Të gjithë kundër “Këshillimit”/ Si e komentojnë Lubonja, Zheji, Lela dhe Burimi nismën qeveritare

Nisma për të pyetur qytetarët në lidhje me çështjet më të nxehta të momentit, të tilla si: rritja e më shumë së tre fëmijëve nga nënat shqiptare, dënimi i krimeve të rënda në mënyrë të përsëritur apo edhe kultivimi i kanabisit, e quajtur “Këshillimi Kombëtar” tashmë ka nisur të konkretizohet. Deri mesnatën e kaluar, mbi 82 mijë qytetarë u janë përgjigjur 12 pyetjeve të anketës së Këshillimit Kombëtar, teksa i ka siguruar shqiptarët se opinioni i tyre nuk do të bjerë ‘në vesh të shurdhët’.

Nisma ka nxitur menjëherë polemikat.

Analisti Fatos Lubonja në emisionin “Pikat mbi i” në News24 e krahasoi atë me nismat e ish-diktatorit famëkeq Enver Hoxha. Për mendimin e Lubonjës, gjatë gjithë karrierës së tij politike, Kryeministri Rama “është karakterizuar nga ajo që quhet thjesht personalizimi i institucionit” pasi ai “nuk ndërton struktura, por vetëm instruktorë rreth vetes”.

Ndër analistët që komentuan nismën e qeverisë Rama ka qenë dhe Artur Zheji, i cili deklaroi në të njëjtin emision se “lideri suprem” ka nevojë për një dialog diferencial me popullin”.

Sakaq, analisti ka thënë se Këshillimi Kombëtar është përpjekja e Kryeministrit për të eliminuar edhe demokracinë që ka ngelur në vendin tonë, teksa i dha ‘kredit’ Ramës për gjetjen.

“Rama ka gjetur mekanizmin për të mbajtur ujin e kthjellët lart të paturbulluar poshtë, duke vendosur veten dhe popullin si dy identitete që janë të mjaftueshme për këtë fazë të zhvillimit të mandatit të tij të tretë. Zarfet që do u jepen moshës së dytë e të tretë do jenë anonime, do ja fusin me ato sharjet, do i fusin në zarfe e do ja çojnë qendrës. Ndërkohë që brezat më të rinj do të aplikojnë direkt online, siç tha vetë kryeministri. Unë mendoj që kjo është një tentativë për të suprimuar dhe ca mbetje nga demokracia në Shqipëri, megjithatë është një gjetje”, shtoi Zheji.