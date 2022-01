Mendoj se i gjithë interesi publik ndaj FSHF duhet të jetë rifreskimi dhe ripërtëritja e këtij institucioni

Mund të duket si e pavend që një intelektual, i cili nuk ka shumë lidhje me sportin madje të jetë dhe fare pak tifoz, të ndërfutet në një debat të tillë. Megjithatë, sporti është një përbërës i rëndësishëm i jetës, sidomos të të rinjve, ndaj luan rolin e një agjenti social goxha vendimtar edhe për të gjithë shoqërinë. Në një kuptim të tillë, përderisa intelektualët si domein të tyre kanë shoqërinë dhe zhvillimin e saj, atëherë edhe sporti është një aspekt i fokusimit të tyre. Nëse e vazhdojmë këtë arsyetim, po të njëjtin fokus duhet të ketë për sportin edhe poltika, ndaj është disi e pavend të trajtohet një lidhje e tillë si dicka e dënueshme, e anatemueshme, e kështu me rradhë,për të mos përmendur të gjitha ato emërtime që i janë vendosur këtij debati.





Një pohim i tillë, nga ana tjetër nuk do të legjitimojë asnjë lloj përgjimi apo përmbajtje përgjimi, pasi konteksti dhe fokusi që i jepet këtij rasti, zhvendos plotësisht përqëndrimin te problemi real, tek problemi i raportit tashmë të gangrenizuar që FSHF ka ndër vite të tëra me Ministritë përkatëse të kulturës, në të gjitha legjislaturat, qoftë të majta apo të djathta. Nuk mund të anashkalohet, përkundrazi duhet të kërkohet e të përforcohet sinergjia sport-politikë, me të gjithja mjetet dhe mundësitë, pasi janë gjymtyrë të të njejtit organizmi shoqëror, me një funksion të përbashkët.

Ndaj, po kaq e pavend duket që sa herë vijnë zgjedhgjet në FSSHF stiset, nxirret në pah, simulohet, kushedi se përse, gjithmonë ndërhyrja e politikës ndaj sportit. Kjo natyrisht që nuk mund të përligjet, po përse vallë dicka e tillë e përsëritur vazhdimisht, të duket sikur ka marrë formën e një mburoje të përhershme të Dukës, me qëllimin për t’u rizgjedhur, në kurriz të mbështetjes nga normat e Fifas, që e dënojnë një tendencë të tillë. Mirëpo harrohet fakti më i qartë si drita e diellit. Duka gjithmonë ka pasur një qëndrim aspak të depolitizuar, po përkundrazi të interes-personal fokusuar në gjithë veprimtarinë e tij. Kujtojmë përplasjet e tij me ish ministrat, p.sh. me zotin Bujar Leskaj si dhe me ish kryeministrin Berisha, ku madje z. Leskaj e hodhi në gjyq dhe e fitoi gjyqin kundra tij na apel. Kujtojmë, përfoljet e shumta për korrupsion, trajtim të padiferencuar, madje dhe armiqësor ndaj mjaft futbollistëve, e deri dhe në hamendësime për tapi të padrejta. Natyrisht, që të gjitha këto nuk janë prova e fakte për t’u dënuar, por fare mirë janë indicio që Spak dhe organet gjyqësore të merren seriozisht me të. E për më tepër, janë perceptime publike që ai të kish dhënë dorëheqjen me kohë, që kur u shfaqën këto probleme. Vijmë edhe njëherë në shembullin më të keq të mundshëm të një njeriu që kandidon për të gjashtën herë për një post. Kjo është arsyeja kryesore që jo vetëm një intelektual, por një shoqëri e tërë duhet të shtrojë për zgjidhje. Është raporti ynë më shumë i dëmshëm që kemi me pushtetin dhe demokrscinë, ndaj duket krejt si një luftë e pakuptimë e tij me gogolin e politikës. Luftën ai e ka me shoqërinë shqiptare, me atë hendek që është krijuar cdo herë që ai zgjidhet midis pritshmërive e kërkesave dhe realizimeve apo rezultateve konkrete, praktike, që ai arrin. Nuk mund të mendohet se pazëvendësueshmëria të jetë parim, normë, ligj, sepse te FSHF do shohim të na përsëritet fenomeni i tmerrshëm Lulëzim Bashës që ështtë bërë si morr dhe as që i shkon në mëndje të shkoj tek vëndi që ka mbas kaq humbjesh, i cili me pahir do të ngulitet në një karrige që si takon. Mekanizmi i dorëheqjes është demokraci,përgjegjësi ,kulture dhe qytetari, është antidoti më i mirë i lirisë, i demokracisë së zgjedhjes dhe vlerësimit të programeve, sic qe rasti kur Bashkim Fino paraqiti në zgjedhjet e mëparshme një platformë të shkëlqyer, plot risi e kreativitet,por që u shkel dhe u nëpërkëmb nga fitorja me truqe e dredhi protokollore, nga ana e Dukës. Ligji për sportin dhe clirimi i ekipeve nga bara e financimit sot janë kuajt e betejës së tij ndaj qeverisë, në një kohë që dikur ato qenë pikat e avantazhit të integritetit dhe profesionalitetit të një njeriu që ai nuk e lejoi me pa të drejtë ta bënte realitet vizionin e tij. E njëmijta skemë duket të përsëritet edhe kësaj here, me të njëjtat shoqata që nuk kanë kurrë aq peshe për të vendosur fatin e një vizioni. Sepse bëhet pikërisht fjalë për një vizion të ri për të cilin ka nevojë aq shumë udhëheqja e FSSHF.

Nuk dua të besoj e as do të doja të mendoja kurrë që lufta e vizioneve të arrijë të bëhet me përgjime, me tritol, apo me insinuata sikur për këtë post lobon edhe vëllai i kryeministrit, sepse të gjitha këto nuk kanë as sens e as logjike për të ndihmuar ecurinë e fakteve. Po kështu, as nuk e besoj e as nuk më intereson se kush zgjidhet, sepse problemi im është fare parimor, si i cdo intelektuali që i dhimbset jeta e rinisë së kombit të vet. Po njëlloj, shoqërisë shqiptare i duhet parësisht që FSHF të ketë një qasje të re, një vizion të ri, një sinergji, jo një armiqësi me politikën, sepse vetëm kështu, kur funksionojnë të gjithë gjymtyrët e një organizmi, ai arrin të vrapojë e të arrijë më shpejt objektivat, objektiva të tillë që ujërat e ndenjura tash 20 vite të administratës së saj kanë trteguar se nuk mund ta krijojnë dhe mbështesin. Nuk mund të mendohet se fajin e ka gjithmonë politika, që nuk ndodh kurrë një sinergji fituese në favor të interesit publik. Mendoj përkundrazi, që i gjithë interesi pubik ndaj FSHF është rifreskimi dhe ripërtëritja e këtij institucioni, jo monopolizimi dhe fosilizimi i tij, i bërë fakt tani pas 5 legjislaturash me aq shumë dritë-hije profesionale e karakteriale të drejtimit të tij. E në fund, absolutizmi i epokës së Dukës duhet të marrë fund, edhe sepse është logjik, sepse i nënshtrohet ligjit të qarkullimit të elitave, të atrofizimit të administratës, të rigjallërimit të risurseve, qoftë edhe sikur ai të jetë më i panjolli I të gjithë drejtuesve.