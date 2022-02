100-vjetori i marrëdhënieve SHBA-Shqipëri, Kim: Mirëpresim arritjet që do të vijnë

Ambasadorja amerikane në Tiranë ka ndarë një mesazh në kuadër të 100-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes SHBA-së dhe Shqipërisë. Diplomatja thekson se përgjatë këtij viti do të përkujtohet ky përvjetor i rëndësishëm. Kim ka zbuluar gjithashtu edhe logon që do të përdoret: “Bashkë, krah për krah”.





“Përgjatë vitit 2022 ambasada e SHBA do të përkujtojë 100-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve tona të mrekullueshme. Kemi kënaqësinë të ndajmë sot me ju logon që SHBA dhe Shqipëria do të përdorin për këtë gur kilometrik të rëndësishëm”, thekson Kim.

(2/2) Here’s to another 100 years as Albania and the United States move forward together! #KrahPerKrah pic.twitter.com/bNWPOFoA9p — USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) February 3, 2022

Lidhur me këtë, ministrja e Jashtme Olta Xhaçka është shprehur se Shqipëria është mirënjohëse ndaj Shteteve të Bashkuara dhe popullit amerikan për mbështetjen bujare.