Gjyqi në Kushtetuese/ Pse e kërkojnë socialistët shkarkimin e Metës

Shtatë muaj e ndajnë Ilir Metën nga përfundimi i mandatit të tij si President i Republikës më 24 korrik 2022, pasi ai u zgjodh si kreu i shtatë i shtetit me 87 vota pro dhe 2 kundër në një Kuvend të braktisur nga deputetët e opozitës.





Me 104 vota pro, ishte përsëri Kuvendi që vendosi për shkarkimin e tij në 9 qershor të vitit që lamë pas, me miratimin në mënyrë unanime të raportit përfundimtar për gjetjet e shkeljeve kushtetuese të kryera nga Presidenti. Raporti cilësonte se Meta kishte shkelur 16 nene të Kushtetutës.

Megjithatë, shkarkimi i Presidentit të Republikës nga detyrë nuk mund të ishte aq i thjeshtë sa një votim me shumicë deputetësh në parlament, arsye për të cilën do të jetë Gjykata Kushtetuese ajo e cila do të vendosë përfundimisht për shkarkimin ose jo të Ilir Metës si President.

Partia Socialiste e ka konsideruar shkarkimin e Metës si një nevojë për të “çliruar Presidencën nga një pengmarrje”

Në fund të majit të vitit 2021, kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, theksoi se kërkesa e PS-së për shkarkimin e Metës nuk ka pasur qëllim që mazhoranca të caktojë në krye të institucionit të Presidentit një përfaqësues nga radhët e saj.

“Rama ka qenë shumë i qartë, e nevojshme është që PS nuk e ka nisur shkarkimin e Metës si nevojë për të pasur një përfaqësues të saj, por iniciativa për shkarkimin e presidentit ka ardhur si nevojë për të çliruar Presidencën nga një pengmarrje dhe natyra për zgjedhjen e presidentit të ri do kërkojë kohën e ve dhe pse jo të mos jetë një paketë e rëndësishme me bashkëpunimin e me opozitën. Kemi rënë dakord në konferencën e kryetarëve se seanca plenare për shqyrtimin e raportit dhe më pas për votimin të bëhet më 9 qershor. Kushtetuta është shumë e qartë që Kuvendi i Shqipërisë e përfundon procedurën e tij më 9 qershor dhe më pas, është një tjetër institucion kushtetues që është Gjykata Kushtetuese që e konstaton nëse shkeljet e konstatuara nga ana jonë janë apo jo shkelje të rënda”, shtoi Balla po gjatë atij prononcimi.

Pse socialistët vendosën ta shkarkonin Metën nga posti i Presidentit:

Vendimi i mazhorancës për ta hequr Ilir Metën nga karrigia e Presidentit erdhi si pasojë e deklaratave të tij publike para dhe pas fushatës së zgjedhjeve parlamentare të 25 Prillit, që sipas tyre kanë nxitur dhunë dhe kanë shkelur rëndë Kushtetutën.

Vetëm 2 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme, Kryeministri Rama paralajmëroi në emisionin “Real Story” masat ndaj Metës, pavarësisht se nuk e sqaroi nëse do shihej mundësia e shkarkimit, apo do të bëheshin ndryshime ligjore për kompetencat e tij.

“Nga pikëpamja kushtetuese presidenti shkarkohet me 2/3 e parlamentit, por pasi e shkarkon parlamenti duhet të shkojë në Gjykatën Kushtetuese. Ne jemi tani në një proces zgjedhor. Me përfundimin e procesit zgjedhor do të ulemi dhe do të shikojmë se çfarë do të bëjmë me këtë lloj personazhi qesharak”, deklaroi Rama në atë kohë.

Kreu i qeverisë, madje e akuzoi Metën se kërkon destabilitet të vendit, po përpiqej të nxiste tension dhe konflikt. Kryeministri nuk e kurseu as ironinë ndaj Presidentit, duke thënë se ky i fundit pi shumë raki dhe se “e marrin zvarrë nga lokalet dhe takimet me subjektet e OFL”.

“Veprimtaria e Ilir Metës në periudhën e fundit është një veprimtari që mund të trajtohet nga spitali këtu. Jemi në zonën klinike. Realisht jemi në zonën klinike. Është rast klinik, i rrezikshëm. Në mënyrë të vazhdueshme po përpiqet të nxisë konflikt dhe të nxisë tension. Nuk ka bërë vaki. Nuk ka president, ndoshta në ato zonat andej të Afrikës mbase ka pasur të tillë tipa. Tipa të tillë sot janë aberracion. Më 25 prill është një mundësi e madhe që populli të japë një mesazh të qartë dhe të ndërhyjë kirurgjikalisht për ta ndëshkuar fortë Ilir Metën dhe mbase ky ndëshkim mund t’i shërbejë dhe të shkojë në shtëpi dhe të dëgjojë vajzën. Të bëjë detox se me gjithë atë raki që pi, që e marrin zvarrë nga lokalet dhe takimet me subjektet e OFL dhe del në TV dhe shpif”, u shpreh Rama në emision.

Metën nuk e ‘shpëtoi’ nga seanca në Gjykatën Kushtetuese as COVID-19

Seanca gjatë të cilës do të shqyrtohej çështja për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta, që pritej të mbahej më 18 Janar, ora 10:00, në Gjykatën Kushtetuese u shty për në datën 1 shkurt, pasi relatori i çështjes u infektua nga virusi COVID-19.

Në datën 15 tetor të vitit të kaluar, Gjykata Kushtetuese njoftoi se do të shqyrtojë në seancë publike plenare vendimin e parlamentit për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta nga detyra.

“Në Gjykatën Kushtetuese është në shqyrtim vendimi i Kuvendit të Shqipërisë nr.55/2021, datë 09.06.2021 “Për shkarkimin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë për shkelje të rënda të Kushtetutës”. Gjykata e ka marrë në shqyrtim paraprak këtë çështje në përputhje me afatet ligjore. Në përfundim të shqyrtimit paraprak të kësaj çështjeje, Gjykata vendosi: “Kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare publike”, data e së cilës do të caktohet në përputhje me rregullat procedurale të gjykimit kushtetues”, thuhej në njoftimin e asaj kohe të Gjykatës Kushtetuese.

SHKELJET E PRESIDENTIT ILIR META:

Shkelja e betimit të Presidentit (neni 88/3 i Kushtetutës); Shkelja e detyrimeve kushtetuese të Presidentit për të qenë përfaqësuesi i unitetit kombëtar (neni 86/1 i Kushtetutës); Shkelja e detyrimeve kushtetuese për të mos kryer aktivitet privat, për të mos qenë anëtar partie politike (neni 89 i Kushtetutës); Shkelja e detyrimeve kushtetuese për të mos ushtruar asnjë kompetencë, që nuk është parashikuar në Kushtetutë dhe në ligj (nenit 94 i Kushtetutës); Cenimi i të drejtave kushtetuese të individëve; cenimi i procesit zgjedhor; Cenimi i sigurisë dhe rendit; Cenimi i marrëdhënieve me partnerët strategjikë të Shqipërisë; Cenimi i imazhit dhe reputacionit të vendit; Cenimi i figurës së institucionit të Presidentit; Abuzim me kompetencat kushtetuese të Presidentit.

Reagimi i Ilir Metës dhe shkresa zyrtare drejtuar Gjykatës Kushtetuese:

Presidenti Ilir Meta i është drejtuar me një shkresë kryetares së Gjykatës Kushtetuese përmes së cilës i kërkon t’i vihet në dispozicion procedura e ndjekur për të përcaktuar çështjen e shkarkimit.

Letra e plotë:

U njoha me qëndrimin e Gjykatës Kushtetuese, përcjellë përmes letrës suaj me nr. 6 (K) 2021 Regj. Them., të datës 28.01.2022, dhe ndihem i keqardhur për këtë komunikim jo përmbajtësor dhe pa përgjigje që Gjykata Kushtetuese mban me Institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë.

Si President i Republikës, pasi u njoha me shkresën e Gjykatës Kushtetuese nr. 6 (K), datë 17.6.2021, “Dërgim vendimi dhe provat përkatëse”, në kushtet kur Gjykata Kushtetuese ishte vënë në lëvizje nga Kuvendi për një çështje që as nuk duhej të ekzistonte, dhe në përgjigje të njoftimit të saj, përmes shkresës nr. 2143 prot., datë 1.7.2021, i kam përcjellë zyrtarisht Gjykatës Kushtetuese “Qëndrimet dhe Pretendimet” e mia, lidhur me vendimin nr. 55/2021, datë 9.6.2021, të Kuvendit të Shqipërisë “Për shkarkimin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë ‘Për shkelje të rënda të Kushtetutës”’ dhe procedurën e ndjekur nga Kuvendi i Shqipërisë (Legjislatura e IX-të).

Ky qëndrim i Presidentit të Republikës, shtojcat bashkëlidhur, dhe provat respektive, i janë dërguar Gjykatës Kushtetuese, përmes shkresës përcjellëse nr. 2143/1 prot., datë 1.7.2021, “Përcillen qëndrimet dhe pretendimet e Presidentit të Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta, mbi vendimin nr. 55/2021, datë 9.6.2021 dhe procedurën e ndjekur nga Kuvendi i Shqipërisë”.

Në këto akte, i kam kërkuar Gjykatës Kushtetuese që ta marrë në shqyrtim sa më shpejt dhe të vendosë pa vonesë lidhur me këtë çështje. Kjo, duke u nisur edhe nga historiku i veprimtarisë së Kuvendit në dy vitet e fundit të Legjislaturës së IX-të.

Madje kam theksuar se, një vendimmarrje e shpejtë mbi këtë çështje, do të shkonte në favor të zhvillimit të një procesi të rregullt ligjor midis palëve pjesëmarrëse në proces që investuan Gjykatën Kushtetuese, dhe në ruajtje të legjitimitetit të funksionimit dhe të vendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese, duke dalë garant i kushtetutshmërisë dhe rendit ligjor e demokratik, kaq shumë të sulmuar dhe të paralizuar në tre vitet e fundit.

Kjo kërkesë, që prej datës 1 korrik 2021 e Presidentit të Republikës, për shqyrtimin e çështjes brenda një afati sa më të shpejtë, lidhej ndër të tjera me faktin që Legjislaturës së IX-të të Kuvendit të Shqipërisë i përfundonte mandati 4-vjeçar në datën 9 shtator 2021, çka kërkonte që dhe shqyrtimi gjyqësor i çështjes për të cilën kjo legjislaturë investoi Kuvendin, duhej të përfundonte brenda kësaj date.

Ndërkohë që, pas këtyre komunikimeve të mia, vetëm në datën 15.10.2021, me shkresën tuaj me lëndë “Njoftim për kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare publike”, keni njoftuar faktin se, Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, në datën 15.10.2021, ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare publike.

Siç dhe jeni në dijeni, përmes Drejtorit të Kabinetit, ju kam shprehur qëndrimin dhe shqetësimin mbi disa çështje dhe kam kërkuar nga Gjykata Kushtetuese informacion e të dhëna mbi to, përmes kërkesave me nr. 3290/11 prot., datë 05.11.2021, dhe nr. 3290/3 prot., datë 16.11.2021, dhe kam pritur përgjigje të plotë zyrtare. Por për asnjë nga këto shkresa, nuk kam marrë përgjigje.

Në këto kushte, nisur dhe nga disa konstatime dhe problematika të evidentuara në veprimtarinë e Gjykatës Kushtetuese edhe në çështje të tjera ku Presidenti i Republikës ka qenë palë pjesëmarrëse në gjykim, dhe në vijim të komunikimit me Gjykatën Kushtetuese për njoftimet e caktimit të datës së zhvillimit të seancës publike, për herë të tretë, përmes Drejtorit të Kabinetit, në datën 27.01.2022, ju kam përcjellë kërkesën me nr. 152/1 prot., duke ripërsëritur kërkesën për informacion, të dhëna dhe akte, përpara zhvillimit të seancës gjyqësore publike.

Por sërish, edhe pas kësaj kërkese të përsëritur, përgjigja e Gjykatës Kushtetuese ishte formale, jo përmbajtësore, për asnjë nga kërkesat e parashtruara.

Nisur nga qëndrimi që keni mbajtur në shkresë, jam i detyruar të përcjell këtë kërkesë me qëllim që Gjykata Kushtetuese jo vetëm të marrë masa për të garantuar të drejtat e palëve në proces, por dhe të sigurojë transparencë mbi veprimtarinë e saj, si tregues i legjitimitetit të kësaj Gjykate.

Së pari, lidhur me kohën për parashtrimin e çështjes nga palët në seancë, në shkresën tuaj ju i referoheni një afati kohor prej 60 minutash. Dhe për këtë, në përgjigjen tuaj nr. 6 (K) 2021 Regj. Them., datë 28.01.2022, ju i referoheni Rregullores së re “Për procedurat gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese”, të miratuar në datën 22.12.2021, me vendimin nr. 9, të Mbledhjes së Gjyqtarëve (neni 33, pika 6).

Lidhur me këtë, më duhet t`ju sjell në vëmendje se, ashtu siç besoj se dhe ju shumë mirë duhet ta dini, kjo Rregullore nuk ka qenë në fuqi në momentin që Gjykata Kushtetuese, përmes shkresës me Nr. 6 (K) 2021 Regj. Them., datë 11.01.2022 (ku i bëni me dije Presidentit të Republikës se koha në dispozicion për parashtrimin e pretendimeve në seancën plenare publike, që ishte parashikuar për t`u mbajtur në datën 18.01.2022, ishte 60 minuta), apo shkresës Nr. 6 (K) 2021 Regj. Them., datë 17.01.2022, (ku njoftoni shtyrjen e seancës gjyqësore për datën 1.02.2022), i është drejtuar Presidenti të Republikës me komunikimet përkatëse.

Vetë Rregullorja, që është miratuar nga ana e Mbledhjes së Gjyqtarëve në datën 22.12.2021, dhe që sipas dispozitës së hyrjes në fuqi të vendimit miratues nr. 9, datë 22.12.2021, hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Nga konsultimi me faqen e Qendrës së Botimeve Zyrtare, rezulton se Rregullorja e miratuar që në datën 22 dhjetor 2021, është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 13, datë 27 janar 2022 , ditë kjo që përkon çuditërisht me kërkesën tonë për informacion nr. 152/1 prot., datë 27.01.2022.

Megjithatë, më vjen mirë që, u desh Presidenti i Republikës së Shqipërisë t`i kërkonte informacion Gjykatës Kushtetuese dhe t`i përcillte Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në datën 24 janar 2022, të dhëna dhe prova që kërkojnë domosdoshmërish nisjen e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, që Rregullorja e procedurave gjyqësore e miratuar nga kjo që prej datës 22.12.2021, të gjente dritën e botimit 35 ditë më vonë.

Përpos këtyre fakteve të pakundërshtueshme, për sa kemi parashtruar edhe në letrën nr. 152/1, datë 27.01.2022, kërkoj që në seancën gjyqësore, në funksion të respektimit të parimit të kontradiktoritetit dhe të drejtës për t`u dëgjuar, zhvillimi i seancës duhet t`i garantojë përfaqësuesit dhe mbrojtësit të zgjedhur prej Presidentit të Republikës të parashtrojë të gjithë qëndrimin dhe pretendimet e tij, pa u kufizuar në kohë. Parimet, të drejtat dhe liritë themelore për një proces të rregullt ligjor, dhe për t`u dëgjuar përpara një gjykate të paanshme dhe të caktuar me ligj, nuk mund të cenohen dhe as të kufizohen.

Së dyti, duke qenë se Presidenti i Republikës iu përgjigj Gjykatës Kushtetuese që prej datës 1 Korrik 2021 dhe kërkoi shqyrtim të shpejtë dhe pa asnjë vonesë të çështjes, dhe nuk ka marrë asnjë njoftim zyrtar nga Gjykata Kushtetuese se çfarë ka ndodhur me shqyrtimin e kësaj çështjeje të investuar nga Legjislatura e IX-të e Kuvendit të Shqipërisë, apo se çfarë ka vendosur në lidhje me të mbledhja e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, përpara datës 15.10.2021, ripërsëris kërkesën për informacion dhe kopje të dokumentacionit për t`u njohur me këto fakte:

– A ka zhvilluar Mbledhja e Gjyqtarëve ndonjë mbledhje, dhe/apo ka marrë ndonjë vendim për pezullimin e shqyrtimit të kësaj çështje përgjatë periudhës 14.06.2021 (moment ky i regjistrimit të çështjes) deri në 14.09.2021 (moment ky që sipas nenit 47, pika 1, dhe 62 pika 1, paragrafi i 1, të ligjit nr. 8577/2000, përbënte dhe afatin përfundimtar maksimal ligjor kur Mbledhja e Gjyqtarëve duhej të shprehej me vendim për kalimin ose jo të çështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore publike, brenda 3-muajve nga paraqitja e kërkesës)?

– Nëse po, cila është baza ligjore e pezullimit dhe arsyet përse ky vendim deri më sot nuk i është njoftuar Presidentit të Republikës nga Gjykata Kushtetuese.

– Cili është relatori i çështjes dhe mënyrën e procedimit të Kryetares apo të Gjykatës Kushtetuese për caktimin e tij si relator sipas ligjit, shoqëruar me kopje të dokumentacionit provues mbi praktikën e brendshme administrative të ndjekur për këtë rast për caktimin e relatorit.

Nëse ju hezitoni të ktheni përgjigje zyrtare, duke përcjellë dhe kopjen e dokumentacionit mbështetës për informacionin sa më sipër, në orën 10:00, të datës 31 janar 2022, përfaqësuesit e Presidentit të Republikës, z. Bledar Dervishaj dhe/ose znj. Katrin Treska , do të paraqiten personalisht pranë Gjykatës Kushtetuese për të marrë kopje të njehsuar të këtyre akteve që konfirmojnë veprimtarinë e Gjykatës për këto kërkesa dhe çështje të ngritura .

Lutemi caktimin e një personi përgjegjës nga ana juaj, për t`ua vënë në dispozicion informacionin dhe dokumentacionin e kërkuar pa asnjë pengesë dhe/apo vonesë, duke mbajtur për këtë qëllim edhe procesverbalin përkatës që dokumenton vënien ose jo në dispozicion të dokumentacionit pjesë e dosjes gjyqësore, për të cilin paraqitet në mënyrë të përsëritur kjo kërkesë.

Përpos sa më sipër, në zbatim të nenit 92/h, të Kushtetutës, kërkoj nga ana juaj:

– kopje të aktit përmes të cilit rregulloheshin procedurat gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese, pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 99/2016 , e veçanërisht procedurat e caktimit të relatorit të çështjes me short, apo procedurat e tjera me të cilat ka funksionuar Gjykata Kushtetuese, deri në miratimin e Rregullores së re, hyrë në fuqi më 27 janar 2022.

Mbetem me besimin se ky informacion dhe kopja e akteve do të përcillet dhe do të vihet në dispozicion brenda datës 31 janar 2022. PRESIDENTI Ilir META.

Emërimet në Kushtetuese, Venecia i dha të drejtë Metës

Drafti përfundimtar i Komisionit të Venecias, lidhur me përplasjen e vjeshtës së kaluar në Shqipëri, mes presidentit Ilir Meta dhe Parlamentit për emërimet e anëtarëve të rinj të Gjykatës Kushtetutës, i jep të drejtë, ashtu si dhe në variantin e parë të muajit mars, pozicionit të mbrojtur nga Kreu i Shteti.Teksti kundërshton gjithashtu propozimin e shumicës për të shmangur me ligj betimin e anëtarit të Gjykatës, vetëm para presidentit, në rast se ky i fundit refuzon ta bëjë këtë.Përplasjet për emërimet u provokuan nga numri i vogël i kandidatëve që mund të kualifikoheshin, për gjashtë vende vakante (tre që duheshin emëruar nga Presidenti dhe 3 nga Parlamenti). Emrat në garë figuronin njëkohësisht në listat e të dy institucioneve.Ndërsa presidenti Meta emëroi një nga tre kandidatët e listës së parë të tij, ai vendosi pezullimin e emërimit të kandidatit të listës së tij të dytë, duke e motivuar këtë me faktin se secili nga institucionet duhet të bënte emërimet me radhë. Dhe sipas Kreut të Shtetit, do të duhej që parlamenti të zgjidhte kandidatin e radhës nga lista e tij e parë. Nga ana e saj, shumica pati një interpretim tjetër. Sipas saj, dispozita kushtetuese, më shumë se sa rendin e emërimeve, përcakton sekuencën e të drejtës për të emëruar, duke qenë se Gjykata rinovohet çdo tre vjet me një të tretën e anëtarëve të saj.Për këtë arsye, Parlamenti e konsideroi automatikisht të emëruar kandidaten Arta Vorpsi, e para në listën e dytë të presidentit, dhe vetë zgjodhi në një seancë të vetme, dy emra nga dy listat e veta, ndonëse, në të dyja rastet nuk pati tre kandidatë, siç përcakton Kushtetuta.Sipas Komisionit të Venecias “në këto kushte, si dhe duke pasur parasysh faktin se procedurat e mbivendosura nuk janë rregulluar në mënyrë të qartë, nuk duket e paarsyeshme që Presidenti të konsiderojë se duhet të respektojë rendin e sekuencës. Për më tepër, nëse Presidenti do të kishte zgjedhur dy kandidatë, Kuvendi do të dispononte një listë me më pak se tre kandidatët minimale të kërkuara nga Kushtetuta. Rezervat për shkak të kësaj perspektive nuk duken të pajustifikuara”, shprehet Komisioni i Venecias, duke shtuar se “pavarësisht se cili interpretim ishte i saktë, të dy organet emëruese duhej të ishin mbledhur dhe të kishin arritur një pozicion të përbashkët përpara se të vazhdonin procedurën”.Ekspertët e Venecias i japin të drejtë presidentit për vendimin e tij për të pezulluar procedurën për zgjedhjen e kandidatit të tij nga lista e dytë, ndërkohë që socialistët e cilësuan si shkelje dhe vlerësuan të emëruar automatikisht zonjës Vorpsi. “Ndërsa një pezullim i tillë nuk parashikohet me ligj, ai ishte një reagim ndaj një situate të pasigurisë juridike, e cila nuk mund të zgjidhej në mungesë të Gjykatës Kushtetuese. Pezullimi tregoi se Presidenti ende dëshironte të ushtronte pushtetin e emërimit që gëzon sipas Kushtetutës dhe kjo u konfirmua nga emërimi i tij për një kandidat menjëherë pas zgjedhjes së kandidatit të Parlamentit. Në këto rrethana, duket se është e arsyeshme të pranosh emërimin e vonuar të një kandidati të dytë nga Presidenti. Prandaj duket e arsyeshme që Presidenti nuk pranoi betimin e gjyqtarit që u konsiderua i emëruar automatikisht”, vlerëson Komisioni i Venecias.

Rasti i zonjës Vorpsi, e cila sipas shumicës duhej konsideruar e zgjedhur automatikisht pasi Presidenti nuk pranoi betimin e saj, bëri që socialistët të ndërmerrnin një nismë ligjore për të anashkaluar betimin e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese vetëm para Kreut të Shtetit. Por dhe për këtë ekspertët e Venecias janë shprehur kritikë. “Sipas mendimit të Komisionit, kushtetuetshmëria e këtij ndryshimi është e dyshimtë pasi Kushtetuta shprehet qartë se betimi duhet të jepet “para” Presidentit. Për më tepër, dispozita e miratuar është shumë e paqartë. Nëse vlerësohet e nevojshme për të shmangur ngërçin në raste të qarta abuzimi, një dispozitë e formuluar më qartë mund të miratohet në nivelin kushtetues”, vlerëson draft opinion.Përplasja për emërimet i shtyu socialistët që këtë temë ta shtonin në argumentat e Komisionit të posaçëm parlamentar që po shqyrton prej më shumë se 10 muajsh shkarkimin e presidentit Ilir Meta, i ngritur fillimisht për shkak të vendimit të tij të qershorit të vitit të kaluar për të anulluar zjedhjet vendore, duke dekretuar më pas një tjetër datë për votimin. Por sipas Komisionit të Venecias “sjellja e Presidentit , nuk duket se justifikon shkarkimin e tij”.Në përfundimet e tyre ekspertët e Venecias e shohin tejet probelmatike situatën e krijuar në Shqipëri, ku ende Gjykata Kushtetuese dhe ajo e lartë nuk janë plotësisht funksionale. Sipas tyre “kriza kushtetuese në Shqipëri nuk është shkaktuar nga një akt specifik, por është pasojë e ndërveprimit të disa faktorëve” duke vlerësuar se “procedura e nevojshme e vettingut pati efekte më të gjera nga sa parashikohej fillimisht. Si pasojë, ndër të tjera, të procedurës gjithëpërfshirëse të verifikimit, Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese janë bërë jofunksionale”, apo dhe se “problemet në zbatimin e dispozitave të paqarta (kushtetuese) janë përkeqësuar nga fakti se nuk ka Gjykatë Kushtetuese dhe nga fakti që procedura është bërë objekt i luftës ndërmjet Parlamentit dhe Presidentit”.Draft opinion jep dhe disa rekomandime lidhur me çështjen e emërimeve. “Presidenti dhe Parlamenti (dhe Gjykata e Lartë, nëse fillon të funksionojë së shpejti) duhet të bien dakord për procedurën që duhet të ndiqet, dhe KED duhet të përputhet me këtë marrëveshje. Përndryshe, një ose më shumë prej organeve emërues do të rrezikojë të mos jetë në gjendje të bëjë një zgjedhje midis 3 kandidatëve siç kërkohet nga Kushtetuta. Sapo të ngrihet Gjykata Kushtetuese, ajo duhet të merret me këtë çështje. Në këtë situatë, derisa të arrihet një marrëveshje ose Gjykata Kushtetuese të mos jetë prononcuar, KED-ja duhet t’i dërgojë listat në Kuvend, sapo Presidenti të ketë proceduar me emërimin e tij / saj, ose pas 30 ditësh nëse ai / ajo nuk arrin ta bëjë këtë pa arsyetim”.Rekomandime jepen dhe lidhur me rolin e KED-së, një institucion ndaj të cilit Komisioni ka shprehur kritika për mungesë transparence, duke kërkuar që “Avokati i Popullit të ushtrojë të drejtën e tij kushtetuese për të marrë pjesë si vëzhgues për hir të transparencës dhe besimit të publikut në procedurat e verifikimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve”.Po ashtu, sa i përket vettingut , Komisioni vlerëson se “ndërsa reforma e gjyqësorit dhe procedura e vettingut mbesin prioritet dhe duhet të ecin drejt përmbylljes, duhet të vlerësohet nëse rregullat e zbatuara janë të përshtatshme dhe lejojnë një përfundim të shpejtë të procesit, veçanërisht në rast se vettingu i gjyqtarëve çon në gjykata jofunksionale, sidomos të atyre të niveleve të larta”.

Draft opinion mbyllet me një thirrje për “nevojën absolute për dialog dhe bashkëpunim besnik midis institucioneve shtetërore. Mandati dhe kompetencat e institucioneve shtetërore duhet të respektohen në mënyrë që ata të përmbushin objektivat e tyre legjitime institucionale, gjithmonë duke kërkuar përfitimin më të mirë për qytetarët e Shqipërisë”.