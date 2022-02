Pa himn – pa flamur/ Pse simbolet e Rusisë janë të ndaluara në Lojërat Olimpike të Pekinit?

Pasnesër, më 4 shkurt nisin Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit. 200 shtete të botës, duke përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën do të marrin pjesë në këto lojëra. Shqipëria do të përfaqësohet vetëm me një sportist, skiatorin Denni Xhepa.





Ndërkohë, Rusia ka dërguar një delegacion prej disa qindra atletësh dhe staf mbështetës në Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit këtë muaj, por ata do ta bëjnë këtë pa njohjen e flamurit dhe himnit të vendit.

Ashtu si në Lojërat verore të Tokios në gusht të vitit të kaluar, olimpistët rusë do të duhet të garojnë pas simbolet e shtetit të tyre, pa flamurin rus dhe nuk do të dëgjojnë himin rus edhe nëse fitojnë ndonjë medalje ari.

Nëse do të fitojnë medalje, atletet rusë nuk mund të vishen me trengjyrëshin e flamurit të tyre. Pse ndodh kjo? Arsyet më poshtë.

Pse Rusia është përjashtuar nga Lojërat Olimpike?

Në dhjetor të vitit 2019, Rusisë iu dha një ndalim katër-vjeçar nga ngjarjet kryesore sportive ndërkombëtare, përfshirë Lojërat Olimpike.

Ndalimi u vendos pasi Agjencia Botërore Anti-Doping (ËADA) vendosi se Rusia kishte manipuluar të dhënat antidoping për atletët e saj, në një laborator në Moskë.

Ndalimi më vonë u reduktua në dy vjet pas vendimit të apelit në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS) në Zvicër. Kjo u pa nga Rusia si një fitore të pjesshme. Ndalimi do të zgjasë deri më 16 dhjetor 2022.

Rusia i ka mohuar akuzat, duke pretenduar se shumë prej tyre janë të motivuara politikisht, por ka pranuar se janë bërë gabime në disa fusha të programit të saj anti-doping.

Pse është i ndaluar flamuri dhe himni rus?

Si pjesë e ndalimit të Rusisë nga ngjarjet kryesore sportive ndërkombëtare, flamuri dhe himni i saj nuk lejohen të shfaqen në Lojërat Olimpike. Atletët rusë janë lejuar të konkurrojnë si neutralë.

Në vend të kësaj, konkurrentët rusë do të garojnë zyrtarisht si ekipi ROC. Uniformat e atletëve do të mbajnë logon ROC e cila përmban tre ngjyrat e trengjyrëshit ruse në formën e një flake mbi unazat olimpike. (Russian Olympic Committe)

A mund të marrë pjesë Putin në Lojërat Olimpike të Pekinit?

Ndalimi i Rusisë do të thotë që asnjë zyrtar qeveritar nuk lejohet të marrë pjesë në Lojërat Olimpike, përveç rrethanave të caktuara. Këto rrethana përfshijnë nëse kreu i shtetit të vendit pritës bën një ftesë personale.

Sa i madh është delegacioni olimpik rus në Pekin?

Rusia ka dërguar një delegacion prej 212 sportistësh dhe 461 personash gjithsej në lojërat e Pekinit. Këtu përfshihen 103 atlete femra dhe 109 olimpianë meshkuj.

Raundin e fundit në Lojërat Dimërore në Korenë e Jugut, atletët rusë që garuan si neutralë përfunduan në vendin e 13-të në tabelën e përgjithshme të medaljeve, duke fituar 17 medalje në total, duke përfshirë dy të arta në hokej mbi akull për meshkuj dhe patinazh artistik për femra.