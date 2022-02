Drogë, sende të paligshme, lojëra fati dhe armë në qeli/ Rastet kur drejtues dhe punonjës së burgjeve u përfshinë në skema korrupsioni

Një mega-operacion, hetimet e të cilit kanë filluar që në vitin 2020 nga Shërbimi për Kontrollin e Brendshëm të Burgjeve, u zhvillua në orët e vona të mbrëmjes së djeshme në Elbasan, Peqin dhe në Vlorë. Në kuadër të këtij operacioni, u lëshuan 25 urdhër-arreste, ku mes tyre përfshihen efektivë rendi, policë të burgjeve, biznesmenë e madje edhe të dënuar.

Në kuadër të operacionit në fjalë, 11 punonjës të burgjeve u arrestuan, në IEVP Elbasan, IEV Peqin, IEVP Drenovë. Po ashtu urdhër ndalimi si pjesë e grupit është dhënë edhe për 9 të burgosur ku disa prej tyre njihen si të burgosurit “VIP” për shkak të krimeve të bëra. Ndër emrat e ‘spikatur’ si të përfshirë në këtë mega operacion janë Arben Grori, Klajdi Gjeçi, Aleksandër Sinanaj dhe Aleksandër Llanaj.

Në pranga kanë rënë edhe disa biznesmenë, konkretisht burrë e grua të cilët operojnë më dyqan pranë burgut të Peqinit. Një pjesë prej të arrestuarve janë edhe biznesmenë nga Vlorë, të cilët akuzohen për lojëra fati.

Urdhër-arrestet janë dhënë për veprat penale, shpërdorim detyre, korrupsion dhe ushtrim i ndikimit të paligjshëm. Arrestimet e tyre kanë ardhur pasi, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve si dhe Forcat Operacionale te Drejtorise së Përgjithshme të Burgjeve, kanë kryer kontrolle në ambientet e brendshme në burgje deri edhe në qeli, referuar informacioneve të marra për parregullsi.

Mësohet se Hysni Ndreu, shef policie në burgun e Elbasanit, ishte në krye të skemës së abuzimit për futjen e drogës e sendeve të paligjshme në qeli. Ndërkohë, efektivët e policisë në burgje në bashkëpunim me të dënuar e efektivë të rendit dyshohet se kanë lejuar futjen e drogës, sende të tjera të paligjshme, dhe lojëra fati.

Por, ai i djeshmi në Elbasan është ndër më të mëdhenjtë i goditur, por jo i vetmi rast kur në qelitë e burgjeve drejtorët të mëdhenj ose edhe punonjës burgjesh përfshihen në skema korrupsioni dhe shkelje të rënda, duke futur sende të paligjshme, drogë, por edhe armë.

Liruan para kohe të “tmerrshmin” e Beratit/ Arrestohet drejtori i burgut të Lushnjes dhe një punonjës

Rasti më flagrant i shkeljeve në Institucionet e Vuajtjes së Dënimit ka qenë në fund të korrikut të vitit 2019, kur u vunë në pranga drejtori i burgut të Lushnjes dhe një punonjës i këtij burgu, pasi u akuzuan se kanë liruar para shlyerjes së dënimit, Lulzim Cakën.

Në një deklaratë për mediat asokohe, ministrja Etilda Gjonaj do të deklaronte se ai është liruar 4 muaj e 22 ditë para kohe, për shkak të përllogaritjes në mënyrë të gabuar nga ana e kartelistit të IEVP Lushnjë dhe lëshimit të urdhrit të lirimit në mënyrë të kundraligjshme nga Drejtori i IEVP Lushnjë.

Si pasojë, janë arrestuar Judmir Shurdhi me detyrë Drejtor i IEVP-Lushnjë, për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe Llazar Mino, me detyrë kartelist pranë IEVP Lushnjë.

Gjonaj tha më tej se është njoftuar Policia e Shtetit për revokimin e lirimit të të Lulzim Cakas dhe shpalljen e tij në kërkim për t’a rikthyer për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit.

I dënuar me 25 vite burg, Lul Caka i njohur me nofkën i “tmerrshmi” i Beratit u lirua dje nga qelitë e burgut. Caka ka drejtuar një grup kriminal në Berat, ndërsa krimet e tij datojnë nga vitit 1995, ku dyshohet se ka kryer vrasjen e parë për të vijuar deri në vitin 1997. Nisur nga lidhjet e krijuara, Lul Caka në vitin 1997 u bë tmerri i udhëtarëve në rrugët nacionale Berat-Fier dhe Berat–Lushnjë. Arrestohet në Itali më 24 dhjetor 2001 dhe ekstradohet në vitin 2003, për të vuajtur dënimin 25 vjet burg për vrasje.

Arrestohen dy punonjës të burgut të Reçit, i kërkonin para të burgosurve:

Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e Burgjeve ka arrestuar në tetor të vitit të kaluar dy punonjës të burgut të Reçit, pasi i kërkonin para të burgosurve.

Bëhet fjalë për nëpunësit Arnaldo Hoxha dhe Mario Laloshi, ndaj të cilëve fillimisht nisi një hetim administrativ pas denoncimit të një emisioni televiziv, ku dy personat gjatë një investigimi me kamera të fshehta i kërkonte para një të burgosuri në këmbim të disa lehtësimeve të ndryshme. Ndërkohë, këtë të enjte ata janë vënë në pranga.

“Vlerat monetare këta punonjës i kanë marrë në këmbim të ofrimit të raporteve pozitive të sjelljes së tyre në institucion me qëllim përfitimin e uljes së dënimit në Gjykatë, si dhe ndryshimin e listës së numrave telefonik që çdo i burgosur deklaron për të folur me të afërmit e tij”, thuhej në njoftimin e SHKBB për arrestimin e dy policëve të burgut në Reç.

Arrestohet punonjësi i policisë, tentoi të fuste celular në burgun e Drenovës:

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në bashkëpunim me Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve, bënë të mundur arrestimin e punonjësit të rolit bazë të IEVP Korçë, Sokol Durmishllari, 26-vjeç, lindur në Ersekë dhe banues në Korçë. Ai ishte punonjës i grupit të sigurisë në IEVP Korçë.

Gjatë ushtrimit të detyrës dhe në kundërshtim me rregulloren, si dhe duke mos zbatuar ligjin, polici ka tentuar të fusë në institucionin e IEVP Korçë, një celular tip Nokia, i pajisur me kamera, një kartë telefoni dhe një karikues, të cilat i kishte fshehur në këpucë.

Arrestohen dy zyrtarë të burgjeve, dyshohet se po ‘bënin gati’ lirimin e Viktor Ymerit:

Shërbimi për Kontrollin e Brendshëm në Burgje ka arrestuar në muajin shtator të vitit të kaluar zyrtarët Gani Shehu dhe Lulzim Kaziu. Mësohet se ata falsifikonin kartelat e ditëve të punësimit dhe për rrjedhoje të dënuarit përfitonin ulje dënimi.

Dyshohet se punonjësit e burgut po falsifikonin kartelën e të dënuarit, Viktor Ymeri, një emër jo pak i njohur për drejtësinë. Ymeri akuzohet për dy vrasjet e bujshme, atë të Vajdin Lamajt dhe Klodian Saliut në vitin në 2005. Ymeri është po ashtu edhe daja i ‘faqedjegurit’, Edison Harizaj i cili u vra në Durrës në një atentat mafioz të ndodhur në vitin 2018.

Sende të palejuara në qeli,pranga 6 gardianëve të burgut në Peqin:

Në qershor të vitit 2019 në pranga përfunduan 6 punonjës të burgut në Peqin. Arrestimi i tyre u bë për shkak se gjatë shoqërimit të të paraburgosurve në gjykatë kanë mbajtur telefona celularë dhe vlera monetare me vete, veprim ky që bie në kundërshtim me skemën e sigurisë.

“Më datë 06.06.2019, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Burgje, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan, kanë arrestuar në flagrancë shtetasit:

– F.K (me detyrë punonjës i rolit bazë, grup i sigurisë dhe shoqërimit pranë IEVP Peqin)

– J.C (me detyrë punonjës i rolit bazë, grup i sigurisë dhe shoqërimit pranë IEVP Peqin)

– L.C (me detyrë punonjës i rolit bazë, grup i sigurisë dhe shoqërimit pranë IEVP Peqin)

– A.T (me detyrë punonjës i rolit bazë, grup i sigurisë dhe shoqërimit pranë IEVP Peqin)

– B.K (me detyrë punonjës i rolit bazë, grup i sigurisë dhe shoqërimit pranë IEVP Peqin)

– Y.P (me detyrë punonjës i rolit bazë, grup i sigurisë dhe shoqërimit pranë IEVP Peqin) Arrestimi i tyre u bë për shkak se gjatë shoqërimit të të paraburgosurve në gjykatë kanë mbajtur telefona celularë dhe vlera monetare me vete, veprim ky që bie në kundërshtim me skemën e sigurisë.”, thuhej në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë për arrestimin e këtyre punonjësve.