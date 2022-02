10 jahtet më luksoze në botë

Sot, të fuqishmit dhe të pasurit e kësaj bote mund të blejnë gjithçka që duan për të treguar se sa të pasur dhe të çuditshëm janë. Çdo njeri i pasur ka pajisjesh me vlera qindra mijëra dollarë, këpucë të veshura me diamante, makina që kushtojnë dhjetëra miliona, ishuj privatë, vila, shtëpi, kështjella dhe sigurisht – një jaht jashtëzakonisht të shtrenjtë .Por sa mund të shpenzojë një person në një varkë ?





Këtu janë dhjetë jahtet më luksoze në botë!

Serene – 330 milionë dollarë

Kjo anije është 134 metra e gjatë dhe u prodhua në Itali në vitin 2011. Serene ka një palestër, disa pishina, një kinema, një sauna, dy platforma helikopterësh dhe shumë të tjera, por më e jashtëzakonshme është dhoma me artificiale me borë.

Dubai — 400 milionë dollarë

Jahti 162 metra i gjatë i Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ka një dizakn luksoz në një stil oriental. Ka një platformë helikopterike në bord, një shkallë gjigante spirale dhe një ton objektesh të rëndësishme kulturore dhe gjëra të shtrenjta rreth varkës.

REV Ocean — 450 milionë dollarë

REV Ocean është jahti më i madh privat në botë. Të paktën për momentin. Kjo anije është projekti i miliarderit Kjell Inge Rekke, biznesmenit të dytë më të pasur në Norvegji. Jahti është shumë i ndryshëm nga anijet e tjera në këtë listë pasi nuk është krijuar për të ngopur egon e brishtë të dikujt. Jo, Oqeani REV është plot me pajisje teknike dhe shkencore. Shkencëtarët që punojnë në anije studiojnë ndikimin e emetimeve të dioksidit të karbonit, plastikës dhe projekte të tjera kërkimore.

Jahti me vela “A” – 500 milionë dollarë

“A” u ndërtua në Gjermani në vitin 2015 për një miliarder rus, Andrey Melnichenko. Varka ka tetë kuverta, dhe direkët e saj janë më të larta se Big Ben-i legjendar (mbi 100 m). Më shumë se 50 njerëz kërkohen për të shërbyer jahtin sa herë që miliarderi vendos ta nxjerrë atë për të notuar.

Topaz – 527 milionë dollarë

Jahti 147 metra i gjatë mund të quhet me të drejtë “luksoz”. Emri i pronarit u mbajt sekret për një kohë të gjatë, por shpejt u zbulua për publikun – Mansour ibn Zayed al Nahyan, një anëtar i familjes mbretërore në pushtet të Emirateve të Bashkuara.

Gjysmëhëna – 600 milionë dollarë

Trupi i hollë i errët e veçon atë nga jahtet e tjera dhe justifikon plotësisht emrin e projektit – Thunder. Tipari kryesor i projektimit të këtij gjiganti janë dritaret e mëdha me tre kuvertë që përshkojnë të gjithë superstrukturën.

Azzam — 620 milionë dollarë

Mega jahti Azzam, i ndërtuar në vitin 2013, është ende më i gjati në botë, me përmasa 180 metra. Kjo është sa madhësia e dy fushave të futbollit amerikan ose 12 vagonave të trenit. Pjesa e brendshme e këtij jahti është e mbuluar me dekor neoklasik të shekullit të 19-të me vlerë fjalë për fjalë miliona. Anija është në pronësi të Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President i Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Emir i Abu Dhabit.

Dilbar – 800 milionë dollarë

Ky është një tjetër jaht i mrekullueshëm në pronësi të një miliarderi rus, Alisher Usmanov, i cili e quajti anijen për nder të nënës së tij. Në vitin 2016, Dilbar u njoh si jahti më i gjerë në botë. Sipërfaqja e përgjithshme e ambienteve të brendshme është afërsisht 3800 m2. Anija është e pajisur me dy helipadat, një kinema, një ashensor dhe një xhakuzi.

Eklipsi — 1.2 miliardë dollarë

Ky gjigant me të vërtetë legjendar i një jahti i përket, befasuese, një tjetër miliarderi rus – Roman Abramovich. Superjahti 163 metra i gjatë ka nëntë kuvertë, dy helipadat, një hangar me disa heli, secila kushton 1 milion £, dhe një nëndetëse të vogël me dymbëdhjetë vende me vlerë 2 milion £. Jahti ka gjithashtu xhama antiplumb, sensorë lëvizjeje, një sistem mbrojtjeje kundër raketave, veshje lazer kundër paparacëve dhe, natyrisht, siguri private.

History Supreme – 4.8 miliardë dollarë

Dhe këtu është jahti më i shtrenjtë në botë – History Supreme. Etiketa e çmimit kozmik të kësaj anijeje është plotësisht e justifikueshme kur merret parasysh se ajo është e ngarkuar me 100 tonë ar, platin, argjend, gurë të çmuar dhe të gjitha ato gjëra të mira të ngulitura si në brendësi ashtu edhe në pjesën e jashtme. Edhe spiranca janë të mbuluara me ar! Përveç gjithë kësaj mirësie të madhe, do të gjeni një akuarium të artë plot me peshq ekzotikë, një fragment të një meteori dhe kockat e një T-Rex. Ajo që është qesharake është se History Supreme është vetëm 30 metra e gjatë, gjë që dëshmon se madhësia nuk ka rëndësi.