“Arbër Çekaj përdori biznesin për trafikun”/ Media ekuadoriane shkrim për mafian shqiptare: Vijnë si biznesmenë, por janë ndër më të kërkuarit

Mafia shqiptare dhe tentakulat e saj në vend, urdhri që pritet të ndalojë hyrjen e personave me precedentë në Ekuador





“Ata mbërrijnë në Ekuador si biznesmenë të mëdhenj, por në fakt në vendin e tyre janë në listën e më të kërkuarve.”. Kështu e nis artikullin e saj media ekuadoriane ‘Deunanoticias’, e cila i ka kushtuar një lajm mafias shqiptare në këtë shtet.

Po ashtu kjo media raporton edhe ngjarjet kriminale të ndodhura në Ekuador, ku viktima të krimit për larje hesapesh me bandave të drogës janë shqiptarë.

ARTIKULLI

Ata mbërrijnë në Ekuador si biznesmenë të mëdhenj, por në fakt në vendin e tyre janë në listën e më të kërkuarve. Bëhet fjalë për anëtarë të mafies nga Shqipëria, të cilët i shohin kufijtë dhe portet detare të Ekuadorit si një mundësi për të dërguar drogë në Evropë dhe Amerikën Latine.

Ky biznes i paligjshëm çon në konfrontime me bandat e tjera kriminale, të cilat përfundojnë në vrasje. Një nga ngjarjet e ndodhura së fundmi në qytetin e Buenos Aires ishte vrasja e shqiptarit Ergys Dashi, i cili u vra në një restorant nga një person që hyri brenda me një buqetë me trëndafila, por shtypi ndërkombëtar raportoi se ai ishte anëtar i mafies shqiptare i cili kërkohej në disa vende për disa krime.

Dashi u arrestua në Itali më 18 shtator 2014 pasi akuzohej se ishte një nga krerët e një organizate kriminale në Shqipëri, pavarësisht se mbërriti në Ekuador pa u hetuar nga policia. Porti kryesor ka qenë një nga sektorët ku operojnë më së shumti trafikantët e huaj të drogës. Vitet e fundit ka pasur disa vdekje të stilit të goditjes dhe madje edhe arrestimeve.

Në vitin 2009 një i tillë ishte Arbër Çekaj, një ‘sipërmarrës’ që themeloi një firmë eksporti bananesh në Ekuador. Ai e përdori biznesin për të fshehur lëndët narkotike në anije mallrash, sipas një hetimi të përbashkët nga Plani V i Ekuadorit dhe Projekti i Bosnjës për Informacionin mbi Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (Oçrp). Përmes 18 kompanive ekuadoriane, Cekaj eksportonte banane në vendin e tij, ku brenda kontejnerëve fshihej kokainë. Shqiptari vazhdoi biznesin e tij, pavarësisht se kishte një urdhër arresti në Ekuador që nga viti 2015. Policia shqiptare ka lëshuar një urdhër-arresti ndaj Çekajt, ku ai u arrestua në vitin 2018 në Gjermani dhe u ekstradua muaj më vonë në vendin e tij. Ai aktualisht përballet me 15 deri në 20 vjet burg.

Shqipëria, e vendosur në Evropën Juglindore, pavarësisht largësisë së saj nga Amerika Latine, ka aleanca me disa kartele, duke përfshirë ato nga Kolumbia, dhe në dy dekadat e fundit Ekuadori. Mafia shqiptare mbërriti në Ekuador afërsisht në vitin 2001, në të njëjtin vit të veprimtarisë së saj të paligjshme i ashtuquajturi “Operacioni Udhëtim”, nga Administrata e Shteteve të Bashkuara për Ndjekjen e Drogës (DEA) arrestoi 3 të përfshirë në trafikun e drogës.

Në vitin 2014 u dha alarmi për rrjetet e drogës nga shqiptarët dhe mafiozët e tjerë europianë. Operacioni ballkanik u ndërmor së bashku me prokurorin Cesar Peña, ku u sekuestruan 400 kilogramë kokainë dhe marijuanë. Gjithashtu janë arrestuar edhe 7 persona, mes tyre shqiptarë dhe një shtetas nga Kosova.

Një tjetër ngjarje e ndodhur në fund të vitit 2020 ishte edhe vrasja e shqiptarit Adriatik Tresa, ku u qëllua me disa plumba në shtëpinë e tij. Shtatë burra kanë hyrë dhe njëri prej tyre ka qëlluar 6 herë ndaj tij, ndërkohë Tresa që nga viti 2013 është hetuar për pastrim parash, armë, drogë, madje edhe për vdekjen e gazetarit Fausto Valdiviezo. Në total kanë qenë 4 të huaj me kombësi shqiptare që kanë qenë viktima të atentatorëve me pagesë.

Sipas Nënsekretarit Kombëtar të Migracionit, Fausto Olivo, në 2019-ën në Ekuador hynë 20 shqiptarë në muaj, në 2021-n 18 dhe deri më tani në 2022-n janë 16. Të huajt shqiptarë konsiderohen nga Policia dhe Qeveria si emigrant të rrezikshëm. Nisur nga këto fakte, kryebashkiaku i Guayaquil, Cynthia Viteri, njoftoi se do të paraqesë një projektligj në Asamblenë Kombëtare për të ndaluar hyrjen në Ekuador të të huajve me të kaluar gjyqësore./ Balkanweb