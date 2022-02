Publikohet VD e vjedhjes së shtëpisë së kreut të SPAK/ Kraja: Nuk më kanë grabitur

Mbrëmjen e 2 gushtit të vitit që shkoi, shtëpia e kreut të SPAK, Arben Kraja ka rënë pre e grabitësve. Lajmi i publikuar nga “Albanian Post”, ku bëhej me dije se vila në Gjirin e Lalëzit, ishte vjedhur dhe dëmtuar nga disa hajdutë, u mohua kategorikisht nga vetë Kraja.





Në disa prononcime të tij për mediat, ai është shprehur se e gjitha bëhej për ta goditur SPAK-un dhe integritetin e tij.

“Lajm i sajuar për të goditur SPAK dhe integritetin e institucionit. Nuk më është vjedhur banesa, as këto ditë dhe as më parë. Garantoj publikun se SPAK nuk intimidohet nga ‘Fake neës’,”-shkruante ai në prononcimet e dhënë për mediat.

Por Media online “5 pyetjet”, sot ka publikuar videon ekskluzive të vjedhjes së shtëpisë së Krajës në Gjirin e Lalëzit.

Videoja është shumë e qartë dhe në të duket qartë i gjithë momenti, kur dy persona hyjnë në oborrin e shtëpisë së Krajës. Ora kur ata futen në godinë, është 01:27 e mëngjesit, ndërsa pas 12 minutash, me atlete në duar, ndoshta për të mos bërë asnjë zhurmë, kanë dalë nga shtëpia e Krajës dhe janë rikthyer sërish në orën 01:40.

Të veshur me kostum sportive, e me maskë anti-COVID në fytyrë e me kapele në kokë, ata rrinë gjatë në rrugë, derisa vendosin të rikthehen brenda banesës. Ndërkohë që krah tyre, dallohet qartë mjeti i kreut të SPAK, që mohoi kategorikisht të kishte ndodhur grabitja. Tani ngjarja ngre shumë pikëpyetje të tjera, pse nuk e denoncoi Kraja grabitjen e ndodhur? E mbi të gjitha pse gënjeu publikisht para të gjithëve? Do mbajë ndonjë përgjegjësi për të?