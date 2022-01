Stuhi historike/ Mbyllen fluturimet, probleme me energjinë, çfarë po ndodhë në SHBA

Një stuhi historike bore ka goditur 7 shtete në SHBA. Autoritetet kanë paralajmëruar mbi mundësinë e përmbytjeve në zonat bregdetare, ndërprerje të energjisë elektrike dhe probleme të mëdha me transportin.





Parashikimet për një stuhie të fortë nxitën kompanitë ajrore të anulojnë rreth 5 mijë fluturime ndërsa për 8,000 të tjera u krijuan vonesa.

Guvernatorët e Merilendit, Masaçusetsit, Nju Xhersit dhe Nju Jorkut shpallën gjendjen e jashtëzakonshme. Ata paralajmëruan për ndërprerje të mundshme të energjisë dhe u kërkuan banorëve të qëndrojnë në shtëpi.

Shërbimi Kombëtar Meteorologjik lëshoi paralajmërime për përmbytje në zonat bregdetare, ndërsa shërbimi hekurudhor për pasagjerët është anuluar në pjesën më të madhe të rajoneve të prekura nga stuhia.

Këshilltarja për Sigurinë Kombëtare, Elizabeth Sherëood-Randall tha se Shtëpia e Bardhë do të monitorojë në mënyrë aktive situatën dhe bashkëpunim me Agjencinë Federale të Menaxhimit të Emergjencave do t’u vijë në ndihmë komuniteteve të prekura./VOA