“Oazi i gjelbër lundrues”/ Një fasadë e gjallë pyjore mbi ujë shtrihet në këtë vend të Evropës

Pranë njërës nga tre hyrjet në “World Expo” të Dubait, ku më shumë se 190 vende po shfaqin trashëgiminë e tyre kulturore dhe risitë më të fundit teknologjike, është “oazi i gjelbër lundrues” i Sllovenisë. Pavijoni i vendit synohet si një emblemë e një të ardhmeje të qëndrueshme të drejtuar nga teknologjia. Sllovenia është një vend i pasur me pyje, lumenj, liqene dhe burime të ujërave të ëmbla dhe dizajni i pavijonit të saj bazohet në këto.





Pavijoni është i rrethuar nga uji që ftoh ajrin në klimën e nxehtë të shkretëtirës së Dubait. E ngritur mbi ujë, e shtrirë nga pjesa e jashtme e katit të parë, një fasadë pyjore prej 45 mijë bimësh të gjalla krijon ndjenjën e një tende peme.

Gjelbërimi është bërë nga bimësia lokale dhe mbillet në panele izoluese të lagështa, të cilat mbrojnë nga nxehtësia, sipas Magnet Design, kompania që konceptoi “eksperiencën e gjelbër dhe të zgjuar” të pavijonit. Kombinimi i bimëve, ujit dhe drurit krijon mikroklimën e vet.

Rreth 60% e Sllovenisë është e mbuluar me pyje dhe druri ka qenë një pjesë e rëndësishme e ekonomisë së vendit për shekuj. Qyteti jugor slloven i Ribnicës ishte shtëpia e sipërmarrësve të cilët projektuan dhe eksportuan mjete tradicionale të veshura me dru për të shoshitur miellin, si sita e Ribnickos, deri në 400 vjet më parë. Arkitekti kryesor i pavijonit, Robert Klun, është nga Ribnica, dhe për nder të historisë së tij, pavioni është në krye me një formë çadre druri që i ngjan një sitë.