MASHTRIMI/ I mori 1 milion e gjysmë lek fotografit në Korçë, arrestohet ‘punonjësi’ i SHÇBA

Një fotograf në qytetin e Korçës ka rënë pre e mashtrimit të një shtetasi, i cili hiqej sikur punonte në Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave në këtë qytet.





Policia bën me dije se bëhet fjalë për shtetasin me inicialet K. A., 31 vjeç, i cili e ka gënjyer kohë pas kohe fotografin, me premtimin se do ta favorizonte për të fituar një tender për shërbimet fotografike, që kryen struktura e lartpërmendur.

Fotografi, i ka dhënë për një periudhë kohe gjithsej 152.000 lekë mashtruesit 31-vjeçar, por kur ka kuptuar se e gjitha ishte një gënjeshtër, i është drejtuar Komisariatit të Policisë ku ka bërë edhe kallëzimin penal. Policia ka vënë në pranga të riun pas verifikimeve që ka kryer edhe me Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat Korçë, i cili ka vërtetuar se 31-vjeçari nuk ishte punonjës i SHCBA.