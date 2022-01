Kryemadhi për “Këshillimin Kombëtar”: Sapuni për djathë nuk mund të jetë më alternativë për shqiptarët. Ligji për referendumet, domosdoshmëri

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi deklaron se Këshillimi Kombëtar i nisur nga qeveria do të ketë të njëjtin fat dështues si dialogu farsë për universitetin.





Sipas saj, Edi Ramës nuk i intereson opinioni i qytetarëve, sepse qeverisja e tij është vetëm në shërbim të interesave personale. Kryemadhi thekson se miratimi sa më parë i një ligji evropian për referendumet është domosdoshmëri dhe se sapuni për djathë nuk mund të jetë më alternativë për shqiptarët.

“Propaganda e Edi Ramës me emrin ‘Këshillim Kombëtar’ do të ketë të njëjtin fat dështues si dialogu farsë për universitetin. Shumë zhurmë për asgjë, sa për të mbuluar zullumet e qeverisë. Edi Ramës nuk i intereson opinioni i qytetarëve, sepse qeverisja e tij është vetëm në shërbim të interesave personale. Faktet flasin me qartë se sloganet!

Miratimi sa më parë i një ligji evropian për referendumet është domosdoshmëri për rikthimin e sovranitetin tek qytetarët. Vetëm shprehja e vullnetit përmes referendumit, i cili kthehet në një vendimmarrje detyruese për t’u zbatuar, është Këshillimi Kombëtar i vërtetë që meritojnë shqiptarët. Sapuni për djath nuk mund të jetë më alternativë për shqiptarët”, deklaron Kryemadhi.