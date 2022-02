5 shenjat e gjuhës së trupit që tregojnë nëse duhet t’i besoni dikujt

Pavarësisht nga biseda, njerëzit nuk mund të kontrollojnë gjithmonë mesazhin që përcjell trupi i tyre. Kuptimi i lëvizjeve të gjuhës së trupit mund t’ju ndihmojë të identifikoni disa sjellje që tregojnë se është duke thënë të vërtetën apo duke gënjyer.





Gjithsesi, po ju sjellim disa nga lëvizjet që duhet të keni parasysh te një person në rast se jeni në mëdyshje t’i besoni apo jo.

Ata shmangin kontaktin me sy ose fërkojnë sytë që të mos duken shumë të dyshimtë

Lëvizja e syve nuk është gjithmonë një shenjë se dikush po gënjen. Por nëse vëreni se personi po shikon vazhdimisht nga ju, ai mund të jetë duke gënjyer. Shumica e njerëzve janë të vetëdijshëm për këtë teknikë dhe përpiqen të shmangin kontaktin me sy në radhë të parë. Për shembull, shumica e lojtarëve me përvojë të pokerit fërkojnë sytë gjatë trukeve për të krijuar lëvizje natyrale.

Janë gjithmonë në telefon për t’ju shmangu

Nëse i shihni se dikush është duke qëndruar në telefon gjatë gjithë kohës, mund të tregojë që ai ka frikë nga përballja me ty. Mund të jetë shqetësuese nëse partneri ose miku juaj e krijon papritmas këtë zakon. Për shembull, nëse kanë vështirësi për të zhvilluar një bisedë gjatë dhe e kalojnë kohën e tyre vazhdimisht duke kërkuar ndenjur në telefon, përpiquni të mbani një sy në atë që po bëjnë dhe përballuni me të nëse është e nevojshme.

Ata priren të shmangen gjatë bisedës

Në përgjithësi, njerëzit ose çiftet priren të largohen nga njëri-tjetri përmes trupit, këmbëve ose kokës gjatë bisedave. Nëse vëreni një ndryshim në gjestet e tyre dhe mënyrën se si ata u përgjigjen pyetjeve tuaja, mund të jetë një shenjë se ata po fshehin diçka. Ndonjëherë kjo përkulje mund të jetë edhe virtuale, ku duhet të prisni mbi 6 orë për të marrë një përgjigje prej tyre. Njerëzit mund ta përdorin këtë teknikë për t’u distancuar nga ju. Kjo mund të nënkuptojë gjithashtu se dikush nuk është vërtet i interesuar në bisedë dhe do të preferonte të ishte diku tjetër. Në këtë situatë, përpiquni të mos e shtyni shumë bisedën mbi ta dhe pranoni që ky person nuk ia vlen të harxhoni kohën tuaj.

I kanë krahët dhe këmbët të kryqëzuara për të tërhequr vëmendjen prej tyre

55% e bisedës sonë është joverbale, dhe krahët dhe këmbët janë pjesë e madhe e saj. Kryqëzimi i krahëve mund të nënkuptojë mbrojtje ose vetëmbrojtje, ndërsa kryqëzimi i këmbëve mund të tregojë siklet me dikë. Shenjat delikate si zgjerimi i tepërt i krahëve mund ta bëjnë gjithashtu një person të duket më manipulues dhe komandues. Njerëzit shpesh e përdorin pa dashje këtë gjuhë të trupit për të tërhequr vëmendjen nga vetja. Sa i përket kontaktit verbal, ata shmangin të flasin për veten e tyre dhe arrijnë të kthejnë çdo pyetje drejt jush.

Ata bëjnë gjeste të tepërta me duar

Përdorimi i gjesteve të duarve është i mirë kur jeni duke folur me njerëz. Ai i ndihmon njerëzit të theksojnë pikat e tyre kryesore dhe i mban të tjerët të angazhuar në bisedë. Megjithatë, ashtu si çdo gjë tjetër, gjestet e duarve janë në rregull kur bëhen me moderim. Në fakt, hulumtimi i kryer në vitin 2015 zbuloi se njerëzit që bëjnë gjeste duke përdorur të dyja duart ka të ngjarë të jenë gënjeshtarë. Përdorimi i tepërt i gjesteve të duarve e bën një person më pak të besueshëm dhe të furishëm. Kjo është gjithashtu e vërtetë kur gjestet e tyre nuk përputhen me fjalët e tyre dhe mund të japin përshtypjen se ata nuk e dinë se çfarë thonë. Ju mund të zbuloni gjeste të shëndetshme duke vënë re pozicionin e duarve të tyre. Idealisht, duart e tyre duhet të jenë në nivelin e belit dhe të përdoren në momente të kontrolluara.