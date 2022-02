“Amanet bravat”, “Shkon gjuha ku dhëmb dhëmbi”/ Rama sherr me komentuesit në ‘FB’, Blendi Gonxhja i del në mbrojtje

Drejtoria Rajonale Transportit Rrugor në Berat është shndërruar në “mollë sherri” për kryeministrin Rama dhe komentuesit e tij në Facebook. Pasi ka publikuar pamjet e ambjeteve te reja, dhe ka ironizuar ambjetet e vjetra, që sipas tij ishin të mikut të partisë tjetër (duke iu referuar LSI), kreu i qeverisë ka hasur me komente negative.





Duket se Rama ka gjetur kohë që t’i përgjigjet këtyre komenteve personalisht, duke mos kursyer as ironinë. “Berat – Drejtoria Rajonale Transportit Rrugor Shqiptar nga një mjedis deri dje me qera në pronën e mikut të asaj partisë që e dini vetë ju, në një mjedis të ri shtetëror, që flet vetë për ndryshimin rrënjësor”, ka qenë statusi i kryeministrit që ka sjellë edhe një lumë komentesh dhe ironish në rrjetet sociale.

Komentet

Komentuesi: Leri keto perralla po lufto korrupsionin ne drejtesi mjeksesi e administrate, sepse nga keto gjera ky vend po behet i pajetueshem per shume njerez.

Rama: Perrallat i kam per cunin e vogel, ndersa per detyren kam vetem punen, veprat, faktet, por sigurisht e kuptoj cdokend qe nuk ka respekt per punen, nuk gjen dot kenaqesi kur sheh nje veper te mire, nuk do t’ia dije per faktet, po vrapon te nxjerre fjalen e keqe! Keq me vjen sa te duash, po nuk di si t’i ndihmoj te tille individe♂️.

Komentuesi: Aspak sjeni ma te mir se ako partia tjeter.partia tjeter mund te mburret me rrugen e kombit.kurse ti te kesh dy jet nuk mundesh te ben sa partia tjeter edhe te kesh dy jet shendet.?

Rama: Amanet bravat e qysqite, se ne kete rast se kisha hic per ate parti, po nuk thot kot populli, gjuha shkon ku dhemb dhembi

Komentuesi: Me siguri ka kushtuar 4 here me shume.Pa pike transparence.Si te gjitha veprat e Rilindjes

Rama: Ka kushtuar me shume se kjo e asaj partise po thua? Me siguri po, por leket kane vajtur per te nderuar punen dhe qytetaret qe sherbehen ne ate mjedis, jo per te mbushur xhepat e “partise” duke i lene qytetaret me keq se sa te ishin kafshe te mbetura ne lluce.

Komentuesi: Ne Berat PS ka nxjerre nje gazep me deputet ku thone qe edhe nje xhakete te varresh si kandidat per PS fiton! Pushtetin lokal e keni nga 1997 e ketej…nuk mund te beni lojen si ishte si eshte.

Rama: Kur faktet flasin dhe njeriu u bie ndesh, nuk behen faktet per te qeshur po njeriu

Komentuesi: Ju pergezoj per infrastrrukturen moderne te sherbimeve per qytetaret por punonjesit apo dhe specialista drejtora qe jane kryekeput te korruptuar si do i besh kaq te mir si ambienti ku punojne.

Rama: A mund te me thuash ty personalisht cili te ka dale kryekeput i korruptuar apo jemi qe jemi dhe i fusim te tere ne nje thes e i biem thesit me shqelma?! Jo mor mik jo, s’jane te tere njesoj dhe patjeter qe ka edhe te korruptuar, po ka edhe plot njerez te mire e punetore, se ndryshe nuk do ndryshonin gjerat fare sic po ndryshojne

Ka qenë ky komenti që ka sjellë edhe reagimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor. Blendi Gonxhja ka ftuar të gjithë të denoncojnë rastet e korrupsionit në institucionet që ai drejton.

Blendi Gonxhja: Po perse duhet te flisni keshtu? Ne vend ta taksim perse nuk reagojme nese dime dicka konkrete? Na ndihmoni me indicie nese dikujt i haet haku! Denonconi ne prokurori ose ne polici cdo rast! Denonconi edhe ne kete link: https://www.dpshtrr.al/…/denonco-akte-korruptive-apo…

Fjalet ne ere nuk zgjidhin asgje

Komentuesi: Qytetare ne nje vend normal me institucione normale e ka detyre qytetare te denocoj por a jemi ne normal ? Se besoj . Por nje propozim korrupsioni duhet qe me ligje te barazohet me tradhetine kombetare

Blendi Gonxhja: une nuk di menyre tjerer se si luftohet pervec sistemeve, denoncimeve, dhe kjo sdo marre as me disfatizem as me depresion, eshte fenomen qe lidhet edhe me kulturen tone, por DPSHTRR kryen gati 3 milion sherbime ne vit, e ju prisni te mos kete nje % rastesh problematike? Patjeter ka por kurre ska qene me mire sesa sot ky sherbim dhe kushtet ne te cilat ai i ofrohet qytetareve.