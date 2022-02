Prishja e banesave tek ‘5 maji’/ Reagon Rama: U është dhënë haku, madje edhe më tepër sesa u takon

Edi Rama ka reagur ditën e sotme në lidhje me prishjen e banesave në zonën e 5 majit. Reagimi i tij vjen në rrjetet sociale, ku i është përgjigjur komentuesve në rrjetet sociale.





“Unë besoj se te 5 maji të gjithëve u është dhënë haku që u takon dhe disave madje edhe më shumë se sa u takon, prandaj tani duhet vetëm durim dhe besim, sepse njësoj sic po ndodh me të tërë ata që po përfitojnë nga Rindërtimi, do ndodhë edhe me ju atje, ndërsa atë pjesën e votimit mos e thuaj të paktën, jo për mua, po për tërë ata që u vranë, u burgosën, u privuan nga e drejta e votës.” shkruan Rama.