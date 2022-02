Më pak videolojra në qarkullim/Ja arsyeja e krizës së Sony dhe Nintendo

Aksionet e Sony dhe Nintendo, prodhuesit e PlayStation dhe Switch respektivisht, ranë të enjten pasi dy gjigantët japonezë shkurtuan parashikimet e tyre për shitjet e konzollave.





Rënia vjen pasi të dyja kompanitë përballen me mungesën e vazhdueshme globale të çipave dhe vetëm disa javë pasi prodhuesi i Xbox Microsoft (MSFT) njoftoi planet për të blerë Activision Blizzard (ATVI) në një marrëveshje të suksesshme me vlerë rreth 70 miliardë dollarë.

Sony (SNE) të mërkurën uli parashikimin e saj për PlayStation 5 popullor, duke thënë se pritet të shesë 11.5 milionë njësi në vitin fiskal që përfundon në mars. Kjo është më pak nga 14.8 milionë njësi të parashikuara më parë.

Dërgesat e kompanisë dhe shkurtimi i udhëzimeve ishin “zhgënjyese”, tha Kazunori Ito, një drejtor në Morningstar.

Njësia e përgjithshme e lojërave dhe shërbimeve të rrjetit të Sony, ndërkohë, gjithashtu postoi një rënie prej 8% në shitje për tremujorin e përfunduar në dhjetor, krahasuar me të njëjtën kohë të një viti më parë.

Aksionet e kompanisë ranë me 6% në Tokio të enjten, pavarësisht se tejkaluan parashikimet e analistëve në përgjithësi.

Fitoret e grupit i atribuohen kryesisht ndarjes së tij të filmit dhe televizionit, duke përfshirë “të ardhurat e licencimit nga seriali komedi Seinfeld dhe suksesi i filmit të fundit Spider-Man”, shkroi në një shënim të mërkurën Yu Okazaki, një analist në Nomura.

Të enjten, Nintendo (NTDOF), gjithashtu, tha se mund të vazhdojë të vuajë nga problemet globale të zinxhirit të furnizimit këtë vit.

Gjigandi me bazë në Kioto reduktoi edhe një herë parashikimin e tij të shitjeve për Switch, i cili ishte një hit i madh në fillim të pandemisë.



Tani ajo pret të shesë 23 milionë njësi deri në fund të vitit fiskal, i cili përfundon në mars, nga parashikimet e mëparshme prej 24 milionë e 25.5 milionë njësie nëntorin dhe majin e kaluar.

Aksionet e Nintendo u mbyllën me 2.8% të enjten, përpara prezantimit.

Por rezultatet e përgjithshme të kompanisë ishin gjerësisht në përputhje me pritjet, sipas Ito.

Nintendo e rriti parashikimin e saj të shitjeve të softuerit me 10% deri në mars, në 220 milionë njësi.

Kjo anë e biznesit është dëshmuar “e fortë” dhe drejton pjesën më të madhe të fitimeve të Nintendo, madje duke e lejuar atë të rrisë pak parashikimin e saj të përgjithshëm financiar për vitin, vuri në dukje Ito.

Lufta e konsolave

Analistët kanë paralajmëruar se shitja e Activision Blizzard te Microsoft mund të përbëjë një kërcënim serioz për Sony, i cili ka konkurruar me Xbox për dekada.

Me Activision Blizzard, Microsoft do të shtonte seri të njohura si “Call of Duty” dhe “World of Warcraft” në bibliotekën e tij – si dhe afro 400 milionë lojtarë aktivë mujorë që vijnë me ta.

Megjithatë, këtë javë, Sony bëri lajmin e vet duke njoftuar blerjen e Bungie, zhvilluesi i njohur për krijimin e titujve si “Halo” dhe “Destiny”.

Marrëveshja do ta ndihmonte Sony-n të forconte pronësinë e saj intelektuale dhe ta bënte “biznesin e lojërave më konkurrues” të përgjithshëm, shkruajnë analistët në Nomura në një shënim të martën.

Ndërkohë, Nintendo pritet të jetë më i mbrojtur nga shqetësimet e konkurrencës në lidhje me Activision Blizzard sepse “njerëzit që duan të luajnë lojërat e Nintendo blejnë pajisjen e Nintendo,” shtoi Ito.

“Prandaj, Nintendo mund (ende) të dallojë platformën e saj nga të tjerët.”