“Duam një president normal”, Meta për deklaratën e Ramës: Do shqetësohesha nëse…

Presidenti Ilir Meta ka komentuar deklaratën e kryeministrit Edi Rama, i cili pak kohë më parë tha se vendit i duhej një drejtues shteti normal. Përballë gazetares Marsela Karapanço në ‘Frontline’ në ‘News24’ Meta tha se do të shqetësohej nëse Rama do e falënderonte, pasi do i dukej se e kishte ‘blerë’.





“S’kam asnjë vërejtje, asnjë koment. Uroj që ta zgjidhim këtë çështje sa më shpejt. Po të thoshte ‘faleminderit zoti Meta se ju jeni sjellë me normalitet’. Unë do shqetësohesha. Kur më thotë ‘anormal; ndihem plotësim i plotësuar në detyrën time. Ia dhashë përgjigjen atij.

Po të më kishte falënderuar do thoja; mos më ka blerë, më ka korruptuar. Gjerat do ecin shpejt. 6 marsi nuk është dita ime. Dita ime është 2 marsi, dita e mbrojtjes së kushtetutës. Dita kur sovrani e kupton se Kushtetuta është gjëja më e rëndësishme dhe mos ta lejonin aty ku kemi arritur.

Gjërat do të rivendosen në themelet e shtetit demokracisë që është përmbysur. S’ka nevojë Shqipëria për ndryshimin e kreut të shtetit, pasi Shqipëria s‘ka themele fare. Shqipëria është për çështjeje më të rëndësishme, për ndërtimin e demokracisë”, tha Meta.