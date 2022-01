Opozita konteston procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për KLGJ dhe KLP

Skualifikimi i pesë kandidatëve nga gara për vendet vakante në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe atë të Prokurorisë shkaktoi debat të hënën në Komisionin e Ligjeve. Sipas raportit të dorëzuar nga sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit, Genci Gjonçaj, vetëm katër nga nëntë kandidatët nga trupat e pedagogëve kanë plotësuar kriteret ligjore.





Anëtarët e opozitës në nënkomisionin e ngritur për zgjedhjen e anëtarëve të KLGJ-së dhe KLP-së e kontestuan këtë raport dhe kërkuan dëgjesë me të gjitha kandidatët e votuar nga Mbledhja e Posaçme e Trupës së Profesorëve të Arsimit të Lartë.

“Nuk mund të vlerësojmë kandidatët pa dëgjuar platformat e tyre,” tha Gazmend Bardhi, i cili shtoi se janë skualifikuar ata emra që kanë pasur më shumë vota dhe pikë nga trupa e profesorëve.

“Në letra mund të jenë në rregull,”—shtoi ai – por “në praktikën e mëparshme kemi parë që janë zgjedhur anëtarë të këtyre këshillave të rëndësishëm emra që nuk na nderojnë”.

Kërkesa për degjesë me të gjithë kandidatët u kundërshtua fillimisht kryetarja e komisionit të Ligjeve, Klotilda Bushka, me argumentin se ligji e parashikon dëgjesën me Trupën e Pedagogëve.

Megjithatë, Bardhi dhe kolegia e tij, Dhurata Çupi këmbëngulën në domodoshmërinë e një dëgjese për të parë cilësinë e kandidatëve dhe platformat e tyre. Anëtari socialist i nënkomisionit, Damian Gjiknuri, ofroi një formulë kompromisi, duke propozuar që të realizohet dëgjesë vetëm me kandidatët e kualifikuar nga sekretari i Përgjithshëm.

“Ne nuk duhet të paragjykojmë selektimin e tij, si një detyrë që ia ka caktuar Kushtetuta,” tha Gjiknuri dhe paralajmëroi kolegët e opozitës se nëpërmjet dëgjesave mund të politizohet përzgjedhja e kandidatëve.

“Kriteret janë të tilla që prodhojnë pak kandidatë,” tha ai, duke shtuar se komisioni nuk mund të bëjë rolin e gjykatës.

Nënkomisioni vendosi me konsensus për dëgjesë me kandidatët e kualifikuar dhe diskutimin e raportit të Sekretarit të Përgjithshëm të mërkurën, sipas afateve ligjore. Deputetët mund të vendosin të kalojnë një kandidat nga lista e skualifikuar në atë të përzgjedhur me shumicë votash.

Procesi ligjor parashikon që ky nënkomision miraton emrat që do të votohen në seancë plenare për miratim.

Sipas raportit të hartuar nga Gjonçaj, emrat e kandidatëve për anëtarë të KLGj-së që plotësojnë kriteret ligjore janë; Ilir Rusi, Orjona Muçollari dhe Yllka Rupa, ndërsa emrat që kualifikohen si kandidatë për KLP-në janë Ilir Rusi, Mirela Bogdani dhe Yllka Rupa.

Ndërsa kandidatët Alban Koçi, Endri Papajorgji, ldlir Duhanxhi, lndrit Shtupi dhe Sajmir Vishaj janë përjashtuar për mosplotësim të kritereve të ndryshme ligjore. Deputetja Çupi bëri të ditur se Duhanxhi dhe Vishaj kanë kontestuar deri më tani raportin e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit pranë Komisionit të Ligjeve./ BIRN