Nata e arrestimit të Vinz/ Festa për “diss”-in ndaj Marin, tentativa për vrasje dhe 1 milion klikimet

Ditën e djeshme Ervin Selita do të festonte publikimin e këngës së tij më të fundit. Vetëm pak orë pasi “Poppin Smoke” u lançua në YouTube, reperi Vinz, së bashku me të dashurën e tij do të kalonin natën në hotel, por planet nuk shkuan si e kishin parashikuar ata. Sherri me recepsionisten pasi ajo i kërkoi pasaportën, vijoi me pronarin e hotelit dhe reperi përfundoi në polici. Pjesëtari i “Hellbanianz”, në dëshminë e tij tha se ishte i dehur dhe se nuk kujtonte asgjë nga ngjarja.





Në fakt për atë dhe mikun e tij dje ka qenë realisht një ditë feste. Kënga ka marrë mbi 920 mijë klikime në pak orë, duke i dhënë dy reperave arsye për të festuar suksesin. Por vetë materiali në Youtube duket si kronikë paralajmëruese e asaj çfarë do të ndodhte pak orë më pas me Vinz. Me makina luksoze, djem të maskuar, motora, vargje të rënda, 30-vjeçari përmend në tekst problemet me policinë. Tekst më poshtë:

“Mjeti i ri, xhamat sterr të zi,

seni next to me.

Tu i ik policisë,

mjeti vjedh,

mbrapa tu e djeg.

Dojn me dit

kush e shkrepi,

i thashe nuk e di.

N’koh të rinisë,

në stacion të policisë,

t’u dhon intervistë”.

Profecia u përmbush pak orë më pas. Vinz jo vetëm që u shoqërua në stacionin e policisë, por gjatë intervistës së tij, (këtë herë reale) u shpreh se nuk mbante mend asgjë nga ngjarja, pasi ishte i dehur.

Në klipin e realizuar shihen një grup djemsh të maskuar që kanë blllokuar rrugët kryesore të Tiranës. Në sheshin “Italia” shihen të parkuara dhjetra makina e motorë, ku nuk kanë munguar as flakadanët për realizimin e këngës.

Të çuditshme janë pamjet që vijnë nga Rruga e “Durrësit”, që dihet se është gjithnjë e ngarkuar me trafik. Për reperin ka qenë e lehtë ta “pushtojë” këtë aks dhe të vendosë aty makinat pjesëmarrëse në klip.

Në skenë shfaqen makinat që mbërrijnë nga “Zogu i Zi” dhe instalohen në mes të rrugës së “Durrësit”, duke bllokuar tërësisht lëvizjen e mjeteve të tjera.

“Hellbanianz” është grupi muzikor në Londër, ku shpesh herë është vënë në qendër të investigimeve të mediave angleze për mesazhet për dhunë dhe jetën e shtrenjtë, mes makinave luksoze me burim paratë e fituara nga aktivitetet e dyshimta. Gazeta angleze Mail On Sunday pas një investigimi të gjatë ka shkruar se Hellbanianz përmes muzikës së tyre dhe video-klipeve, ku shfaqen në një jetë luksoze po rekrutojnë anëtarë të rinj shqiptarë.

Duket se ‘lufta’ e këtij labeli me atë të ‘5 majit’ ka vijuar edhe në këtë këngë. Një pjesë e këngës i referohet një incidenti të ndodhur me reperin rival, Marini.

Pas disa konflikteve që u shënuan mes Vinz dhe Marin, në media u përfol pak kohë më parë edhe një përplasje me armë mes të dyve, por për fat të mirë pa dëme në njerëz. Duket se një pjesë e këngës i dedikohet pikërisht kësaj ngjarjeje, ku Vinz merr përgjegjësi për sa ka ndodhur. Teksti më poshtë:

“Tan qyteti veti i pesti,

kallashat me veti,

e din vet ti

nuk pysim për shtetin.

Ti ike si lepri,

por ty të fali hekri.

Ta kam bo bira bira

e din krejt shokt qe ke ti.

Te mbushim me vrima,

tkena gjujt 4 here,

ti gju 4 rima”.

Ndërkohë në rrjetet sociale ka mjaft video sherresh, apo edhe incidente të ndodhura mes palëve. Ndër të tjera në një video të publikuar shihet momenti kur reperi Marin këndon dhe pjesëtarët e “Hellbanianz” qëllojnë me armë ekranit.

Tashmë Vinz do të duhet të shpjegohet në Gjykatë se çfarë ndodhi mbrëmjen e djeshme në ambjentet e hotelit pranë shtëpisë së tij. 30-vjeçari akuzohet për “Vrasje me dashje” ndaj pronarit të hotelit. Kështu për pak momente skenarët e këngës së tij, kanë gjetur vërtetësi në atë çfarë ndodhi mbrëmë në ‘festën e munguar’.