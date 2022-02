Rusia gati të pushtojë Ukrainën/ Si do të ndikojë lufta tek fqinjët

Rusia ka lëvizur në kufirin ukrainas pikërisht llojin e pajisjeve ushtarake që do t’i nevojiteshin për pushtim dhe ka rritur nurmin e trupave ushtarakë, thonë ekspertët.





Me paralajmërimin e presidentit amerikan Joe Biden të premten se ekziston një “mundësi e dallueshme” që Rusia mund të pushtojë Ukrainën muajin e ardhshëm, të njëjtët ekspertë argumentojnë se qeveritë në rajon duhet të fillojnë të marrin në konsideratë implikimet e të pasurit një shtet armiqësor në kufijtë e tyre.

Konrad Muzyka, një specialist i inteligjencës me bazë në Gdansk, i cili drejton firmën e analizave të sigurisë dhe mbrojtjes Rochan Consulting, ka monitoruar pajisjet ruse dhe vendosjen e trupave. Ai ka deklaruar për BIRN se Rusia ndoshta po i afrohet fundit të ngritjes, e cila mund të zgjasë dy deri në tre javë të tjera, ndoshta deri në një muaj. “Atëherë do të shohim se çfarë do të ndodhë”, thotë ai për BIRN.

“Presidenti Biden tha se ekziston një mundësi e qartë që rusët mund të pushtojnë Ukrainën në shkurt”, tha të enjten zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, Emily Horne.

Ndërsa Muzyka heziton të parashikojë atë që presidenti rus Vladimir Putin po planifikon në Ukrainë, ai argumenton se aftësitë ushtarake dhe fuqia punëtore e Rusisë do ta lejonin atë të pushtonte një pjesë të konsiderueshme të Ukrainës, madje edhe deri në lumin Dnieper që kalon në mes të vendit.

Ndërtimi i vazhdueshëm i pajisjeve ushtarake në kufijtë e drejtpërdrejtë të Rusisë me Ukrainën dhe në Bjellorusi përfshin një rritje të shumëfishtë të kapaciteteve ekzistuese që tashmë ishin vendosur përgjithmonë nga rusët. Për shembull, ndërsa Rusia dikur mbante dy ushtri të kombinuara të armëve në afërsi të Ukrainës, tani ajo ka zhvendosur elementë prej 10, nga gjithsej 11 ushtri të tilla.

Kur bëhet fjalë për grupet taktike të batalioneve, ato janë trefishuar në numër nga 24 në të paktën 66, numëron Muzyka, duke theksuar se kjo është ndoshta një nënvlerësim, pasi ai nuk mund të konfirmojë vendndodhjen e të gjithë atyre që janë vendosur rishtazi. Ata ndodhen në një rreze prej 250 kilometrash nga kufijtë e Ukrainës, si në Rusi ashtu edhe në kufiret e Bjellorusisë.

Më e rëndësishmja, Rusia ka lëvizur drejt kufirit me pajisje ushtarake të nivelit të lartë, duke përfshirë këtu sistemin raketor anti-balistik S-300V drejt Bjellorusisë nga Rusia Qëndrore. Gjithashtu ata janë duke sjellë pajisje që u mundësojnë të ndërtojnë ura nëpër lumenj.

‘’Nëse Rusia po përgatitej për një pushtim, ky është pikërisht lloji i pajisjeve ushtarake që do të lëvizte”, thekson Muzyka.

Numri i trupave ruse në kufirin me Ukrainën që zakonisht raportohet nga mediat perëndimore është 100,000, Muzyka thekson se ky total përfshin të gjitha llojet e personelit, duke përfshirë mbështetjen logjistike. Trupat luftarake ndoshta janë rreth gjysma e kësaj, me 35,000 të stacionuar fillimisht pranë kufirit me Ukrainën dhe 15,000 të tjera të sjellë kohët e fundit.

Sipas tij , ndërsa një grup taktik batalioni gati për operacione zakonisht drejtohet nga rreth 800 ushtarë, ata që sapo janë sjellë nga Rusia kanë rreth 100-200 persona në staf tani.

“Atyre u mungon ende shumë personel dhe arsyeja kryesore është kostoja: është e shtrenjtë t’i mbash këta djem në fushë,” shpjegon Muzyka.

Nga ana tjetër, shton ai, personeli i nevojshëm mund të ngrihet brenda pak ditësh me rrugë ajrore ose hekurudhore dhe këto lëvizje trupash nuk do të ishin vërtet të dukshme për vëzhguesit e jashtëm.

“Kjo në fakt i lë rusët nën kontrollin e një elementi befasie: ne do të duhet të vazhdojmë të hamendësojmë se kur do të vijnë trupat me të vërtetë.”

Shtete kufitare

Nëse Rusia do të pushtonte, valët e refugjatëve ka të ngjarë të shkonin drejt kufijve të BE-së me Ukrainën. Si e tillë, ekspertët thonë se Polonia, e cila ka kufirin më të gjatë me Ukrainën dhe diasporën më të madhe ukrainase, si dhe Sllovakia, Hungaria dhe Rumania, duhet të fillojnë të përgatiten tani për një fluks të mundshëm.

“Polonia dhe shtetet e tjera që mund të kenë nevojë të ofrojnë ndihmë humanitare për refugjatët ukrainas duhet të mbështeten në këtë proces nga pjesa tjetër e BE-së,” thotë Marcin Zaboroëski, drejtor i politikave të Programit të Sigurisë së Ardhshme të GLOBSEC.

Ai shton se këta refugjatë ka të ngjarë të marrin një mirëseardhje më të ngrohtë në Poloni sesa ato nga Lindja e Mesme të përdorura nga regjimi në Bjellorusi për të nxitur një krizë emigrantësh gjatë vitit të kaluar.

Megjithatë, reagimi i autoriteteve polake ndaj situatës fqinje deri më tani ka qenë relativisht i heshtur. Presidenti polak Andrzej Duda tha më 24 janar “nuk kishte indikacione se në këtë moment Polonia ishte nën ndonjë lloj kërcënimi”.

Muzyka argumenton se autoritetet polake duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje një situate, që mund të përshkallëzohet për t’u bërë “një riformësim i plotë i arkitekturës evropiane të sigurisë, i cili do të ishte rasti nëse, për shembull, Rusia pushtonte një pjesë të Ukrainës për të parandaluar anëtarësimin e vendit në NATO. ”

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka pretenduar se Moska planifikon të kriojoë një qeveri kukull në Kiev.

“Unë nuk jam i sigurt se qeveria polake është plotësisht e vetëdijshme për atë që po ndodh, ata janë shumë të shqetësuar me problemet e brendshme, për shembull situatën pandemike,” shpjegon Muzyka. “Por nëse rusët përfundojnë duke pushtuar një pjesë të Ukrainës dhe duke sjellë baza ushtarake në Ukrainë, Polonia do të duhej të luftonte me sigurimin e një kufiri shumë më të gjatë me një shtet armiqësor, Polonia nuk do të kufizohej më vetëm me Kaliningradin, por do të kishte edhe trupa ruse në Bjellorusi dhe Ukrainë. Fatkeqësisht, klasa politike polake, veçanërisht partia në pushtet, bën shumë pak të menduarit përpara,” shton ai.

Qeveria hungareze me në krye të shtetit, Viktor Orban, po përpiqet të minimizojë rrezikun e mundshëm të një pushtimi rus. Por nëse shpërthen konflikti, ekspertët thonë se qeveria hungareze do të duhet të monitorojë me kujdes sigurinë komunitetit etnik hungarez prej 130,000 trupash në rajonin Transcarpathian, ose Zakarpattia Oblast, ndarja administrative e Ukrainës që kufizohet me katër vendet e BE-së.

“Nëse ndizen konflikte etnike dhe sulmohen hungarezët, qeveria do të duhet të reagojë disi. E njëjta gjë vlen edhe për një krizë të mundshme refugjatësh, qeveria duhet të jetë e përgatitur për të kontrolluar fluksin hyrës,” thotë për BIRN Tamas Csiki Varga, specialist i mbrojtjes dhe studiues në Institutin e Studimeve Strategjike dhe të Mbrojtjes në Universitetin Kombëtar të Shërbimit Publik.

A mund të ndalohen sulmet ruse?

Në rast të një lloj inkursioni rus në Ukrainë, NATO tha se është e gatshme të aktivizojë Task Forcën e Përbashkët të Gadishmërisë Shumë të Lartë, një “forcë majë shtize” që përbëhet nga 5000 ushtarë që janë pjesë e Forcës së saj të Reagimit të NATO-s.

NRF është një forcë shumëkombëshe shumë e gatshme dhe teknologjikisht e avancuar e përbërë nga komponentë tokësorë, ajrorë, detarë dhe të Forcave të Operacioneve Speciale (SOF) që Aleanca mund t’i dislokojë shpejt kudo që të jetë e nevojshme, siç janë kufijtë e BE-së me Ukrainën.

Në të njëjtën kohë, vendet e NATO-s po vazhdojnë t’i ofrojnë Ukrainës ndihmë të mëtejshme ushtarake, pajisje dhe armë mbrojtëse. “Nëse Rusia vazhdon me një pushtim, ne do të ofrojmë më shumë,” u zotua në dhjetor Ndihmës Sekretarja e Shtetit e SHBA-së, Karen Donfried.

Megjithatë, ekspertët pajtohen se nuk ka asnjë listë të pajisjeve që NATO mund të dërgojë tani në Ukrainë, që do të pengonte me sukses një synim pushtues të Rusisë.