Ulen aplikimet për azil, por edhe 10 mijë persona janë larguar nga vendi në 11 muajit e fundit

Pas rritjes së fortë në muajin shtator, aplikimet e shqiptarëve për azil shënuan rënie në tetor dhe nëntor, por gjithsesi vijojnë të mbeten në nivelet më të larta pas pandemike.





Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia për Azil e Bashkimit Europian (EUAA), në nëntor kishte gjithsej 1121 aplikime nga shtetas shqiptar në një nga shtetet e bashkimit Europian. Shifra është pothuajse e përgjysmuar në krahasim me shtatorit, kur kishte mbi 2 mijë aplikime (duke arritur nivelet e para pandemisë), dhe 27% më e ulët se tetori, por mbetet dy herë më e lartë se mesatarja mujore e periudhës janar-qershor 2021, kur nuk kishte më shumë se 450-600 aplikime në muaj.

Për 11-mujorin 2021, aplikimet për azil arritën në mbi 10 mijë, me rritje 66% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur lëvizjet u bllokuan për shkak të situatës së krijuar nga pandemia. Ndërsa në krahasim me periudhën janar-nëntor 2019, aplikimet janë përgjysmuar.