U prezantua me bujë nga Gledis Nano/ Pse u harrua testi anti-drogë i policëve

Më 22 nëntor të vitit të kaluar u firmos dhe u bë publik me bujë të madhe lajmi se punonjësit e Policisë së Shtetit do t’i nënshtrohen të gjithë testit të drogës.





Urdhëri do të firmosej nga vetë Drejtori i Përgjithshëm, Gledis Nano mes Policisë së Shtetit dhe një laboratori mjekësor privat në kryeqytet.

Procesi i testimit për lëndë narkotike, sipas drejtorit të Përgjithshëm të Policisë kryhet për të mbrojtur integritetin e efektivëve, por edhe për të ruajtur imazhin pozitiv të Policisë në komunitet.

Marrëveshja e bashkëpunimit konsistonte në krijimin e mundësive për ekzaminimin mjekësor periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, në kuadër të rritjes së standardeve dhe integritetit personal, për të ndaluar përdorimin e lëndëve narkotike nga ana e tyre.

U desh një urdhër i Gledis Nanos, që ka lëshuar disa urdhra për të bërë një reformë edhe brenda policisë për ta filtruar nga disa probleme dhe një nga këta është që gjatë 2 viteve të fundit është rritur në mënyrë të frikshme përfshirja e policisë në trafikun dhe shpërndarjen e drogës.

Janë kapur në operacione pjesëtarë të forcave speciale, patrullës dhe policisë kriminale. Policët u kthyen në shpërndarës dhe trafikues dhe një nga elementët që çoi në këtë situatë është që pjesa dërrmuese që u kapën u kthyen vetë në përdorues. Te drogërat e forta policët rezultojnë edhe vetë përdorues.

Rezultatet dhe problemet e para të testeve:

Deri më datë 7 dhjetor 2021, kur ka qenë edhe përditësimi i fundit i shifrave, rezultoi se nën sitë kishin kaluar 1 mijë punonjësit e parë, prej të cilëve kishin dalë pozitivë si përdorues të lëndëve narkotike 36 efektivë policie.

Mirëpo, me daljen e rezultateve të para, do të lindnin edhe problemet e para. Pas këtij testi, në media u përhap lajmi se një pjesë e atyre që kanë dalë pozitivë në testin e drogës kanë një moshë mbi 50 vjeç duke bërë që këto policë të kenë dyshime për vërtetësinë e testit apo përgjigjeve zyrtare që janë sjellë.

Në këtë mënyrë mësohet se disa prej këtyre punonjësve të policisë pretendonin se nuk kanë konsumuar kurrë lëndë narkotike në jetën e tyre ndaj pritej që të bënin padi penale, si dhe nga ana tjetër pritet që të ritestohen vetë në mënyrë private, për të vërtetuar që ata nuk janë përdorues droge. Këta efektivë policie që e kundërshtojnë këtë test të drogës thonin se janë thjeshtë duhanpirës, por jo përdorues droge dhe kanë ngritur dyshime se kjo gjë mund të ndikojë tek ky test, për të cilin nuk janë shprehur aspak dakord.

Ndërsa në gjashtë Komisariate të Tiranës, ku janë kryer 80 testime, 11 policë kanë rezultuar se janë përdorues të drogës. Rezultatet kanë dalë pas analizave në laborator. Një pjesë e efektivëve kanë kundërshtuar të dhënat duke i konsideruar si të gabuara.

Bëhet fjalë për persona që janë 50 deri në 60 vjeç, ndaj dhe në kundërpërgjigje kanë argumentuar se vetë mosha e tyre e bën absurd një pretendim se përdorin drogë. Në Elbasan janë kryer rreth 40 testime dhe kanë rezultuar pozitive dy vajza, 22 e 25 vjeçe, punonjëse të Patrullës së Përgjithshme.

Analizat janë kryer në mënyrë rastësore dhe testi është kryer përmes urinës dhe fijes së flokut për të parë nëse punonjësi i policisë ka konsumuar ose jo lëndë narkotike të llojeve të ndryshme, nga kanabis deri te kokaina, gjatë muajve të fundit.

Në lidhje me këtë, raportohej se faza e parë e testimit të policëve, të cilët janë përzgjedhur nga vlerësimi i eprorëve dhe SHÇBA, pritet të përmbyllej brenda muajit dhjetor, por që prej datës 10 dhjetor të vitit të kaluar, nuk ka më asnjë përditësim të shifrave.

Hera e fundit që flitej për çështjen ishte prononcimi i Gledis Nanos:

Dita e fundit kur dikush fliste apo jepte shifra konkrete përsa i përket kësaj çështjeje do të ishte më 10 dhjetor 2021, kur do të ishte Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Gledis Nano, i cili me anë të një deklarate për mediat do të deklaronte se, qëllimi i testit të drogës për efektivët e policisë është për të pasur një polici të pastër dhe për të krijuar besueshmëri në raport me komunitetin.

Ai shprehej asokohe se, Policia e Shtetit me këto veprime që ka ndërmarrë nuk ka për synim terrorizimin e forcave të policies, ndërsa nuk ka ngurruar t’i ofrojë mbështetjen e tij personale dhe ligjit ndaj tyre për punën e kryer.

Mirëpo, që prej asaj dite, askush dhe askund nuk është parë të flitet e të diskutohet mbi këtë test, që pritej të trondiste themelet e Policisë së Shtetit Shqiptar.

Po, çfarë mendojnë ekspertët dhe gazetarët për këtë test:

Shifra të tilla për ekspertin kriminalist, Artan Rexhepi, janë shumë shqetësuese.

“Edhe sektorë të tjerë të administratës civile duhet ta bëjnë këtë test. Kjo e policisë është një lëvizje shumë e mirë, një bravo shumë e madhe për policinë. Kam frikë se mund të jetë targetuar me moshë dhe kjo nuk është e drejtë. Nëse një ilaç tensioni e jep këtë problem atëherë është çështje që mund të zgjidhet. E rëndësishme është që të ruhet anonimati deri sa të zbardhet përfundimisht. Punonjësi i policisë duhet ta dijë që ai është përpara ligjit i barabartë me të gjithë të tjerët. Shifrat janë shqetësuese. Si mundet një OPGJ të hetojë një rast droge kur është vetë përdorues. Do t’ia sugjeroja ministrit të Drejtësisë që të gjitha dosjet që kanë të bëjnë me drogën, e trajtuara nga policë përdorues droge, të ritrajtohen”, do të shprehej eksperti Rexhepi, i cili propozoi që ky test të bëhet edhe për administratën publike.

Ndërkohë, Sadetin Fishta, kreu i Sindikatës së Efektivëve të Policisë është shprehur se me këtë aksion po zbatohet ligji.

“Thjesht po zbatohet ligji. Pyetja e thjeshtë që mund të bëjnë qytetarët është se nëse një polic është përdorues droge, ku e merr drogën? Kjo e bën të detyrueshme edhe testin e drogës në polici. Duke qenë se droga nuk është e ligjëruar polici atëherë e merr drogën nga grupet kriminale. Minimalisht është bashkëpunëtor në krim. Rregullorja e policisë e bën të detyrueshme testin e drogës që në momentin kur garon për në polici”, tha Sadedin Fishta.

Gazetari Artan Hoxha ka shprehur disa dyshime mbi testin. E para sipas tij, disa prej të efektivëve mbi 50-vjeç që kanë dalë pozitivë “mund të jenë nën efektin e efekteve të ndryshme të kurave mjekësore në atë moshë”, pra e ilaçeve që kanë marrë për mjekim.

“A e specifikon analiza, cilët janë elementët që e përcaktojnë se cfarë narkotiku po përdor efektivi që ka bërë testin dhe ka dalë pozitiv?” është pyetja që ende nuk ka marrë përgjigje.

Rezerva e dytë për testin lidhet me faktin e drogës që mund të marrin efektivët. Artan Hoxha tha se policët që marrin kokainë arrijnë që t’i shpëtojnë këtij testi.

“Përdoruesi i kokainës nuk të del duke marrë analizë në gjak, se për një javë pastrohet. Duhet marrë “ADN” nga fija e flokut. Këta që përdorin kokainë e dinë si të pastrohen dhe kjo analizë është e pamjaftueshme”, tha Hoxha.

Mjekët: Lënda narkotike qëndron 14 ditë në gjak, në flokë më gjatë por s’bëhet këtu analiza

Mjekët thonë se analiza e gjakut e tregon praninë e lëndës narkotike në organizëm deri në dy javë pas përdorimit. Pas këtij afati analiza e gjakut është e pavlefshme. Sipas bluzave të bardha, ekzaminimi i flokëve mund të identifikojë një përdorues droge deri në 3 muaj pas, por kjo analizë nuk kryhet në Shqipëri. Efektivët kanë kryer dy lloje analizash, atë të urinës dhe të gjakut.

Sipas mjekut toksikolg, Alban Haxhi, analiza e urinës vërteton praninë e substancave narkotike për një periudhë 5 ditore, ndërsa e gjakut mund të identifikojë përdoruesit maksimumi deri në dy javë.

“Më rezultativja, më e shpejta, më komodja është analiza e urinës por zbulon për një afat të shkurtër gjurmët në urinë. Me një test urine mund të zbulojmë 5 ditëshin e fundit, nëse është përdorues brenda 5 ditëve, në analizën e gjakut ka një hapësirë 10 ditë deri në dy javë që mund të zbulohen gjurmët.”

Mjeku thotë së substanca e cila qëndron më shumë në organizën është kokaina, e më pas renditen substanca të tjera narkotike përfshirë edhe kanabisin.

Ekspertët kanë treguar se ky i fundit qëndron në gjak për 14 ditë, ndërsa në urinë 1 muaj. Analiza e flokut është ajo që tregon në një hark kohor më të gjatë deri në 3 muaj, por ky lloj testi ende nuk është praktikuar në Shqipëri.