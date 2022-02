Historia e Ëmblës/ Vajza me sindromën down që nuk e pranojnë në shkollë me fëmijët e tjerë

Në dallim nga bashkëmoshatarët e saj të cilët vitin shkollor e filluan të martën, Ëmbla e filloi me vonesë. Prinderit dhe fëmijët e shkollës fillore “Bashkimi” kanë nënshkruar një peticion, kundër fëmijëve me sindromën “Down”.

“Për shkak se ne e kemi shoqërinë në disa aspekte jo të emancipuar, ne si prindër gjithmonë kemi has probleme” shprehet kështu Ilir Ademi , babai i vajzës me aftësi ndryshe nga Gostivari i Maqedonisë së Veriut, Ëmbla.

Ato kanë bojkotuar mësimin pasi sipas tyre, Ëmbla është agresive ndaj fëmijëve gjatë zhvillimit të orëve mësimore.

Ky vendim ka prekur prindërit e vajzës dhe ka vështirësuar procesin e marrjes së dijeve për të.

“Vajza është në klasës e katërt, është me Sindromën Down. Kemi pasur probleme në edukimin e vajzës në institucionet arsimore. Vajzën e transferonin nga njëra klasë në tjetrën”, tregoi babai i vajzës në një intervistë për Euronews.

Më tej, drejtori i shkollës është pyetur se a është e mundur që agresiviteti të vijë si pasojë që Ëmblës i ndërrohet klasa çdo dy javë, e madje e kanë detyruar të mësojë në një hapësirë ku ka qenë vetëm.

“Ne me prindërit e Ëmblës kemi rënë dakord, që Ëmbla të qarkullojë dhe të bëjë rotacion në tre klasa apo paralele që i kemi”, tha Ziadin Nuredini, drejtor i shkollës fillore “Bashkimi”.

Nuk ka munguar edhe reagimi i Ministrit të Arsimit së Maqedonisë së Veriut i cili është shprehur se për momentin nuk ka asgje më të rendësishme në axhendën e tij përtej këtij rasti .

“Unë e kam kuptuar nga ana e mediumeve , të cilët dua t’i falenderoj që e paraqitën rastin, të cilët kanë qënë në komunikim me zotin Ademi. Ditën e djeshme kam komunikuar me prindin e Ëmblës dhe më është dhënë lajmi i mirë , sepse ëmbla është kthyer në shkollë. Kam komunikuar edhe me drejtorin e shkollës, kam kërkuar dhe I kam thënë që gjithcka që kam mundësi për kët rast dhe raste të tjera të mos përsëriten. Po I apeloj edhe nëtë gjith vendin tonë që këto situate të jenë samë të pakta”-shtoi ai.