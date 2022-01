Rama flet për Bursat e Ekselencës nga Universiteti Bujqësor: Nuk do të financohen më!

Në një takim në Universitetin Bujqësor ku prezantoi projektin e doktoraturave në bashkëpunim me qeverinë gjermane, kreu i qeverisë, Edi Rama, u tregua i prerë teksa i akuzoi ata që shpërdorojnë taksat e shqiptarëve se nuk do të marrin më asnjë lek.

“Ne nuk do të vazhdojmë më të financojmë ata që ikin për të mos u kthyer, pavarësisht se firmosin kontratë me shtetin shqiptar, por do të ndryshojmë kahun e këtij fondi dhe modelin që kemi sot këtu para syve, do ta financojmë me të ardhurat tona. Kjo do të thotë, siç kemi sot 30 doktorantë të Universitetit Bujqësor, nesër do të kemi më shumë. Siç kemi sot vajza dhe djem që shkojnë për t’u bërë doktorë shkencash dhe nesër kthehen këtu për të kontribuar në këtë universitet, atëherë të kemi nesër studentë ekselentë të cilët qëndrojnë këtu sepse kanë pedagogë për të mbështetur dhe pedagogë të një niveli të lartë”, nënvizoi Rama duke folur kështu për një ndryshim të kahjes së financimit, pa cekur asnjë penalizim për “borxhlinjtë” e shtetit shqiptar.