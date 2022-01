Kriza në Ukrainë/ SHBA: Sulmi rus do të ishte ‘i tmerrshëm’, por besojmë ende te zgjidhja paqësore

Gjenerali i lartë amerikan Mark Milley ka thënë se një pushtim rus i Ukrainës do të ishte “i tmerrshëm” dhe do të çonte në një numër të konsiderueshëm viktimash.

Gjenerali Milley e përshkroi ndërtimin e 100,000 trupave ruse pranë kufirit të Ukrainës si më të madhin që nga Lufta e Ftohtë.

Por Sekretari i Mbrojtjes i SHBA, Lloyd Austin tha se konflikti mund të shmanget ende përmes përdorimit të diplomacisë.

Rusia mohon planet për të pushtuar dhe thotë se mbështetja e SHBA për Ukrainën është një kërcënim.

Në një konferencë shtypi në Pentagon të premten, gjenerali Milley – oficeri më i lartë ushtarak i presidentit amerikan Joe Biden – paralajmëroi se shkalla e forcave ruse pranë kufirit të saj me Ukrainën nënkuptonte se një sulm do të kishte pasoja të rënda.

“Nëse kjo do të lëshohej në Ukrainë, do të ishte e rëndësishme, shumë domethënëse dhe do të rezultonte në një sasi të konsiderueshme viktimash,” tha kryetari i shefave të përbashkët të shtabit. Lufta në zona të dendura urbane do të ishte “e tmerrshme, do të ishte e tmerrshme”, shtoi gjenerali Milley.