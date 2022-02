Koalicioni “Shtëpia e Lirisë”/ Artan Fuga: S’mund të përfaqësojë Partinë Demokratike

Analisti i njohur Artan Fuga ka reaguar pas publikimit të marrëveshjes së koalicionit të “Shtëpisë së Lirisë dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Fuga në mesazhin e tij ngre pikëpyetje për faktin se si koalicioni i “Shtëpisë së Lirisë” mund të drejtohet nga Partia Demokratike, e cila përfaqësohet nga Komisioni i Rithemelimit të PD-së.

Sipas tij “nuk mund të përfaqësojë atë që po e zhbën edhe e rithemelon edhe e përfaqëson!”

“Lexoj në një media që ka botuar tekstin e koalcionin SH-L. Në fund shënimin : Koalicionin e drejton Partia Demokratike e përfaqësuar nga Komisioni për Rithemelim e Partisë Demokratike!!!

Tani ose unë nuk kuptoj nga logjika e Aristotelit, ose ka diçka në kompjuterin tim!

Si përfaqësohet Partia Demokratike nga Komisioni për Rithemelimin e Partisë Demokratike? Sepse kjo do të thotë që Komisioni pra ka si identitet të tijin rithemelimin e kësaj që quhet sot Parti Demokratike. Pra, përfaqëson zhbërjen e kësaj partie që sot quhet Partia Demokratike derisa ta rithemelojë.

Pra nuk mund të përfaqësojë atë që po e zhbën! Edhe e rithemelon edhe e përfaqëson!

Ka jurist që e pranon këtë? Mundet mundet diku !

Pastaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do një vendim gjykate sipas të cilit Komisioni i Rithemelimit përfaqëson Juridikisht Partinë Demokratike. Se këto punë nuk bëhet as me vetëgjyqësi, dhe as me vetëshpallje. Ku është vendimi i gjykatës? – do pyesi edhe më i humburi, më servili, më i paafti anëtar i Komisionit Qendror Zgjedhor?

Ore dini gjë se çfarë bëhet se unë nuk kuptoj gjë!” thekson Fuga.