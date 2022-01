PS në dilemë për kandidatin e Lushnjes/ Balla: Do konsultohemi me të gjithë!

Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla deklaroi sot nga Lushnja se socialistët do të dalin nga zgjedhjet e pjesshme vendore të 6 marsit me një fitore “që do jetë ndër më të mëdhatë që ka hasur PS”.





Duke iu përgjigjur interesit të mediave përse PS është ende në dilemë për emrin e kandidatit për kryetar bashkie të Lushnjes në 6 mars, Balla tha se ka pasur një numër të madh kandidatësh me vlera dhe është duke u diskutuar se kujt do i besohet “vijimi i këtyre projekteve për Lushnjen”.

Pyetje: Emrin e kandidatit të Lushnjesë nuk e dhatë dje, prisni të dalë dhe emri i opozitës?

Taulant Balla: Jo s’ka asnjë lidhje se s’jemi në garë me opozitën.

Me do qeverisim në Lushnje jo në këtë pjesë të mbetur të mandatit por do vijojmë në qeverisjen vendore edhe përtej mandatit që nis në 2023, ajo që kemi bërë është mëse normale kur ke një numër të madh vlerash kandidatësh të duhet të konsultohesh me të gjithë për të kuptuar se kush është personi që do i besojmë të cojë para këto projekte.

Ajo që është me rëndësi është që gjithë PS e Lushnjes janë të gjithë të bashkuar në funksion të një fitore që do jetë ndër më të mëdhatë që ka hasur PS.

Pyetje: Rrjetet sociale e dhanë rezultatin e tyte?

Taulant Balla: Unë s’para i besoj këto në këtë pjesë, unë besoj qytetarët e Lushnjes janë të pagabueshëm