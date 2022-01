Si grupet kriminale e vrasësit po ‘tradhëtohen’ nga aplikacionet dhe statuset në rrjetet sociale

Një gabim i vogël në përdorimin e aplikacionit me anë të së cilit delegonte punët ndaj vartësve të tij, do t’i kushtonte jo vetëm milionat e eurove, por edhe arrestimin Ylli Didanit, shqiptarit nga Selenica e Vlorës, i cilësuar si ‘mbreti’ i trafikut të drogës në Detroit të SHBA-ve.





Didani po tentonte të trafikonte një sasi të konsiderueshme kokaine me nëndetëse përmes Oqeanit Atlantik, por ky plan i tij ka dështuar dhe shkak për këtë është bërë pikërisht aplikacioni që ai dhe grupi i tij përdornin për të ndarë punët dhe për të çuar deri në fund projektet e tyre.

Të dhënat e gjykatës në SHBA pretendojnë se Didani, 44 vjeç, korri më shumë se 111.5 milionë dollarë dhe mbikëqyri perandorinë e tij të drogës duke përdorur aplikacionin e koduar të mesazheve Sky ECC. Mesazhet supozohej të vetëshkatërroheshin, por hetuesit federalë kanë marrë fotografi të mesazheve me tekst të Sky ECC të shkëmbyera mes Didanit dhe bashkëkomplotuesve, thanë prokurorët.

Didani dërgoi mesazhe duke diskutuar nevojën për të gjetur dikë për të ndihmuar në transferimin e 111.5 milionë dollarëve nga Deutsche Bank në Frankfurt, Gjermani, në një bankë në Dubai.

Por, ky nuk është as i pari dhe as i fundit rast, kur ‘kokat’ e trafikut të drogës e të krimit dhe bashkëpunëtorët e tyre përdorin telefona celularë të koduar me softuer të ofruar nga Sky Global, një rrjet kanadez komunikimi dhe ofrues shërbimi. Sky Global shpiku aplikacionin Sky ECC i përdorur në rreth 171,000 telefona në mbarë botën.

Si u zbulua dekonspirimi i hetimit gjerman nga Artan Shkëmbi duke përdorur sistemin Deep See:

Artan Shkëmbi, ish-zv.drejtori i Operacionit Forca e Ligjit është një nga zyrtarët e lartë, i cili akuzohet për “zbulim të akteve ose të dhënave sekrete”. Hetimi ndaj Shkëmbit nisi nga SPAK, pas dyshimeve të përfshirjes së tij në “korrupsion” dhe “nxjerrje të sekretit”, por akuza e parë nuk u provua dhe dosja i kaloi për kompetencë Prokurorisë së Tiranës.

Hetimi ndaj zyrtarit të lartë nisi pas dyshimeve të përcjella nga autoritetet gjermane të drejtësisë. Sipas tyre, një zyrtar i policisë shqiptare kishte dekonspiruar hetimin që po bënte prokuroria e Hamburgut, lidhur me dy shqiptarë të përfshirë në trafikun e kokainës.

Kjo për faktin se, një kërkesë për informacion drejt autoriteteve policore shqiptarë, i ishte dërguar në telefon njërit prej dy shqiptarëve, si edhe të dhënat e tyre në sistemin ‘Deep See’, që përdoret nga policia. Hetimi i mëvonshëm provoi se i vetmi person i loguar në këtë sistem.

Shqiptari Arben Bejko Sevrani zbulohet nga aplikacioni që kriptonte bisedat në Torino:

Një bandë trafikantësh droge prej 5 personash janë kapur disa kohë më parë në Torino, ku pjesë e kësaj ishte edhe shqiptari Arben Bejko Sevrani me banim në Torino.

Faza e parë e arrestimëve filloi në qershor ku ishin kapur edhe tre persona të tjerë, por policia kishte vazhduar operiacionin për zhdukjen e plotë të këtij rrjeti trafikantësh ku sipas investigimeve të bëra ishte zbuluar se ky ishte një rrjet i madh që shpërndante drogë në qytetet kryesore të Italisë, por qendrën e aktivitetit e kishin të përqëndruar në Torino.

Në bandën e kapur prej 5 vetash bënin pjesë shqiptari, 3 italian dhe një gabonez. Përpunimi i drogës bëhëj në një garazh të vogël, ku brenda saj ishte një betoniere e cila e përpunonte drogën dhe e bënte të gatshme për transport. Pasi bëhej e gatshme ajo shpërndahej gjatë natës nëpër klubet e natës.

Anëtarët e bandës përdornin çdo mjet për të mos u zbuluar, madje edhe një aplikacion të veçantë që kriptonte bisedat në telefonat mobil.

Postonin foto me armë, drogë, makina luksoze dhe tufa me para, Instagram mbyll profilin e “Hellbanianz”:

Rrjeti social gjigand, Instagram, ka mbyllur disa kohë më parë profilin e grupit të shqiptarëve të quajtur “Hellbanianz”. Banda e shqiptarëve, të vetë quajtur “Ne jemi perëndia e rrugëve”, postonte në Instagran imazhe të makinave sportive dhe luksoze, foto me armë, drogë dhe tufa parash, ndërsa disa prej tyre postonin foto edhe nga brenda burgut, pasi posedonin telefona celularë. Fillimisht ishte Sunday Ekspress disa ditë më parë që publikoi një artikull për “Hellbanianz”.

Instagram sqaroi se kishte mbyllur llogarinë e “Hellbanianz” dhe disa të tjera të lidhura me të, përfshirë edhe atë të kreut të grupit, të njohur si Vinz.

Mediat britanike e konsiderojnë “Hellbanianz” si një nga disa bandat e fuqishme që merren me kartelet e drogës në Amerikën e Jugut. Ata thuhet se qëndrojnë pas linjave të trafikut të kokainës së pastër në Britaninë e Madhe. Sasi të mëdha kokaine që hyjnë në ishull, besohet se i takojnë bandës shqiptare.

Aplikacioni zbulon 7 femra shqiptare që shfrytëzonin prostituta dhe me lekët e tyre prodhonin marijuanë:

Një organizatë kriminale e shfrytëzimit të prostitucionit dhe kultivimit të marijuanës është zbuluar nga policia italiane në Torino. Nën një sërë akuzash si ajo e “rekrutimit, shfrytëzimit dhe prostitucionit të detyruar si dhe armëmbajtje pa leje, grabitje dhe prodhim droge”, janë vënë 10 shqiptarë, 7 prej tyre femra.

Prostitutat kontrolloheshin pa dijeninë e tyre përmes një aplikacioni të instaluar në telefonat e tyre dhe lekët e fituara nga shfrytëzimi i tyre, rreth 300 euro në ditë, banda i përdorte për prodhimin industrial të marijuanës. Një aktivitet që gjeneronte miliona euro.

Prostitutat nxirreshin në rrugët e Volpianos dhe Cuneo, por shfrytëzuesit kishin krijuar një mënyrë komode për t’i kontrolluar ato përmes një aplikacioni. Me këtë të fundit shfrytëzuesit ishin në dijeni të gjithçkaje që prostitutat bënin.

Zbulimi dhe shkatërrimi i një bande kriminale famëkeqe serbe që merrej me kontrabandë droge:

Në muajin shkurt të vitit të kaluar, një tjetër super-operacion i Policisë Amerikane dhe asaj Evropiane do të çonte në zbulimin dhe goditjen e një një bande kriminale famëkeqe serbe, e cila dërgonte ‘provat’ e punës së kryer në një aplikacion të koduar nga kontrabandistët e drogës

Kur policia serbe arrestoi drejtuesit e një bande famëkeqe krimi në ditët e para të shkurtit të vitit të kaluar, teksa kërkonin prova ata sekuestruan 44 telefona celularë të pajisur me një aplikacion të koduar mesazhesh të krijuar nga Sky ECC me bazë në Kanada.

Ekzekutoi vëllain e vrasësit të babait, zbardhen mesazhet e koduara e të riut në rrjetet sociale:

Florian Përvathi, 17 vjeç, është arrestuar disa ditë më parë nga Policia e Lezhës pasi pasditen e djeshme ka qëlluar për vdekje me armë zjarri shtetasin Lekë Lekgjonaj. Vëllai i viktimës i kishte vrarë të riut babanë 13 vite më parë.

Floriani mësohet se ka shkuar vetë në Policinë e Lezhës pas vrasjes dhe ka thënë se 65 vjeçarin e kishte vrarë për të marrë hakun e babait të tij. Menjëherë i riu është ndaluar, por ende nuk është marrë në pyetje pasi ka qenë i ngarkuar emocionalisht.

Floriani u rrit nga gjyshërit të cilët e larguan nga fshati që të mos kishte kontakte me familjen që i vrau babain. Pavarësisht kësaj, 17 vjeçari duket se ndër vite ishte rritur për të marrë hak për babain dhe nënën që ndërroi jetë pas tij.

Në një postim në rrjetet sociale i riu shkruante: “Nuk jam hakmarrës, thjesht rikthej nderin”. Ndërkohë, në një tjetër postim, ai shkruante: “Mos u dorëzo kurrë, gjërat e mëdha kërkojnë kohë”. “Rrini gati për gjithçka, shkaku se jeta është e padrejtë.”

Vrau vajzën dhe dhëndrin në përvjetorin e martesës, mesazhet e koduara të babait shqiptar:

Lindita Musai dhe bashkëshorti i saj Veton Musai u ekzekutuan për vdekje në 31 dhjetor të vitit të kaluar nga babai i Linditës, Osman Shaptafaj, i cili më pas qëlloi edhe veten.

Mediat e huaja shkruajnë se Shaptafaj, i cili duket se nuk ka qenë i ftuar në fejesën e çiftit apo dasmë, ka mesazhe të koduara të postuara në faqen e tij në Facebook. Ai i mori jeten vajzes se tij dhe dhendrit ne pervjetorin e tyre te pare te marteses.

Një fotografi e Shaptafaj, i cili besohet të ketë emigruar në Australi nga Maqedonia, ka një imazh të një deleje të zezë të vetme midis një tufë delesh të bardha.

Një imazh tjetër është shoqeruar me fjalët “Më doni ose më urreni, të dyja janë në favorin tim. Nëse më doni do të jem gjithmonë në zemrën tuaj. Nëse më urreni, do të jem gjithmonë në mendjen tuaj”.

Një postim tjetër shkruan: “Jeta e pyeti vdekjen – pse njerëzit më duan mua, kurse ty të urrejnë?” Vdekja u përgjigj, “sepse ti je një gënjeshtër e bukur dhe unë jam një e vërtetë e dhimbshme”.

Si pedofilët po tregtojnë online fotot e abuzimit të fëmijëve:

Imazhet e abuzimit seksual të fëmijëve dhe numrat e kartave të vjedhura po tregtohen hapur në aplikacionet e koduara, ka zbuluar një hetim nga BBC.

Aplikacionet e sigurta të mesazheve, duke përfshirë Telegramin dhe Discord, janë bërë të njohura pas operacioneve të suksesshme policore kundër tregjeve kriminale që operojnë në atë që njihet si rrjeti i errët – një rrjet që mund të arrihet vetëm nga shfletues të veçantë, kanë thënë ekspertët.

Aplikacionet e sigurta kanë një anë publike dhe të koduar.

Shpesh, publiku është i listuar në internet në mënyrë që përdoruesit të mund të kërkojnë dhe të bashkohen me grupe që reklamojnë droga, të dhëna financiare të vjedhura dhe materiale të tjera ilegale. Pasi një person i është bashkuar, mesazhet shihen me anë të një kodi që i vë ato përtej mundësisë së zbatimit të ligjit.

Hetuesit gjetën prova se pedofilët po përdorin Telegramin dhe Discord për t’u dhënë njerëzve akses në material me përmbajtje abuzimi. Këto përmbanin fjalë me kod që do të indeksoheshin nga motorët e kërkimit dhe, pasi njerëzit klikonin ato u përfshiheshin në një grup të mbyllur. Studiuesit konfirmuan se të paktën një nga këto grupe përmbante qindra imazhe të abuzimit të fëmijëve

YouTube tha se ka një qasje “zero tolerance” ndaj materialit abuzues seksual të fëmijëve dhe ka investuar shumë në teknologji, ekipe dhe partneritete për të trajtuar këtë çështje.

Ndërsa një zëdhënës i Telegram tha se kanë përpunuar raporte nga përdoruesit dhe janë angazhuar në “kërkime proaktive” për të ruajtur platformën nga abuzime të tilla, duke përfshirë abuzimin e fëmijëve dhe propagandën terroriste. Ai tha se raportet rreth abuzimit të fëmijëve zakonisht janë përpunuar brenda një ore.

Hetimi i BBC-së gjithashtu zbuloi se pedofilët po shfrytëzojnë aplikacionin Discord, i cili është i popullarizuar në mesin e të rinjve, të cilët e përdorin atë për chat me tekste dhe lojëra online. Ekspertët zbuluan një sërë chatesh të promovuara në mënyrë të hapur si të përshtatshme për 13-17 vjeçar, por me përshkrime shumë seksuale që kishin për qëllim t’i bindnin fëmijët t’u dërgonin fotot e tyre.

Si u krijua sistemi Sky ECC dhe si gjeti menjëherë përhapje në radhët e krimit të organizuar:

Sky ECC e përshkroi veten si “një lider global në teknologjinë e mesazheve të sigurta”, duke ndihmuar shumë industri që të jenë të sigurta përsa i takon vjedhjes dhe hakimit të identitetit. Autoritetet e zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, megjithatë, thonë se ajo u krijua me qëllimin e vetëm për të lehtësuar trafikimin e drogës dhe se ishte bërë aplikacioni i mesazheve më i zgjedhur për organizatat transnacionale të krimit.

E themeluar në vitin 2008, Sky ECC u mori popullaritet pasi mesazhet e dërguara përmes një shërbimi tjetër të koduar mesazhesh, EncroChat, u përgjuan dhe deshifruan në një operacion të udhëhequr nga Franca dhe Holanda në mes të vitit 2020, i cili çoi në arrestimin e mbi 800 personave në të gjithë Evropën dhe sekuestrim droge, armësh dhe shumash të mëdha parash të thata të dyshuara.

Pajisjet Sky ofruan mesazhe vetë-shkatërruese, një kasafortë të koduar dhe një buton paniku në rast se përdoruesi besonte se pajisja ishte komprometuar. Sky ECC instalohej ekskluzivisht në pajisje të sigurta nga Apple, Google dhe Blackberry, të cilat mund të blihen në internet. E vetmja gjë që kërkohej ishte që përdoruesi të paguante një abonim.

Për klientët ballkanas, kishte tre faqe në internet që promovonin aplikacionin në gjuhët e rajonit – skyecceurope.com, skyeccbalkan.com, skyeccserbia.com.

Më 12 mars, autoritetet amerikane paditën Jean-Francois Eap, shefi ekzekutiv i Sky Global, kompania pas Sky ECC, dhe Thomas Herdman, një ish-distributor i nivelit të lartë i pajisjeve Sky Global, duke i akuzuar ata për komplot. Eap lëshoi ​​një deklaratë duke mohuar çdo keqbërje.

Megjithatë, rrëzimi i Belivuk dhe Sky ECC ka hedhur dritë të re mbi pikën deri në të cilën kanë shkuar bandat e krimit në Ballkan për t’iu shmangur mbikëqyrjes dhe sfidën me të cilën përballen autoritetet për të reaguar. Kjo gjithashtu ka nxitur bisedat mbi nevojën për të kriminalizuar një softuer të tillë, duke ngritur alarmin midis disave që thonë se kjo do të ndëshkonte përdoruesit e ligjshëm, nga disidentët politikë deri te gazetarët investigativë.

Pajisjet Sky dhe EncroChat ishin, deri sa u zbuluan, të lehta për t’u gjetur në faqet e reklamave serbe dhe kroate. Çmimi i tyre varionte nga 600 euro në 2,200 euro, në varësi të llojit të telefonit dhe abonimit. Abonimet zakonisht paguheshin me kriptovalutë, për të mos lënë gjurmë.

Bota e krimit bie në kurthin e aplikacionit të koduar, ANoM:

Supozohej që të ishte mjeti i komunikimit i padepërtueshëm i botës së krimit, një hapësirë digjitale e sigurt për të komplotuar krime duke filluar nga trafiku i drogës deri te vrasjet larg syve kureshtarë të ligjit.

Por për gati tre vjet, një aplikacion i koduar i përdorur nga kriminelët u monitorua fshehurazi nga FBI dhe Policia Federale e Australisë, duke çuar në qindra arrestime dhe dhjetëra miliona dollarë në kapje të pasurive, zbuluan autoritetet.

Në një deklaratë Policia Federale e Australisë tha në qershor të vitit të kaluar, se ata dhe FBI kishin lexuar komunikimet klandestine të kriminelëve që nga viti 2018 në aplikacionin ANoM, një produkt i tregut të zi i arritshëm vetëm në celularët e përgatitur posaçërisht.

Sipas PFA, inteligjenca e mbledhur nga mesazhet e dekriptuara çoi në arrestimin e 224 të dyshuarve për më shumë se 500 akuza dhe sekuestrimin e 3.7 tonë metrikë të drogës dhe gati 35 milion dollarë në para gjatë tre viteve të fundit në Australi.

ANoM mund të gjendej vetëm në telefonat e blerë përmes tregut të zi, të cilit u ishte hequr aftësia për të bërë thirrje ose për të dërguar email, sipas PFA. Telefonat mund të dërgonin mesazhe vetëm në një pajisje tjetër që kishte aplikacionin dhe kriminelët duhej të njihnin një kriminel tjetër për të marrë një pajisje.

E panjohur për përdoruesit e aplikacionit, FBI kishte qasje në aplikacion dhe komunikimet e tij, të cilat organizata më pas i përdori për të mbledhur informacione për operacionet kriminale.

Qindra arrestime u realizuan jashtë shtetit si rezultat i operacionit, tha PFA, por nuk specifikoi se ku. Policia gjithashtu sekuestroi pasuri në Australi,për të cilat autoritetet vlerësuan se do të vlejnë miliona dollarë pasi të shiten.