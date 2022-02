Dalin EMRAT/ Ja motivi se përse 30-vjeçari tentoi të vrasë pronarin e hotelit në Tiranë

Publikohen emrat e personave të përfshirë në sherrin që për pak sa nuk përfundoi në tragjedi në ambientet e një hoteli në Tiranë, në rrugën “Tre Vëllezërit Kondi”.





Mësohet se, Ervin Selita ka tentuar të vrasë një nga pronaret e hotelit, shtetasin Zeni Xhindi.

Fillimisht, 30-vjeçari Ervin Selita është konfliktuar me recepsionistin e hotelit. Selita ka qenë në shoqërinë e një vajze dhe ka kërkuar të hyjë në hotel pa dorëzuar kartën e identitetit, për t’u regjistruar.

Më pas recepsionisti nga këmbëngulja e të riut, ka thirrur një nga pronarët e hotelit për ta sqaruar që karta e ID është e nevojshme për regjistrimin.

Sherri ka degraduar dhe mesa duket, i riu ka pasur armë zjarri me vete dhe me të ka tentuar të vrasë pronarin. Policia ka arritur të shmangë më të keqen, pasi u lajmërua për një konflikt që po ndodhte në ambientet e këtij biznesi.

Ndërkohë në kërkim janë shpallur edhe Xhuliano Selita dhe Erjon Mici, shokët e shtetasit Ervin Selita qe i erdhen ne ndihme gjate konfliktit dhe me pas fshehen armen me te cilen ky qelloi per te vare pronarin e hotelit.