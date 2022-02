Reshje dhe temperatura të ulta, ja parashikimi i motit për sot

Java që presim përpara parashikohet një javë me mot kryesisht të qëndrueshëm por nuk do të mungojnë reshjet e shiut dhe të dëborës si dhe temperaturat në vlera relativisht të ulta.





Dita e Martë parashikohet me kushte atmosferike të paqëndrueshme. Reshje shiu të herëpashershme e lokalisht të vazhdueshme me intensitet të ulët deri mesatar në formë shtrëngatash. Në veri reshjet lokalisht me intensitet deri të lartë në formën e rrebesheve. Në zonën e Alpeve dhe relievet malore në lindje priten reshje të dendura dëbore, ndërsa këto reshje zbresin deri në lartësitë kodrinore por me intensitet më të ulët.