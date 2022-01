“Me popullin dhe rrymën nuk luhet, se digjesh”/ Protesta në Kosovë kundra çmimit të energjisë elektrike

Është mbajtur ditën e sotme në Prishtinë protesta e lajmëruar për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Të shumtë kanë qenë protestuesit që kanë dalë në sheshin “Zahir Pajaziti”, për të kundërshtuar këtë vendim të qeverisë. Policët kanë tentuar të ndalojnë protestuesit që mos të ngjiten në shkallët e Kryeministrisë, por duket se ata ia kanë dalë që të mbajnë fjalën e tyre në shkallët e institucionet.





Me pankarta në duar, ata kanë bërë me dije se protestat do të vijojnë deri në një vendim të dytë për energjinë elektrike. Protestuesit mbanin pankarta “Krejt rroga në rrymë”, “Krejt dhe shtrenjtë”, “Krejt e padrejtë”, “Me popull dhe rrymë nuk luhet se djegësh”.”Ju rrisni çmimin, ne rezistencën”, kanë qenë vetëm disa nga pankartat që banorët kanë mbajtur në duar gjatë tubimit.

Rritja e çmimit të energjisë elektrike është paralajmëruar nga Qeveria për shkak se “Kosova po blen rrymë me çmime të larta dhe nuk po mund të plotësojë kërkesën me prodhimin e rrymës në termocentralet ‘Kosova A’ dhe ‘B’”. Lidhur me këtë, ZRRE ka propozuar rritje të çmimeve për amvisëritë për 9 për qind, teksa Qeveria ka ndarë 75 milionë euro për subvencionimin e një pjese të faturave të energjisë.