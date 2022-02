“Meta nuk ka bërë asnjë gabim”, Kryemadhi flet për të ardhmen politike: Unë kam dështuar në 25 prill, nga LSI…

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi ka folur për të ardhmen e saj politike. E pyetur nëse do të vijojë të jetë në krye të LSI, Kryemadhi tha se do të vijojë të jetë pjesë e partisë, teksa theksoi se në krye të kësaj force politike do të qëndrojë derisa partia të jetë gati për t’u hapur.





Kryemadhi foli dhe për rikthimin e mundshëm të Ilir Metës në krye të LSI, duke thënë se është i vetmi që nuk ka bërë kurrë gabime politike.

“Unë kam dështuar në 25 prill, nga LSI nuk do largohem. Deri në momentin që LSI do jetë e gatshme për të zgjedhur procesin unë do të jem. Zoti Meta është kalkulues i mirë, është i vetmi që nuk ka bërë asnjë gabim politik”, tha Kryemadhi në emisionin Opinion.

Kryemadhi tregoi edhe rastin kur do të votonte kryetarin e PD, Lulzim Basha për kryeministër.

“Nëse opozita do të kishte mandatet Unë do ta votoja Bashën për kryeministër. Nuk diskutohej ajo. Por ka një gjë, që nga 25 prilli Basha jo vetëm që nuk do ketë kurrë votën e Kryemadhit, por Basha do ta ketë në rresht kundër ditë për ditë pikë për pikë për të dekonspiruar dhe shpartalluar tradhtinë e pabesë që ai i ka bërë LSI dhe popullit opozitar”.