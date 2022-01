Takim pas takimi/ Si ka ndryshuar Yuri Kim me Bashën pas protestave të dhunshme, humbjes së 25 Prillit dhe distancimi nga “non grata”

Lulzim Basha ka humbur disa zgjedhje rresht, ka humbur liderin historik të partisë dhe zemrat e militantëve të thekur, por nga takimi i një dite më parë në ambasadën amerikane, u kuptua se ende e ka mbështetjen e Juri Kimit. “Një takim i shkëlqyer” e përshkroi ambasadorja në rrjetet sociale duke e shoqëruar me një foto nga biseda.





Por vetë Basha ka nevojë për më shumë se një tëeet.

Në 6 Mars, do të ketë përballë ata që i konsideron “Trekëndëshi i Bermudeve”, Ramën, Berishën dhe Metën, ose ndryshe të gjithë faktorin politik në vend. Mbetet për t’u parë nëse do t’i mjaftojë mbështetja e ambasadës amerikane.

E sigurtë është që nga mbërritja e Juri Kim në Tiranë 2 vite më parë, qëndrimi i ambasadores përkundrejt Lulzim Bashës ka ndryshuar katërcipërisht.

Për të kuptuar më shumë, ia vlen të shihen mesazhet që ka shpërndarë përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara pas takimeve me të, që nga qëndrimet kundër protestave të dhunshme, presioni për të larguar Berishën dhe deri te bisedat “e shkëlqyera”.

TAKIMET E AMBASADORES YURI KIM ME KREUN E PD-Së, LULZIM BASHA:

5 SHKURT 2020

Takimin e parë me Lulzim Bashën, që prej marrjes së detyrës, Yuri Kim e zhvilloi më 5 shkurt 2020. Qëndrimet ishin kritike. Shteteve të Bashkuara kishin dënuar më parë djegien e mandateve dhe revoltat në rrugë.

Në njoftimin për këtë takim, ambasadorja Kim bënte të ditur se i ka kërkuar Bashës të ndiqen vetëm rrugët demokratike, duke e bërë të qartë kësisoj përjashtimin e rrugëve të dhunshme dhe mosbindjes civile. E vetmja rrugë për të ardhur në pushtet janë zgjedhjet dhe jo dhuna sipas ambasadës amerikane.

19 SHKURT 2020

Takimi i radhës mes Bashës dhe Kim do të vinte disa ditë më vonë, më 19 shkurt 2020, kur ambasadorja e SHBA-ve do të takohej në të njëjtën ditë me Kryeministrin Edi Rama, Presidentin Ilir Meta dhe Kreun e PD, Lulzim Basha.

Në njoftimin e shpërndarë për mediat pas këtyre takimeve, thuhej se Kim u ka bërë thirrje të tregojnë pjekuri dhe respekt për institucionet. Gjithashtu, ajo është shprehur se SHBA-të qëndrojnë krah popullit shqiptar për të vëzhguar dhe kontribuuar.

26 MAJ 2020

Pas një pause 3-mujore, Ambasadorja Yuri Kim do të takohej sërish me kreun e PD-së Lulzim Basha. Kërkesa për Partinë Demokratike ishte gjetja e gjuhës së përbashkë me socialistët për reformën zgjedhore.

“Diskutimi ynë ishte i fokusuar për të ardhmen dhe jo për të shkuarën. Në veçanti ne folëm për rëndësinë se si udhëheqësit shqiptarë duhet të përmbushin pritjet e popullit shqiptar, për të përfunduar reformën zgjedhore deri në 31 maj”, shprehej Kim pas takimit.

30 KORRIK 2020

Ndërkohë demokratët pranuar marrëveshjen e 5 Qershorit për reformën zgjedhore, por Rama ndryshoi Kushtetutën duke bllokuar koalicionet e përbëra. Pas kësaj, Kim u rikthye në selinë e PD-së, bashkë me ambasadorin e BE-së Luigji Soreka dhe atë të Britanisë së Madhe. Takimet ishin pa komente të gjata.

25 SHKURT 2021

Takimi i radhës Basha-Kim do të vinte pak para zgjedhjeve, një ditë pasi kryedemokrati përmbylli marrëveshjen me aleatët për të dalë me lista të përbashkëta në zgjedhje.

Në një postim në rrjetet sociale, ambasadorja Kim shkruante se gjatë bisedës me kryedemokratin theksoi thirrjen për kandidatë të pastër nga të gjithë partitë.

“Sot pata një takim të shkëlqyer me Lulzim Bashën. E lumtur të dëgjoja programin zgjedhor të PD dhe partnerëve. Unë nënvizova pritjet e SHBA për kandidatë të pastër nga të gjitha partitë. Ne gjithmonë do të jemi të përkushtuar në marrëdhënie të forta mes SHBA-ve dhe Shqipërisë, me respekt për vendimin e votuesve më 25 Prill”, shkruante ambasadorja amerikane.

24 PRILL 2021

Disa javë më vonë, përkatësisht më 24 prill 2021, dyshja do të takohej sërish në selinë blu, por ndryshe nga herët e tjera, pas këtij takimi, nuk pati asnjë deklaratë nga palët, megjithëse në media shkruhej se në fokus të takimit mes Kim dhe Bashës ka qenë mbarëvajtja e procesit zgjedhor, ku ambasadorja ka kërkuar zgjedhje të qeta dhe të shmangen incidentet.

30 QERSHOR 2021

Pas humbjes së zgjedhjeve nga opozita, Kim do të kthehej në PD e shoqëruar nga Ndihmëssekretari amerikan për Çështjet Europiane dhe Euroaziatike, Philip Reeker.

Në fotot e realizuara pas takimit, Yuri Kim, Reeker dhe Basha u shfaqën të buzëqeshur dhe duke komunikuar me njëri tjetrin. Disa muaj më vonë do të zbulohej se Reeker i kishte kërkuar Lulzim Bashës përjashtimin e Berishës nga grupi parlamentar, duke paralajmëruar pasoja për Partinë Demokratike.

30 KORRIK 2021

Takimi i radhës ishte më 30 korrik 2021 po në selinë e Partisë Demokratike. Çështja Berisha ishte në qendër të takimit. Kim bëri aty një nga deklaratat më të forta të artikuluara nga një ambasador amerikan në Shqipëri, duke vënë në diskutim edhe një herë marrëdhëniet me Bashën.

“Teksa kryetarët e partive do futen në Kuvend të shoqërohen nga deputetë që meritojnë përfaqësimin e Shqipërisë. Sikurse e kam përmedur PD ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm për ta nxjerrë këtë vend nga komunizmi. Do të ishte tragjike për këtë vend nëse partia do të duhej të hante bar për hatër të një deputeti të saj. Shpresa jonë është që partitë do vazhdojnë të bëjnë përpara që bashkëpunimi të bëjë përpara. Për këtë arsye ka vendime të vështira përpara për të gjithë”, u shpreh në lidhje me këtë takim ambasadorja e SHBA Yuri Kim.

23 SHTATOR 2021

Pezullimi i Berishës nga grupi parlamentar i PD-së riktheu klimën positive mes Kim dhe Bashës. Vizitën e radhës në PD ambasadorja e SHBA-ve në Tiranë Yuri Kim e bëri më 23 shtator 2021 menjëherë pas rikthimit nga Uashingtoni ku u raportua se ka zhvilluar disa takime me shefat e saj në Departamentin Amerikan të Shtetit.

Atëherë nuk u bë publik asnjë detaj në lidhje me temat e diskutuara në atë takim, por u komentua si një mbështetje për Lulzim Bashën në një kohë kur ai po përballej me sulme të përditshme nga Sali Berisha.

9 DHJETOR 2021

Takim i radhës së ambasadores Kim me Bashën ka qenë kur së bashku me Ndihmës Sekretarin e Shtetit të SHBA për Çështjet Europiane, Gabriel Escobar, shkuan në selinë e Partisë Demokratike, ndërsa thelbi i diskutimit u raportua se ishte lufta kundër politikanëve të korruptuar.

Në një komunikim me mediat në fund të takimit, zyrtari amerikan vlerësoi angazhimin e opozitës në luftën korrupsionit dhe ftoi kryedemokratin Basha për një vizitë në Uashington.

Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha deklaroi pas takimit me Escobar se demokratët janë të vendosur në luftën kundër korrupsionit dhe se kanë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

28 JANAR 2022

Takimin e parë me Lulzim Bashën për këtë vit ambasadorja Yuri Kim e zhvilloi ditën e djeshme, ku menjëherë pas tij, do të ishte vetë Kim, e cila përmes një postimi në rrjetet sociale do të shkruante se me Bashën kanë folur për disa çështje kryesore në marrëdhëniet mes SHBA-së dhe Shqipërisë.

“Faleminderit kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për takimin e shkëlqyer lidhur me çështjet kyçe në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SHBA-së, ku përfshihen rrugët e forcimit të institucioneve demokratike, lufta ndaj korrupsionit dhe rritja e investimeve amerikane në Shqipërisë nga veriu në jug. Një opozitë e fortë që bën përpara është thelbësore për demokracinë” – shkruante Kim në lidhje me takimin e djeshëm me kryedemokratin Basha.