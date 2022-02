Seanca në Kushtetuese/ Meta: Brenda 48 orëve do dorëzojmë 72 përgjigjet, dhe do ua lexoj të gjithë qytetarëve

Presidenti i Republikës Ilir Meta deklaroi sot se pasi është njohur me 72 pyetjet e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, brenda 48 orëve do të dorëzojë 72 përgjigjet.





Në një reagim në “Facebook” pas seancës së dytë në Gjykatën Kushtetuese, Presidenti Meta falënderon këshilltarë e tij ‘për punën e shkëlqyer’ siç thotë ai ‘që kanë bërë gjatë farsës gjyqësore të iniciuar nga ish-Kuvendi monist dhe antikushtetues’.

Ai theksoi më tej se përgjigjet do iu lexohen të gjithë qytetarëve të Republikës, teksa lë takim në mbrëmjen e së enjtes në emisionin “Frontline” në News24.

Pasi u njoha me 72 pyetjet e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, brenda 48 orëve jo vetëm do të dorëzojmë 72 përgjigjet, por personalisht si President i Republikës do ua lexoj të gjithë qytetarëve të Republikës përgjigjen për çdo pyetje, nga Institucioni i Kryetarit të Shtetit.

Mirë u takofshim sonte në ora 21:00 në “Frontline”, në NEWS 24. ✌️”, tha Meta.