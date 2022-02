“Ilir Meta mezi po pret të dalë nga burgu politik”, Kryemadhi mohon negociatat me Berishën për 6 Marsin

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi thotë se bashkimi në një koalicion me Komisionin e Rithemelimit për zgjedhjet e 6 marsit, nuk është një negociatë me Sali Berishën.

Në një intervistë për News24, Kryemadhi shprehet se negociatat janë bërë vetëm përmes përfaqësuesve ligjorë të dy partive, për të qartësuar teknikalitete me të cilat do të hyjnë në garë.

“Mos dëgjoni Lulzim Bashën që gënjen nga mëngjesi deri në darkë. Dashuritë e Lulzim Bashës me Gaz bardhin për njëri tjetrin nuk janë dashuri për qytetarët shqiptarë. Nuk ka asnjë negociatë me Sali Berishën. Negociatat janë bërë midis Endrit Braimllarit, Petrit Vasilit, Belindit Këllicit, Flamur Nokës. Flamur Nokës për anën organizative. Belind Këllicit për anën politike që ta marrin dhe ta drejtojnë ata. Me Oerd Bylykbashin është konsultuar për regjistrimin sepse ka të bëjë me kodin zgjedhor’