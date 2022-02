“Bashkëpunimi më i mirë me Berishën apo Ramën?/ Përgjigjet presidenti: Krahasohet ulliri me domaten? Drama e Shqipërisë fillon te ndryshimet e Kushtetueses

Presidenti i Republikës Ilir Meta u shpreh se drama në Shqipëri ka nisur me ndryshimet e Kushtetueses, pasi sipas tij për fat të keq PS-PD sollën në vend një demokracisë fasadë dhe se i gjithë populli ka dalë jashtë lojë.





Meta ka folur edhe për deklaratën e tij ku disa ditë më parë tha se bashkëpunimi ne Berishën është më i miri, ndërsa për kryeministrin Edi Rama nuk e merr malli, duke u shprehur me nota humori se ulliri nuk mund të krahasohet me domaten që sipas tij kjo e fundit është vetëm sezonale.

Pjesë nga intervista:

‘Hyseni të shikojë Hipotekat, ato i qan ai Rilindja nuk është vetëm mavi është edhe blu. Kush është në themel të kësaj është gënjeshtra…’tha Meta.

A është ngjizur një koalicion që në 2017 me Berishën?

Meta: Se kur dhe si jam takuar këtë nuk di. Unë di që koalicionet i bëj të hapura, betejat i bëj të hapura, këto janë përralla për të spostuar vëmendja nga kapja e pushteteve dhe përçarja e opozitës. Ç’kapja e opozitës do të ndodhë me ritme të shpejta dhe kjo do të sjellë edhe ç’kapjen e shtetit.

Çfarë force do të keni jashtë parlamentit?

Meta: Gara ime më e vonë do të jetë brenda 1 viti. Mund të ketë edhe të shpejta. Nuk e di… Unë kam bërë ndonjë amnisti sepse kam qenë i detyruar dhe kam menduar se do të kishin rast të piqeshin dhe kjo është keqkuptuar gjendja e shtetit të së drejtës, ekonomisë ed shihni se si kanë kapërcyer.

I qëndroni idesë se bashkëpunimi me doktorin mbetet më i mirë?

Meta: Krahasohet ulliri me domaten? Të dyja i takojnë bujqësisë, por domatja është sezonale. Kjo është tjetër gjë, por unë e kam me dy marsin dhe ju i mbani mend ato figura. Politikanët e përgjegjshme duhet ta kuptojnë se vendi duhet t’i kthehet vendit, nuk mund të trajtohet si plaçkë…Drama e Shqipërisë fillon tek ndryshimet Kushtetueses për fat të keq PS-PD që na sollën në një demokracisë fasadë dhe i gjithë populli ka dalë jashtë lojë.

Përse ju vjen keq nëse Berisha kundër jush?

Meta: Ka qenë një pyetje për këtë tjetrin sepse thash ky gënjen edhe kur hap gojën…Nëse Berisha thotë diçka unë jam i detyruar ta marr seriozisht. Që nuk jam dakord për shumë gjëra me të nuk jam.

Konfliktet Rusi-Ukrainë dhe qëndrimi i Shqipërisë?

Meta: Shqipëria është vend anëtar i NATO-s. Nesër do të takoj ambasadorin e Ukrainës në vendin tonë edhe për t’i shprehur përkrahjen këtij vendi mik dhe shpresojmë tek diplomacia për të evituar konfliktin atje.