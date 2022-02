Xhorxh Soros “del hapur”: Të ndryshojë regjimi në Kinë, presidenti Xi ka idhull Leninin dhe Mao Ce Dunin

Miliarderi dhe filantropi Xhorxh Soros ka bërë thirrje për nevojën e ndryshimit të regjimit në Kinë. Soros foli për zëvendësimin e presidentit kinez Xi Jinping, duke krahasuar Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit 2022 me Lojërat Olimpike të vitit 1936 në Gjermaninë naziste. Në një fjalim të mbajtur në Institutin konservator “Hoover”, Soros e quajti Kinën “shtetin autoritar më të fuqishëm në botë” dhe “kërcënimin më të madh me të cilin përballen sot shoqëritë e hapura”.

Soros pohoi se Kina, “si Gjermania në 1936”, do të “përpiqet të përdorë spektaklin” e Lojërave Olimpike të ardhshme të Pekinit “për të shënuar një fitore propagandistike për sistemin e saj”.

Ai gjithashtu e quajti presidentin Xi “një besimtar të vërtetë në komunizëm”, ndryshe nga ish-udhëheqësi kinez Deng Xiaoping, i cili prezantoi reformat e tregut të lirë dhe paralajmëroi se “Mao Ce Duni dhe Vladimir Lenini janë idhujt e tij”.

China’s Xi Jinping is the greatest threat that open societies face today. The country’s roiling real estate market, falling population, and fast-spreading omicron variant might be his undoing, all during his prestige project of the Winter Olympics. https://t.co/1Pf0XEy29M pic.twitter.com/WMyWpPKg0y

