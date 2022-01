I vetëm kundër të gjithëve/ Ish-presidenti Trump nis betejën për tu kthyer në Shtëpinë e Bardhë

Ish-presidenti Donald Trump, ka paralajmëruar se do të kandidojë për një mandat të dytë, pasi u mund nga Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020.





Vendin e tij në Shtëpine e Bardhë, Trump-i duket se ka në plan ta fitojë duke i bërë për vete amerikanët më premtimin se do t’i falë personat e përfshirë në trazirat e Kapitolit rreth një vit më parë. Ky paralajmërim u lëshua nga ish-presidenti gjatë një proteste që i ngjasonte një mitingu në Teksas, ku ai shfaqi pakënaqësitë për procedimet dhe burgosjet e qytetarëve që tentuan të ndërpresin numërimin e votave, pasi ai humbi zgjedhjet e vitit 2020.

“Nëse kandidoj dhe nëse fitoj, ne do t’i trajtojmë me drejtësi ata njerëz nga 6 janari. Ne do t’i trajtojmë ata me drejtësi. Dhe nëse duhet falje, ne do t’i falim. Sepse po trajtohen në mënyrë shumë të padrejtë”, ka thënë Trump-i gjatë mitingut në Teksas. (Cituar nga CNN)

Mediat amerikane sërish kundër

Me sa duket, mediat amerikane sërish do t’i ketë kundër, pas akuzave se ka nxitur dhunë ndaj Kapitolit me mesazhet e tij në rrjetet sociale.

Në një artikull, CNN shkruan se “Ish-presidenti Donald Trump krijoi një vizion të një mandati të dytë që do të funksiononte si një mjet hakmarrjeje personale dhe do të bëhej edhe më autoritar se i pari, kur u zotua të falte kryengritësit e Kapitolit të SHBA nëse ai kandidon përsëri për Shtëpinë e Bardhë dhe fiton”.

Këto komente tregojnë “fiksimin” e Trump-it me gënjeshtrat deluzive se ai fitoi zgjedhjet e vitit 2020 dhe vendosmërinë e tij për ta vënë atë gënjeshtër në thelb të botëkuptimit republikan, vijon CNN.

“Siç ndodhi shpesh gjatë katër viteve të tij në detyrë, kërcënimi për falje i Trump tregon se ai ende nuk bën dallim midis qëllimeve të tij personale dhe interesit kombëtar ose shtetit të së drejtës”, theksoi prestigjiozja amerikane.

Nga 50 të pandehur për trazirat në Kapitol, më pak se gjysma u dënuan për krimet e tyre

Shumica morën një sërë dënimesh më të vogla, duke përfshirë afate të shkurtra me arrest shtëpie, disa vite shërbim prove, gjoba me katër shifra ose shërbime në komunitet, raporton CNN.

Ndërkohë, prokurorët federalë kanë formuluar akuza kundër gati 700 rebelëve, një debat i nxehtë është shfaqur mbi atë se si duhet të duket drejtësia për një sulm kaq të paprecedentë ndaj demokracisë.

Më 6 janar 2021, një turmë prej 2,500 mbështetësish të Presidentit të SHBA Donald Trump sulmuan ndërtesën e Kapitolit në Uashington, DC. Ata kërkuan të përmbysnin humbjen e tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 nga ndërprerja e seancës së përbashkët të Kongresit të mbledhur për të numëruar votat elektorale që do të zyrtarizonin fitoren e presidentit të sapozgjedhur, Joe Biden.

Ish-Presidenti Trump mbetet jashtë platformës Twitter

Pak më shumë se një vit më parë, Trump-it ua ndalua aksesi në rrjetin social “Twitter”, pasi bordi drejtues i kompanisë i druhej “rrezikut të nxitjes së mëtejshme të dhunës”, sipas CNBC.

Twitter-i tha se kishte frikë se postimet më të fundit të Trump-it po interpretoheshin si mbështetje për rebelët dhe se planet për protesta të armatosura të ardhshme tashmë ishin përhapur si në platformë ashtu edhe jashtë saj, duke përfshirë një sulm të propozuar mbi Kapitolin e SHBA dhe ndërtesat e Kapitolit të Shtetit më 17 janar.

Trump fillimisht u ndalua përkohësisht nga Facebook dhe Twitter më 6 janar në mes të një trazire ku mbështetësit e tij sulmuan Kapitolin e SHBA ndërsa ligjvënësit vazhduan me formalitetin e numërimit të votave të Kolegjit Zgjedhor.

Shumë ligjvënës dhe madje edhe ish-anëtarë të administratës së Trump kritikuan Trumpin për inkurajimin e mbështetësve të tij për të refuzuar rezultatet e zgjedhjeve dhe për të protestuar në Kapitol. Kongresi më vonë riafirmoi fitoren e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale.

Ndërsa shpërtheu trazirat, Trump-i postoi mesazhe në Twitter që inkurajonin jodhunën, megjithëse më vonë lëshoi një video-mesazh që përsëriti gjithashtu pretendimin e tij të pabazuar se zgjedhjet iu vodhën dhe u tha rebelëve: “Ne ju duam“. (Cituar nga CNBC)

Trump-i humb betejën ndaj Biden, urdhëron stafin të ‘rrëmbejë’ pasjisjet e votimit

Dokumenti tronditës, i publikuar nga Arkivi Kombëtar dhe i marrë nga Politico, thekson masat ekstreme që Trump mund të ketë qenë i gatshëm të kryejë për të qëndruar në pushtet kundër vullnetit të votuesve që zgjodhën Joe Biden si presidentin e tyre të ardhshëm, ka raportuar NDTV.

Ky ishte një projekt-urdhër ekzekutiv i shkruar nga Shtëpia e Bardhë e Donald Trump në javët pas humbjes së tij në zgjedhjet e 2020-ës i drejtoi udhëheqësit më të lartë ushtarak të vendit të rrëmbenin makinat e votimit.

“Duke hyrë në fuqi menjëherë, Sekretari i Mbrojtjes do të konfiskojë, mbledhë, mbajë dhe analizojë të gjitha makineritë, pajisjet, informacionin e ruajtur në mënyrë elektronike dhe të dhënat materiale që kërkohen për ruajtje”, thuhet në draftin prej tre faqesh. (Cituar nga NDTV)

Sipas një artikulli për kontrollimin e fakteve nga “USA Today”, Trump-i theu rekordin e votave popullore të Presidentit Barack Obama me mbi 74 milionë vota, por Biden ia kaloi Trumpit, dhe të gjithë kandidatëve të mëparshëm presidencialë, duke grumbulluar 81 milionë vota. Bileta Biden-Harris fitoi afërsisht 51% të votave popullore ndaj biletës Trump-Pence 47%, thotë raporti politik jopartiak nga Cook.