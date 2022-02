“Refugjatët e ngrirë”-Pse po shtohen vdekjet e të rinjve sirianë që i ikin luftës

Trupi i pajetë i një djaloshi rreth të tridhjetave u gjet mëngjesin e kësaj të enjteje në rrugët e Tiranës. Pas tronditjes së parë, thirrjes për ndihmë të policsë dhe grumbullimit të njerëzve, u kuptua se ai i përkiste një emigranti sirian.





Janë të shumtë ata që për t’i shpëtuar luftës e për të gjetur një vend më të mirë për të jetuar, marrin rrugët në këmbë për në ‘tokën e premtuar’, në një nga vendet e Bashkimit Evropian.

Pa bukë, pa ujë, pa veshmbathje, të rinjtë nga Siria, Iraku apo Afganistani enden rrugëve të Tiranës për ditë të tëra në të ftohtë.

Ky nuk është rasti i vetëm kur një emigrant sirian gjendet i vdekur nëpër rrugët e Shqipërisë.

Emigranti 22-vjeçar nga Maroku gjendet i ngrirë në Librazhd, banorët i shpëtojnë jetën:

Rasti më i freksët, pas këtij të sotmit, u regjistrua vetëm një javë më parë, kur një i ri maroken vetëm 22 vjeç u gjet thuajse i ngrirë e në gjendje të rëndë për jetën në Librazhd, në zonën mes Qukësit dhe Hotolishtit. Ishin banorët ata që pikasën të riun, ndërsa e dërguan menjëherë në spital. Për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, 22-vjeçari u nis drejt Tiranës, për mjekim më të specializuar. Mësohet se për shkak të temperaturave shumë të ulëta ai kishte pësuar djegie të rëndë te këmbët.

Tërësisht i ngrirë, emigranti 29-vjeçar nga Siria gjendet i vdekur në Malin e Moravës në Korçë:

Një tjetër rast i ngjashëm e tepër i dhimbshëm ishte ai i një 29-vjeçari sirian, i cili u gjend pa shenja jete në malin e Moravës në Korçë. Sipas policisë, u tha se i riu kishte ndërruar jetë për shkak të temperaturave të ulta dhe borës gjatë ecjes së tij në këmbë për të kaluar nëpërmjet shtigjeve.

Tentoi të kalonte me not, gjendet i mbytur në Portin e Durrësit i riu sirian:

Një tjetër ngjarje tragjike u shënuar vitin e kaluar në Portin e Durrësit, ku u gjet trupi i pajetë e një të riu, emigrant sirian, i cili ishte mbytur në ujërat e detit Adriatik, në tentativë për të kaluar ilegalisht nga porti drejt Italisë. I ndjeri u gjet mbi ujë në afërsi të barkave të peshkimit, ndërkohë që, trupi u nxor nga peshkatarët, të cilët më pas lajmëruan Policinë.

Banorja e zonës gjen të pajetë në një përrua emigrantin sirian në Devoll:

Tragjik ishte edhe fati i një tjetër të riu sirian, i cili u gjend i pajetë nga një banore e zonës në fshatin Grapsh, Devoll, në një përrua. Në lidhje me ngjarjen në fjalë, grupi hetimor do të deklaronte se nuk janë konstatuar shenja dhune, duke ngritur kështu dyshimet se ai kishte humbur jetën si pasojë e kushteve të vështira të jetës ose për shkaqe aksidentale.

Sfidat dhe peripecitë e emigrantëve për të kaluar kufirin dhe si ata bien pre e grupeve kriminale:

Shqipëria bën pjesë në të ashtuquajturën rruga transit të emigrantëve drejt vendeve perëndimore. Emigrantët nga Lindja e Mesme pasi kalojnë detin Egje dhe mbërrijnë në Greqi, udhëtojnë transit në mënyrë të paligjshme përmes Shqipërisë, Malit të Zi, Bosnjës dhe në më pak raste drejt Serbisë, në përpjekje për të arritur në Evropën Perëndimore.

Mirëpo, ky “udhëtim shprese” i emigrantëve ka favorizuar krijimin e rrjeteve të përbashkëta kriminale mes Shqipërisë dhe Greqisë, që marrin përsipër transportin nga kampet greke deri në kufirin shqiptaro-grek e madje deri në Kukës apo Shkodër, që janë në kufi me Malin e Zi dhe Kosovën.

Krimi i organizuar në Greqi ka arritur të ndërtojë një rrjet me bashkëpunëtorë, jo vetëm mes dy vendeve fqinje, por edhe Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Kosovës dhe më gjerë, ku emigrantët kalojnë dorë më dorë në formë stafete. Forma mizore të torturës, pengmarrjes, jo vetëm ndaj emigrantëve, por edhe familjarëve të tyre për t’i liruar në këmbim të shumave të mëdha janë dokumentuar nga policia greke, e cila në prill të këtij viti shkatërroi një organizatë kriminale, ndërkombëtare në qytetin e Selanikut.

Pjesë e rrjetit të trafikantëve, që marrin përsipër transportin e emigrantëve, janë edhe vetë këta të fundit, të cilët në bashkëpunim me grupe të ndryshme kriminale, kryesisht nga Korça, Elbasani, Tirana, Durrësi, Lezha, Shkodra, organizojnë udhëtimin nga territori grek deri në pikat kufitare me Kosovën, Malin e Zi apo portet e Vlorës dhe Durrësit.

Emigrantët shpesh thonë se ata “bien në kontakt me trafikantët që në shtetin grek dhe janë këta të fundit që bëjnë koordinimin me trafikantë të tjerë në Shqipëri, duke rënë dakord për pagesën dhe detaje të tjera të udhëtimit”.

Në Shqipëri, veçanërisht në zonat pranë pikave të kalimit kufitar me Greqinë apo Maqedoninë e Veriut, kanë qenë të shumta rastet kur individë të ndryshëm janë përpjekur që me automjetet e tyre personale të transportojnë emigrantë të paligjshëm, sigurisht kundrejt shpërblimit, që kap shifra marramendëse për person, duke e kthyer kështu në një biznes tepër fitimprurës.

‘Krushqit’ nga Lindja e Mesme, roli dhe skema e rrjetit të trafikut të emigrantëve Greqi-Shqipëri-Itali:

Në muajin janar të këtij vitit, një operacion i përbashkët i policisë shqiptare, italiane dhe greke, çoi në arrestimin e 47 personave, të dyshuar si anëtarë të një rrjeti kriminal që merrej me trafikimin e emigrantëve nga Lindja e Mesme drejt Italisë. Në Shqipëri, SPAK urdhëroi prangosjen e 25 personave, ku 18 ishin shqiptarë dhe 7 të tjerë nga vendet e Lindjes së Mesme.

Në përgjimin e bisedave mes tyre, trafikantët komunikonin ata përmes fjalëve të koduara, ku i cilësonin emigrantët si “krushq” që duhet t’i marrin për transport. Hetimet kanë nisur në 23 prill 2020 dhe kanë përfunduar në tetor të vitit të shkuar, kohë e cila prokuroria dhe policia kanë dokumentuar 30 episode të kontrabandimit të klandestinëve.

Sipas dosjes hetimore, në krye të kësaj skeme ishin 5 persona, mes tyre 4 të huaj dhe një shqiptar. Për gjetjen e emigrantëve, ishte Abu Ahmed Sultan, me kombësi palestineze, ndërsa bshkëpunonte edhe me irakianë dhe sirianë, që ishin në rolin e organizatorëve. Ata, kishin përfituar statusin e azilantit në vendin tonë.

Klandestinët priteshin nga Fatjon Koçllari në Shqipëri dhe më pas akomodoheshin me anë të ndihmësve të tjerë, në Vlorë, Fier apo dhe Tiranë. Ata hynin në Shqipëri nëpërmjet kufirit me Greqinë, por dhe mes aeroportit të Rinasit falë kompanisë së Rafael Lleshit, i cili kryente ftesa fiktive të shtetasve egjiptianë dhe më pas persona të tjerë i dërgonin me gomone në Itali.

Mënyra e pagesës ishte në dy forma, duke lënë fillimisht një kapar dhe pjesa tjetër jepej nga familjarët, pasi bëhej mbërritja në destinacion, apo dhe duke i bllokuar paratë në një pikë të caktuar në Greqi.

Në bregdet ku bëhej nisja për në Itali, qëndronin ndihmësit, anëtarë të grupit kriminal, të cilët ruanin për patrullimet e policisë dhe sinjalizonin momentin që rruga ishte e pastër bëhej nisja. Në dosje është dhe episodi i datës 8 janar i vitit të shkuar, ku anija me 52 klandestinë rrezikoi të mbytej, por fatmirësisht u shpëtuan nga Roja Bregdetare në Vlorë.

Sipas prokurorisë, shtetasi Soran Saber, pjesë e grupit kriminal, ka organizuar punën për trafikun e emigrantëve nga kufiri me Greqinë drejt Italisë.

Pjesë e skemës ishte Fatjon Koçllari, që merrej me organizimin dhe transportin e tyre nga pikat e kalimit me Greqinë në Korçë dhe Gjirokastër më pas drejt Italisë.

Klajdi Kondo siguronte strehimin e tyre, në një banesë të marrë me qira te Zamir Muliu, i cili ishte edhe roje i objektit ku qëndronin të huajt duke qenë në dijeni të të gjithë aktivitetit.

Përgjimet kanë zbuluar se Fatjon Koçllari ka pasur një rol të rëndësishëm në rrjetin e trfikantëve për transportin e klandestinëve. Koçllari dhe Rudin Shkrela, të dy të arrestuar, kanë komunikuar mes tyre ne dhjetor të 2020 për transportin e 4 klandestinëve sirianë nga Korça drejt Tiranës kundrejt shumës 1.200 euro.

Sirianët janë marrë nga Turqia, në Greqi dhe më pas janë çuar në Bilisht të Korçës. Pastaj ata janë marrë nga një furgon për t’i çuar në Tiranë. Transportuesi i tyre, Rudin Shkrela ka ngatërruar rrugën që duhet të ndiqte dhe kjo ka shkaktuar panik te trafikanti tjetër Koçllari.

Grupet fillimisht siguronin persona të ndryshëm në Irak, Siri, Egjipt dhe iu premtonin kalim drejt vendeve të BE-së kundrejt një shpërblimi monetar nga 5 mijë deri në 10 mijë euro.

Kur mbijetesa të shtyn të bësh edhe ‘gjënë’ e fundit:

Duke qenë se kushtet e jetesës së tyre në vendin tonë nuk janë aspak ajo që kishin pritur, emigrantët e paligjshëm të ‘instaluar’ këtu janë detyruar që të bëjnë edhe sjellje aspak të ligjshme, të cilët jo pak herë kanë vënë në rrezik jetën e qytetarëve.

Rreziqet e para të prezencës së tyre në vendin tonë u raportuan që në fillimet e mbërritjes në Shqipëri.

Njëri prej këtyre rasteve është shënuar në mes të ditës, në mes të Tiranës, ku disa emigrantë sirianë dhe marokenë, me thika në duar, ndalonin dhe kërcënonin qytetarët në rrugë, në këmbim të parave.

Madje, kishte edhe nga ato raste, kur në mediat e ndryshme sociale, por jo vetëm, qytetarët sillnin pamje të ndryshme filmike, foto dhe video, se si sirianët dhe marokenët bastisnin me forcë lokale e dyqane, hapur në sy të të gjithëve e ditën për diell, pa iu dridhur qerpiku.

Kjo bëri që Policia e Shtetit të vihej në lëvizje për vënien e situatës nën kontroll, duke qenë se ankesat e qytetarëve ishin shtuar tej mase, dhe njerëzit tashmë, sidomos ata në lagjet më periferike të Tiranës, ndiheshin të frikësuar të ecnin në rrugë në çdo orë të ditës, sidomos në darkë, pasi kishin frikë se dikush do ti dilte përpara dhe do ti vinte jetën në rrezik.

Por, përtej gjithçkaje, edhe ata që ne i konsiderojmë ‘rrezik’ për shkaqe rastesh të izoluara, janë qenie njerëzore dhe skena si ajo e sotmja në zonën e ‘Zogut të Zi’ në Tiranë, ku qytetarët u tmerruan teksa shihnin një të ri që dergjej i pajetë në tokë, nuk do donte t’i shihte askush, por fatkeqësisht në kohët kur po jetojmë, janë të pashmangshme pa një ndërhyrje shtetëore, që do të mund ti jepte zgjidhje njëherë e përgjithmonë kësaj plage të re shoqërore.