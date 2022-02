Nga prostitucioni tek lidhja me vrasës/ Reagon Laureta e Përputhen: Vetëm eksperienca

Pasi në media Laureta u shfaq si pjesëtare e Përputhen, menjëherë në media dolën detaje nga jeta e saj. Është bërë e ditur se Zyba ka qenë e arrestuar nga Policia e Kosovës në Prishtinë, me dyshimin se kishte bashkëpunuar me tre shtetas të huaj, të dyshuar për vrasje të kryera jashtë vendit. Sipas “Indeksonline”, ajo është dyshuar gjithashtu për prostitucion, duke bashkëpunuar me grupe kriminale të Malit të Zi.





Lidhur me të gjitha shkrimet që janë bërë për të ditët e fundit, Laureta ka reaguar përmes një postimi në “Instastory”.

“Paqe, Dashuri, shëndet në jetë kjo ka rëndësi se të kaluarën mbetet vetëm eksperiencë, ju rujt Zoti”, shkruan Laureta në postimin e saj.