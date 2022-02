BSH mbështet rimëkëmbjen dhe rritjen ekonomike

Gjatë një intervistë për një revistë të njohur ekonomike të vendit, Guvernatori i Bankës së Shqipërise, Gent Sejko, theksoi se banka jonë qendrore pret për këtë vit zgjerim të mëtejshëm të konsumit privat, të mbështetur nga rritja e punësimit dhe e pagave, si dhe nga kushtet e favorshme të financimit. Treguesi i kredive me probleme për sektorin bankar ka arritur në një nivel të ulët historik për periudhën e 15 vite ve të fundit, në vetëm 5.65 përqind të totalit, në fund të vitit 2021. Banka e Shqipërisë(BSH) pret zgjerim të investimeve, si pasojë e ciklit pozitiv në të cilin gjendet sektori privat dhe vijimit të një plani ambicioz shpenzimesh publike të qeverisë. Pritet po ashtu gjatë këtij viti, një shtim i mëtejshëm i eksporteve të mallrave e shërbimeve, mbi bazën e koniunkturës së favorshme të çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Fabrikat tona të veshjeve dhe këpucëve kanë marrë oferta nga emra të njohur të industrisë së modës, si “Polo”, “Clarks”, “Geox”, “Dolce Gabana”, duke dyfishuar porositë. Eksportuesit e bimëve mjekësore dhe aromatike e mbyllën vitin 2021 me 60 milionë dollarë eksporte, ose 23 përqind më shumë se një vit më parë. Ka një interes në rritje për Shqipërinë si destinacion turizmi në tregje të mëdha e tradicionale botërore, si në Britaninë e Madhe, Gjermani, etj. Rënia e vazhdueshme e raportit të kredive me probleme është rezultat i masave të marra nga Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me bankat e nivelit të dytë, bankat tregtare. Këto masa kanë synuar adresimin e stokut të trashëguar të kredive me probleme, përmirësimin e rregulloreve dhe procedurave, me synim reduktimin e kredive të reja me probleme, si dhe monitorimin e vazhdueshëm të ecurisë së portofolit të kredive. Masat e marra kanë qenë si të natyrës juridiko-ligjore, ashtu edhe institucionale. Banka e Shqipërisë rriti ndërgjegjësimin e strukturave shtetërore dhe private në lidhje me rëndësinë e këtij treguesi, si pengesë e zhvillimit të biznesit të bankave në përgjithësi, dhe e rritjes së kreditimit në veçanti. BSH punoi për përmirësimin e bazës rregullatore, proceseve e procedurave që kryejnë vlerësimin dhe administrimin e rrezikut në veprimtarinë bankare, duke frenuar fluksin e kredive të reja me probleme. Nga 24 janari 2022, Banka e Shqiperise ka vënë në funksionim sistemin AIPS EURO për shlyerjen e pagesave në euro brenda vendit tonë për klientët e bankave. Kjo platformë, u mundëson qytetarëve tanë kryerjen e pagesave në euro brenda vendit, me kosto shumë më të ulët dhe brenda një afati shumë më të shkurtër nga procesi aktual i kryer nëpërmjet bankave korrespondente nga jashte shtetit. Procesi ka efekte pozitive edhe në administrimit fizik të euros nga ana e bankave. Banka jonë qendrore mbështet fort rritjen ekonomike të vendit, duke ndihmuar, nëpërmjet kushteve më të favorshme të kreditimit, huadhënien në monedhën kombëtare. Ajo synon që në maksimumin e mundshëm, aktiviteti ekonomik dhe financiar i çdo biznesi apo familjeje shqiptare të bëhet bazuar mbi lekun. Kredia e shtuar në lekë dhe pagesat e shtuara në monedhën kombëtare i mundësojnë ekonomisë sonë efektivitetin e plotë të një prej instrumenteve kryesore që banka qendrore ka për përballimin e goditjeve: koston e parasë, nëpërmjet normës së interesit. Nga ana tjetër, interesi i kursimeve që qytetarët mbajnë në valutë(euro dhe dollar amerikan) është më i ulët në krahasim me atë që mund të merrnin nga kursimet në lekë. Prandaj dhe Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një paketë masash për nxitjen e përdorimit të monedhës kombëtare në aktivitetin financiar. Efektet e kësaj pakete janë deri tani inkurajuese. Struktura valutore e kreditimit ka arritur pothuajse barazine midis lekut dhe valutës(auros dhe dollarit amerikan). Kredite e dhëna në lek gjatë vitit 2021 ishin mbi 50 përqind të totalit të kredive, në krahasim me një raport 3 me 1 në favor të valutës, përpara pesë vitesh. Masat e Bankës së Shqipërisë kanë shmangur rrezikun e një devijimi të fortë në favor të valutës, tek kursimet e popullatës të vendosura në depozitat bankare, duke i bërë në të njëjtën kohë më të shëndosha bilancet valutore të bankave tregtare në vend. Banka jonë qendrore beson se shpejtësia e rimëkëmbjes, thellësia dhe shumëllojshmëria e burimeve të saj, si dhe niveli i mirë i ekuilibrave ekonomikë dhe financiarë të vendit, duhet të na bëjnë optimistë për të ardhmen, përsa i përket rritjes së kreditimit për qytetarët dhe sipërmarrësit, rritjes ekonomike dhe shtimit të ndjeshëm të eksporteve si në mallra, por edhe në shërbime. Në rradhë të parë, shtimin e aktivitetit turistik në vend.