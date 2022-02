Këshilli i Sigurimit/ Rusia akuzon SHBA-të për nxitje të histerisë, Uashingtoni i përgjigjet me sanksione të ashpra

Ka pasur përplasje të forta midis të dërguarve rusë dhe amerikanë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, pasi SHBA thirri një takim për të diskutuar mbi vendosjen e trupave të Moskës në kufijtë e saj me Ukrainën.





Ambasadorja e SHBA Linda Thomas-Greenfield tha se mobilizimi ishte më i madhi që Evropa kishte parë në dekada.

Homologu i saj rus akuzoi SHBA-në për nxitje të histerisë dhe ndërhyrje të papranueshme në punët e Rusisë.

SHBA dhe Britania e Madhe kanë premtuar sanksione të mëtejshme nëse Rusia pushton Ukrainën.

Sekretarja e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar Liz Truss tha se me ndryshimet në legjislacion në sanksione do të synohet një gamë më të gjerë individësh dhe biznesesh pranë Kremlinit.

Një zyrtar amerikan tha se sanksionet e Uashingtonit nënkuptonin se individët pranë Kremlinit do të shkëputeshin nga sistemi financiar ndërkombëtar.

Rusia ka vendosur rreth 100,000 trupa, tanke, artileri dhe raketa pranë kufijve të Ukrainës.

Ndërkohë, përpjekjet diplomatike vazhdojnë, me Sekretarin e Shtetit të SHBA Antony Blinken që do të zhvillojë sot bisedime me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov.