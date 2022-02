E PLOTË/ Gjithçka ndodhi në seancën për shkarkimin e Metës, akuzat dhe kërkesa për dorëheqjet

Në Gjykatën Kushtetuese u zhvillua sot seanca për shqyrtimin e çështjes ndaj Presidentit të Republikës, Ilir Meta. Tetë muaj më parë 104 deputetë miratuan shkarkimin e tij.





Seanca nisi në orën 10;00, me argumentet e palëve se pse Ilir Meta duhet apo jo të jetë në krye të shtetit shqiptar.

Vetë Presidenti në detyrë, Ilir Meta nuk u paraqitur në seancë. Ai u përfaqësua nga Këshilltari Ligjor, Bledar Dervishaj dhe Drejtoresha Juridike e Presidencës, Katrin Treska. Partia Socialiste është përfaqësuar nga deputetët Taulant Balla dhe Klotilda Bushka.

Që Presidenti të shkarkohet, pro vendimit të Kuvendit duhet të votojnë të paktën 5 anëtarë dhe duhet patjetër të marrin pjesë në votim 6 anëtarë. Gjykata Kushtetuese ka aktualisht 7 anëtarë nga 9 që duhej të kishte gjithsej.

Meta është shkarkuar nga Kuvendi më 9 qershor 2021 me argumente të tilla si shkelje të rënda të Kushtetutës, provokim të cenimit të marrëdhënieve me SHBA, shantazh ndaj drejtësisë, thirrje për veprime të dhunshme, nxitje urrejtje, cenim të sigurisë publike etj.

ZHVILLIMET E DITËS TË SEANCËS NDAJ PRESIDENTIT ILIR META NË GJYKATËN KUSHTETUESE:



Meta para gjyqit, nxjerr foto në Facebook:

Herët në mengjes, para se të niste seanca Ilir Meta publikoi dy foto në rrjetet sociale. Në njërën prej tyre shfaqet në shoqërinë e kamarierit me emrin Landi, duke përcjellë për në Gjykatën Kushtetuese Këshilltarin Ligjor, Bledar Dervishaj dhe Drejtoreshën Juridike në Presidencë, Katrin Treska.

“Bashkë me Landin duke përcjellë Bledin dhe Katrinën për në Gjykatë.”, shkruajti Meta.

Ndërkohë, më herët në mëngjes Presidenti Meta ka publikuar një tjetër foto.

“Ku ka më bukur kur e nis ditën duke dëgjuar Ritën dhe kalendarin artistik të Shkodrës.”, do të shkruante kreu i shtetit në rrjetet sociale.

Sot gjyqi ndaj bashkëshortit, Kryemadhi merr timonin dhe jep mesazhin:

Ndërkohë, bashkëshortja e tij, kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, u shfaq në një video nga makina me një mesazh. Ajo tha se duhet të mendoni pozitivisht edhe pse është ditë me shi, duke u uruar të gjithëve ditë të mbarë.

“Mirëmëngjes ditë me shi por mendoni pozitivisht. Gëzojeni shpirtin. Ditë të mbarë”, shkruan Kryemadhi, e cila në njëjtën kohë po gjerb edhe një kafe.

Këshilltari i Presidentit jep argumentet e tij në seancë:

Strategjia e presidenti në Gjykatën Kushtetuese ishte deligjitimimi i anëtarëve të trupës gjykuese. Këshilltari i Metës, Bledar Dervishaj, tha se disa nga anëtarët e Gjykatës Kushtetuese kanë konflikt interesi në shqyrtimin e kësaj çështje, ndaj duhet të dorëhiqen.

Pjesë nga argumentet e Dervishajt në seancë:

“Presidenti i Republikës ka parashtruar një kërkesë paraprake e cila është administruar para fillimit të seancës gjyqësore në orën 09:35 në protokollin e Gjykatës Kushtetuese, dhe që ka të bëjë me vlerësimin që duhet të bëjnë gjyqtarët të shkaqeve për disa anëtarë të tjerë, pasi sipas vlerësimit të Presidentit këto shkaqe vënë në dyshim paanshmërinë e gjyqtarëve dhe sipas ligjit detyrohen të heqin dorë nga shqyrtimi i kësaj çështjeje”. “Në trupën gjyqësore aktuale ka gjyqtarë për të cilët ekzistojnë disa shkaqe që vënë në dyshim paanshmërinë e tyre”. “Gjykata përbëhet sot nga 7 anëtarë, 6 prej të cilëve janë emëruar, zgjedhur pikërisht nga institucionet në konflikt Kuvendi dhe Presidenti, ndërsa anëtari i 7-të, kryetari është zgjedhur nga dy organet që prej vitit 2008 dhe sot është në vitin e 5-të të ushtrimit të detyrës përtej mandatit kushtetues. Dy prej gjyqtarëve aktualisht, me vendim të Gjykatës Kushtetuese u është deklaruar përfundimi i mandatit, që u përfundon më 2 maj dhe 8 prill 2022″ “Qëndrimi në detyrë përtej mandatit me një kohëzgjatje 5-vjeçare që është përtej cdo arsyetimi logjik, krijohet një situatë që dukshëm vendos në dyshim pavarësinë dhe paanshmërinë e Gjykatës Kushtetuese. Ndërkohë që një shkak tjetër është fakti që presidenti Meta, pasi kryetarja ka shprehur interesin e saj për të kandiduar për kryetare të KLSH, më 5 nëntor e ka propozuar si kandidaturën më të mirë në Kuvendin e Shqipërisë. Kuvendi nuk e ka pranuar propozimin dhe e ka refuzuar, duke anatemuar veprimtarinë e presidentit se po tentonte të bllokonte veprimtarinë e Gjykatës Kushtetuese” “Ekzistenca e një kërkese për procedim disiplinor të një apo dy gjyqtarëve për zgjedhjet vendore të 2019-ës. Presidenti i ka dërguar një letër KPA-së dhe Gjykatës Kushtetuese lidhur me procedimin disiplinor të gjyqtarit relator në çështjen e zgjedhjeve për shkak se janë vërejtur shkelje proceduriale që vënë në diskutim pozitën e gjykatësit kushtetues. Në letër parashtrohen fakte për shkelje të ligjit“.

Këshilltari i Metës: Fiona Papajorgji e Përparim Kalo nuk duhet të gjykojnë Metën!

Më tej në seancë, këshilltari i Presidentit, Bledar Dervishaj, ka bërë një tjetër kërkesë teksa ka deklaruar se Fiona Papajorgji dhe Përparim Kalo janë të njëanshëm, ndaj sipas tij nuk duhet të jenë pjesë e trupës gjykuese ndaj Ilir Metës.

“Papajorgji ka mohuar të drejtat e presidentit duke favorizuar parlamentin dhe qeverinë dhe ajo duhet të dorëhiqet pasi presidenti e kuvendi janë sërish në këtë proces. Edhe për relatorin e këtij procesi që është Përparim Kalo, ka fakte publike. Më 24 dhjetor është publikuar shkrim i Kalos në Shqiptarja.com, ku ai shkruan “Një vit i shkurtër në dukje”. Në këtë shkrim ka disa paragraf ku kuptohet se Kalo është i njëanshëm. Herë duket sikur kërkon dorëheqjen e herë sikur kërkon mandat të ri. Me anë të këtij shkrimi Kalo kërkon nga parlamenti t’i zgjasë mandatin, ku parlamenti ka në procedurë parlamentare disa emra për zgjedhje. Ky shkrim i Kalos duket si kërkese edhe për ndryshime kushtetuese. Ky fakt e bën gjyqtarin të jetë i njëanshëm dhe ndaj duhet të dorëhiqet. Kërkojmë që cdo anëtar të shprehet për paanshmërin e tij përpara se të nis gjykimi në themel i çështjes. Ditën e djeshme pasi u njohëm me disa dokumente. Kosntatojmë se ka të tjera shkelje nga kushtetuesja. Është shkelur afati tre mujor nga kushtetuesja, ku duhej të ishte vendosur kalimi apo jo në seancë plenare. Pasi gjyqtarët dëshironin të iknin me leje vjetore. Mbledhja e gjyqtarëve kishte detyrim ta caktonte datën më 14 shtator. Por e ka marë në shqyrtim më 15 tetor 2021 një muaj më vonesë. Bëmë një kërkesë edhe më datë 29 janar 2022. A ka patur mbledhje, shqyrtim apo çfarë ka ndodhur? Vetëm dje gjykata na dha një kopje të vendimit të gjyqtarëve ku është arsyetuar se: mbledhja e gjyqtarëve miraton rregullore të brendshme. Bazuar në këtë arsyetim ka vendosur se për çështjen konkrete s’ka asnjë vendim për pezullim të ecurisë së afateve”, tha Dervishaj.

Përgjigjet e Vitore Tusha dhe Fiona Papajorgji:

Menjëherë pas këtyre akuzave dhe kërkesës për dorëheqje të këshilltarit të Presidentit Meta, ka reaguar edhe Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Vitore Tusha, e cila është shprehur se ende s’ka kërkesë zyrtare.

“Kërkesa që paraqitet para Gjykatës Kushtetuese ju dha mundësinë t’i rithoni disa nga faktet. Unë do ju kërkoja që të ishim më proceduralë. Përveç komentit që ju bëni, pasi jeni si palë në përputhje me aktet që ju janë dhënë dhe ju lejonte të merrnit. Ju të definoni kërkesën e paraqitur që e përcaktoni si kërkesë për të na sjell në vëmendje ta konsideroni kërkesë për përjashtim. Skam ende asnjë kërkesë nga gjyqtarët për të hequr dorë nga kjo çështje. Ju si përfaqësues të presidencës keni kërkesë për dorëheqje apo për përjashtim gjyqtarësh?”, tha Vitore Tusha.

Ndërsa Fiona Papajorgji ka kërkuar nga Presidenca të sqarojë se ku e sheh afatin e përcaktuar 3-mujor.

“Ku është e përcaktuar afati tre mujorë që deklaroni ju për shqyrtim të çështjes. Ku e bazoni ju që çështja është komplekse dhe unike, cili parim prevalon sipas jush?”, tha Fiona Papajorgji.

Përfaqësuesja e Kuvendit, Klotilda Bushka: Kërkesa e Presidentit për përjashtim gjyqtarësh është pa arsye dhe nuk ka asnjë shkak

Në seancën e Gjykatës Kushtetuese për shkarkimin e Presidentit Meta, përfaqësuesja e Kuvendit, Klotilda Bushka është shprehur se kërkesa e Presidentit është kërkesë për përjashtim gjyqtarësh është pa arsye dhe nuk ka asnjë shkak.

“Kërkesa për përjashtim nuk është automatike. Është KPA që kryen e bën këtë procedurë. Procedimi disiplinor fillon me kërkesën e kryetares së KPA kërkesë të cilën s’kemi asnjë informacion ka filluar apo jo. Në kërkesën për zonjën Papajorgjit s’ka asnjë pikë për të drejta procedurale si palë në proces për të cilin ai është ankuar. Por është një proces krejt tjetër ku ai s’ka fare lidhje edhe me këtë çështje ku ne jemi. Për ne afati tre mujor, janë çështje organizative janë çështje organizative e jo afate preskluzive. S’ka asnjë shkelje. Kur gjykata merr leje afatet pezullohen. E vetmja pasojë është e drejta për shqyrtim për një afat të arsyeshëm. Nuk shohim të ketë asnjë ndikim në proces. Po të kishte gjykim tej afatit e vetmja e drejtë është që pala të kërkoj dëmshpërblim monetare, por s’jemi fare në këto kushte. Një afat organizativ nuk mund të prevalojë mbi këtë çështje. Këto janë pretendime për t penguar zhvillimin e kësaj séance. I kërkoj gjykatës ta vlerësonte kërkesën paraprake për përjashtim gjyqtarësh dhe ta rrëzoj si të pabazuar në Kushtetutë e ligj. Do shprehet për kërkesat e dorëheqjes dhe e përjashtimit”, ka thënë Bushka.

Përfaqësuesi i Presidentit kërkon dorëheqjen e trupës gjykuese, GJK tërhiqet për vendim:

Pasi përfaqësuesi ligjor i Presidentit Bledar Dervishaj kërkoi dorëheqjen e trupës gjykuese pasi nuk janë të paanshëm, Gjykata Kushtetuese u tërhoq për të marrë një vendim.

Zëdhënësi i Presidentit Meta publikon kërkesën e depozituar në Gjykatën Kushtetuese:

Ndërkohë, që gjykata ishte mbledhur për të marrë vendimin për kërkesat e këshilltarit të Metës, zëdhënësi i Presidentit, Tedi Blushi ka publikuar kërkesën paraprake që është depozituar sot në Gjykatën Kushtetuese “Për vlerësim nga gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, të shkaqeve, për të cilat vihet në dyshim paanshmëria e tij/tyre dhe që sipas ligjit detyrohen të heqin dorë nga shqyrtimi i çështjes.”

Për këtë kërkesë, trupa gjykuese e Gjykatës Kushtetuese është tërhequr për të dalë me një vendim.

“Në funksion të transparencës, po bëjmë publike kërkesën paraprake të depozituar sot në Gjykatën Kushtetuese “Për vlerësim nga gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, të shkaqeve, për të cilat vihet në dyshim paanshmëria e tij/tyre dhe që sipas ligjit detyrohen të heqin dorë nga shqyrtimi i çështjes.”, shkruan në një postim në rrjetet sociale, Tedi Blushi.

Kërkesa saktëson që në hyrje se paraqitet lidhur me anëtarët e trupës gjyqësore, “për shkak të ekzistencës së disa shkaqeve që krijojnë bindjen se, vënë në dyshim paanshmërinë e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese në këtë gjykim”.

Kushtetuesja rrëzon kërkesën e Ilir Metës: Asnjë gjyqtar s’e jep dorëheqjen!

Gjykata Kushtetuese, pas një pause disa minutëshe, ka marrë vendimin e saj dhe ka rrëzuar kërkesën e përfaqësuesit të Presidentit Ilir Meta për dorëheqjen e trupës së gjyqtareve. Gjykata konstatoi se asnjë gjyqtar nuk parashtroi kërkesë për dorëheqje. Kushtetuesja është shprehur se kërkesa e kreut të shtetit për gjyqtarët Vitore Tusha, Fiona Papajorgji, Përparim Kalo dhe Marsida Xhaferrllarin, është haptazi e pabazuar.

Pala e Presidentit vë në pikëpyetje legjitimitetin e Kuvendit, i përgjigjet Vitore Tusha

Në vijim të seancës, përpos kërkesës për dorëheqjen e gjyqtarëve, që u rrëzua në Gjykatën Kushtetuese, përfaqësuesit e Presidentit Ilir Meta kërkuan një vendimmarrje lidhur me legjitimitetin e Kuvendit.

Përfaqësuesja e Presidentit, Katrin Treska vuri në dyshim legjitimitetin e Kuvendit, duke theksuar se vendimi i marrë nga legjislatura e vjetër duhet të konfirmohet sërish nga Parlamenti i ri me 2/3 e votave. Pra pala e presidentit pyet nëse është vullneti i Parlamentit të ri i njëjtë me atë që kishte Parlamenti i vjetër.

Treska është shprehur se: “për sa kohë është pranuar në legjislaturën tjetër, nëse do të pranohej kjo histori atëherë çdo vendim i legjilaturës së kaluar, ose nuk ka vlerë më ose do të duhej të konfirmohej edhe njëherë nga Kuvendi. Nëse çdo vendim i legjislaturës së kaluar duhet konfirmuar nga paraardhësja, atëherë edhe Presidenti i Republikës nuk qenka më në fuqi. I bie ky vendim është nul, nuk është i vlefshëm?! Ky është non-sens juridik”.

Duke iu përgjigjur kësaj kërkese, kryetarja e Gjykatës Kushtetuese Vitore Tusha tha se vendimmarrja do bëhet publike bashkë me vendimin përfundimtar për kreun e shtetit.

“Të gjithë pretendimet që u parashtruan në këtë seancë do të bëhen pjesë e vlerësimit, analizës dhe vendimarrjes së Gjykatës Kushtetuese dhe përgjigjja do jetë në vendimin përfundimtar”, tha Tusha.

Taulant Balla: Ilir Meta kreu aktivitet politik dhe dëmtoi imazhin e Shqipërisë!

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, njëherazi përfaqësuesi i saj në seancë, Taulant Balla reagoi duke folur si përfaqësues i Kuvendit, ndërsa u shpreh se Meta ka kryer aktivitet politik dhe ka dëmtuar imazhin e vendit.

“Meta ka kryer aktivitet politik. Meta dëmtoi imazhin e Shqipërisë. Ky është procesi i parë në histori, që gjykohet një president. Procedura e shkarkimit është e nevojshme për shkak të barazisë së të gjithëve para ligjit. Mbështeti forca të tjera politike, nxiti dhunë dhe sulmoi institucionet kushtetuese. Vënia në lëvizje e kësaj strukture për shkarkimin e Presidentit nuk është problematike. Presidenti ka funksion mbi palët, por mori pjesë aktive në zgjedhje. Kuvendi nuk synon të ndëshkojë presidentin apo pozicionin, por personin që kreu shkeljen. A mundet ta për përfaqësojë unitetin e popullit një president shfaqet palë, nxit dhunë, ndikon në vendimmarrjen e institucioneve, sulmon gjykatën kushtetuese. Kushtetuta parashikon që Presidenti të përfaqësojë unitetin e popullit”, tha Taulant Balla.

Konstitucionalisti Jordan Daci tregon arsyet se pse Presidenti mund të qëndrojë në detyrë edhe në Gjykata vendos ta shkarkojë

Konstitucionalisti, Jordan Daci ka komentuar në një intervistë televizive çështjen e shkarkimit të Presidentit Ilir Meta. Sipas Dacit, kërkesa e presidentit për ndërrimin e anëtarëve të gjykatës, me arsyet përkatëse është një praktikë që nuk përbën problem në botë, pasi gjykatësit zëvendësohen menjëherë. Por në rastin e Shqipërisë sipas tij është ndryshe, pasi mungojnë gjyqtarët zëvendësues.

“Mendoj që vendimmarrja për disa anëtarë për përjashtim do të komprometohet. Nuk besoj se ka qenë qëllim zhvillimi, por edhe mund të jetë. Por gjithsesi është një problem që kemi në ligj, që e çon procesin në një kah jo të duhur ligjor. Ligji, neni 37 thotë që kërkesa bëhet në gjykatë dhe për gjyqtaren që është kërkuar përjashtimi atëherë pranohet. Lind pyetja tani kush e gjykon këtë rast? Kjo është situatë jo normale, nuk ka situata të tilla në botë. Gjykata jonë është që rrëzon një kërkesë pa vendim, sepse nuk merr dot vendimin”, tha Daci.

Pyetjes se komprometimi i këtij procesi çon në bllokimin e saj, Daci iu përgjigj:

“Jo. Palët s’kanë ku të reagojnë më. Çështja do të marrë zgjidhje përfundimtare nga Kushtetuesja, ku unë mendoj se shkaqet që kërkohet shkarkimi i Presidentit nuk janë aq sa për të shkelur rëndë kushtetutën”.

Konsulenti ligjor renditi të gjitha hapat që duhet të ndërmerrte Kushtetuesja në këtë proces.

“Gjykata Kushtetuese po ecën në tokë të pa shkelur. Gjykata Kushtetuese përtej ceneve të ngritura sot në kërkesat e Presidentit, përpara se të kalonte shqyrtimin në dhomë nga gjykata, duhej të merrte vendim për rregullat se si Gjykata do të gjykonte këtë kërkesë. A mundet që Gjykata të marrë rolin e ligjvënësit dhe të krijojë norma që krijohen nga mekanizmi kushtetutës? Unë mendoj se jo. Kushtetuesja duhet të interpretojë normat që ka. Kjo sigurisht ngre problem tjetër që ndryshimet e bëra në Kushtetutë nuk janë të mirëstudiuara, por janë bërë nga njerëz pa njohuritë e duhura”, theksoi Daci.

Për Dacin, Gjykata Kushtetuese duhet të shprehet brenda 30 ditësh për këtë çështje, por sipas tij, efikasiteti i vendimit shihet kur të botohet në fletoren zyrtare.

“Jemi në një situatë ku nuk ka parashikime të sakta. Por duhet të japë vendimin brenda 30 ditëve. Ligji në fuqi pasi të zbardhet e arsyetuar do të dërgohet në fletore zyrtare për votim e më pas do të japë efekte të plota. Shkarkimi do të jepte efektet ditën që do të botohej në fletore zyrtare. Mund të kemi dhe një ndarje votash, dhe vendimi quhet i rrëzuar. Ky proces mund të shkojë deri në përfundimin e mandatit”, tha Daci.

Gjatë orëve të pasdites, relatori i çështjes për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta, Përparim Kalo i është drejtuar përfaqësuesve të Kuvendit dhe mazhorancës me një sërë pyetjesh për çështje procedurale.

Te seanca në Gjykatën Kushtetuese, Kalo ka kërkuar sqarim mbi një sërë çështjesh, që nga ngritja e Komisionit Hetimor parlamentar për shkarkimin e kreut të shtetit, e deri tek pretendimi i mazhorancës për përfshirjen e Metës në veprimtari zgjedhore gjatë 25 prillit.

“Pse konsiderohet veprimtari zgjedhore angazhimi i presidentit? Kalo: A mund ta sqaroni bazën ligjore mbi te cilët është ngritur komisioni hetimor? A është e detyrueshme prania e presidentit ne procedurat përkatëse, ne komisionin e ligjeve, atë hetimor dhe seance plenare? A mund te shtyhej afati për te mundësuar dëgjimin e presidentit? A janë respektuar afatet dhe rregulloret për përcaktimin e seancës për shkarkimin e presidentit? Ne raportin e komisionit hetimor flitet për një numër shkeljesh te renda ndërsa përdoret njëjësi. Cili ka qene qëllimi i përdorimit te njëjësit ne raport? Ne zbatimin e dispozitave kushtetuese ligjvënësi shfaqet dhe si interpretuesi i pare i shkeljes por a janë përdorur metoda te tjera për t’i evidentuar këto shkelje? Cilat janë interesat e presidentit?”, janë disa nga pyetjet e Kalos.

Lidhur me këto pyetje, përfaqësuesit e Kuvendit kërkojnë 2 orë kohë për t’iu dhënë përgjigje. Duke u nisur nga këto kërkesa, trupa gjykuese vendosi ndërprerjen e seancës gjyqësore. Mësohet se seanca do të rifillojë në orën 17:30.

Prej orës 10:00 të mëngjesit të sotëm vijon seanca në Gjykatën Kushtetuese për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta.

Përfaqësuesit e Kreut të Shtetit kanë kërkuar përjashtimin e 3 gjyqtarëve, Përparim Kalo, Fiona Papajorgjit dhe Vitore Tushes nga trupi gjykues. Kjo kërkesë e Kreut të Shtetit është hedhur poshtë nga anëtarët e Gjykatës Kushtetuese.

Ndër të tjera, përfaqësuesit e Metës vunë në dyshim legjitimitetin e Kuvendit, duke theksuar se vendimi i marrë nga legjislatura e vjetër duhet të konfirmohet sërish nga Parlamenti i ri me 2/3 e votave. Pra pala e presidentit pyet nëse është vullneti i Parlamentit të ri i njëjtë me atë që kishte Parlamenti i vjetër.