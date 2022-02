Taulant Balla prezanton zyrtarisht kandidaten e Lushnjes për zgjedhjet e 6 marsit: Nisim sot fushatën

Drejtuesi politik i qarkut të Fierit Taulant Balla ka konfirmuar Eriselda Sefën si kandidate për kryetare bashkie të socialistëve në zgjedhjet e pjesshme të 6 marsit. Balla ka bërë me dije se ditën e sotme do të nis edhe fushata në këtë qytet.





STATUSI I BALLËS

Mirëmëngjes

Erdhi e mirëpritur kjo fushatë e pjesshme zgjedhore në Lushnje. Them e mirëpritur sepse duhej miratimi i domosdoshëm i popullit të kësaj bashkie për ekipin që duhet të zbatojë shumë projekte dhe punë të mëdha në këtë bashki. Me Eriselda Sefa vetëm në pak javë startoi një qasje e re në administrimin e bashkisë. Eksperienca e saj prej 16 vitesh në qeverisjen vendore me fokus tek projektet me donatorët e huaj, e dhanë menjeherë efektin pozitiv, megjithë kohën e shkurtër. Eriselda ka nevojë për votëbesimin masiv të lushnjarëve për të vazhduar punët e nisura, për të hapur kantiere të reja punësh publike dhe infrastrukturës bujqësore sëbashku me ekipin e saj. Unë kam nderin të drejtoj Partinë Socialiste në Lushnje në këtë fushatë të parë timen aty dhe e di shumë mirë se çfarë duhet të ndryshojmë dhe bëjmë më mirë që lushnjarët të na japin miratimin e tyre. Mbështetja e Kryeministrit Edi Rama dhe Qeverisë për punët e mëdha që kemi filluar dhe që do të fillojmë është në fakt çelësi dhe garancia e angazhimit tonë për të kërkuar votëbesimin dhe mbajtur fjalën e dhënë.

Sot në orën 16.00, në Pallatin e Kulturës që mban emrin e një lushnjareje të madhe – Vaçe Zela, ne startojmë fushatën tonë për t’i kërkuar popullit të mrekullueshëm dhe punëtor të Lushnjes votëbesimin për Eriselda Sefa