Shqiptarët si zviceranët/ Çmim rekord i karburanteve në treg, qeveria ngre duart lart

Çmimi i karburanteve në Shqipëri ka kapur nivele rekord, duke iu afruar shumës 200 lekë për litër. Rezulton se në fillim të shkurtit, çmimi për litër ka kapur shifrën e 194 lekë për naftën, ndërsa benzina ka shkuar në 196-199 lekë. Rritje ka pësuar edhe gazi, që ka arritur vlerën e 94 lekëve për litër.





Nga kjo rritje e beftë e çmimit të karburanteve, rezulton se Shqipëria bën pjesë në 20 shtetet me çmimin më lartë të naftës në botë.

Sipas renditjes së Globalpetrolprices.com ia kalojmë edhe vendeve me nivel të lartë jetese si: Gjermania, Spanja, Luksemburgu, Austria dhe Hungaria. Vendi me çmimin më të lartë në botë është Hong Kong me 222.58 Lekë/litër, ndjekur më pas nga Suedia me 209.04 Lekë/litër, Izraeli me 199.9 Lekë/litër dhe Mbretëria e Bashkuar me 194.49 Lekë/litër.

Nuk dihet se si do të ndryshojë çmimi në ditët në vazhdim, por deri tani qytetarët janë shfryrë në rrjetet sociale, ku nuk kanë munguar edhe batutat dhe humori. Në këtë situatë, mos prisni reagim nga qeveria.

Ministrja e Financave dhe e Ekonomisë, Delina Ibrahimaj tha të mërkurën se rritja e çmimit të naftës ka ndodhur në të gjithë Europën, dhe tregu shqiptar po ndikohet nga lëvizjet në bursat ndërkombëtare.

Ibrahimaj tha se çmimet do të rikthehen në normalitet pas muajit qershor, ndërsa shtoi se, kjo vlerësohet se do të jetë rritje çmimesh kalimtare dhe nuk do të ketë nevojë për ndërhyrje në politikë.

Mjafton një vëzhgim i shpejtë në mediat zvicerane dhe rezulton që çmimi i karburantit në Zvicër është “kokë më kokë” me Shqipërinë.

194 lekë për litër e pagoi karburantin në fillim të shkurtit edhe një zviceran, i cili paguhet mesatarisht 16 herë më shumë se një shqiptar, duke bërë që ky çmim për qytetarët shqiptarë të jetë vërtet i papërballueshëm.

Edhe pse pritet sërish rritje në javët në vijim, qytetarët shprehen se është shumë shtrenjtë dhe nuk përballohet, pasi automjetin shumë prej tyre e kanë të domosdoshëm për arsye pune, ose familjare, ndaj e shikojnë të domosdoshme një ndërhyrje, pasi sikurse shprehen ata, rroga që marrin nuk do iu dalë për karburant, e mendo më për fëmijët e familjen në shtëpi.

Në Shqipëri qarkullojnë mbi 700.000 automjete, nga të cilat 74% punojnë me naftë.

Rritja ndër muaj pas pandemisë dhe protestat e dështuara:

Shtrenjtimi i parë u shënua në shkurt 2021, me 6-8 lekë për litër, i dyti në maj, me 5 lekë për litër, dhe po me kaq edhe në fund të qershorit dhe në tre lekë, në ditët e para të korrikut.

Me fillimin e pandemisë në mars të vitit të kaluar, çmimet e naftës në vend ranë me shpejtësi, nga mbi 180 lekë në shkurt, zbritën poshtë 150 lekëve (midis 144-148 lekë) deri në janar 2021, duke reflektuar ecurinë e çmimeve të karburanteve në tregjet ndërkombëtare.

Operatorët e tregut pohojnë se tendenca e fundit rritëse lidhet me shtrenjtimin e karburanteve në tregjet ndërkombëtare. Në bursa, çmimi i naftës ka arritur në 70 dollarë për fuçi, nga 27 dollarë që zbriti në prill 2020, në kulmin e pandemisë, duke iu afruar nivelit më të lartë, që nga tetori i vitit 2018, si rrjedhojë e kërkesës së fortë globale dhe kufizimeve të prodhimit nga OPEC.

Shtrenjtimi i parë u shënua në shkurt 2021, me 6-8 lekë për litër, i dyti në maj me 5 lekë për litër, po me kaq edhe në fund të qershorit dhe në tre lekë ditët e fundit.

Por, duke parë situatën e krijuar, nisën edhe reagimet e para. Në muajin korrik të vitit që sapo kemi lënë pas, ishte paralajmëruar që drejtuesit të fiknin automjetet e tyre nga ora 12:00 deri në orën 15:00, në shenjë proteste për rritjen e çmimit të naftës por kjo thirrje dështoi. Organizatorët që bën thirrje, kërkuan që çmimi i naftës të ulej në 150 lekë të reja. Mirëpo, asnjë qytetar nuk iu përgjigj kësaj thirrjeje dhe protesta dështoi.

E njëjta gjë ndodhi edhe në muajin tetor të 2021-t, kur nëpërmjet rrjeteve sociale u bë thirrje që në shenjë proteste të fikeshin makinat në autostradën Tiranë – Durrës. Por, edhe kjo dështoi, pasi nuk pati të paktën as edhe një person të vetëm që të ndalonte makinën dhe ta fikte në mes të rrugës.

Mesa duket shqiptarët kanë halle më të mëdha se sa të mendojnë për xhepat e tyre. Të gjitha flasin për këtë rritje, por askush nuk del e të përballet me situatën. Të gjithë bëjnë si ‘cuba’ e si të mirëorganizuar e të gatshëm për të dalë e për të protestuar, por kur vjen momenti final, gjithçka dështon.

Por si shkuam deri në këtë pikë dhe tendenca rritëse e çmimit të karburanteve ndër vite:

Tendenca në rritje e çmimit të karburanteve në Shqipëri lidhet me faktin e rritjes së çmimit në tregjet ndërkombëtare ku për herë të parë gjatë 2015 një fuci naftë kapi nivelin e 60 dollarëve.

Në Shqipëri grosistët e naftës reagojnë menjëherë nëse nafta pëson rritje, ndonëse kompanitë tregtare shesin naftën e blerë më parë me çmime më të ulta. Thënë më thjesht, nafta që shitet sot në pikat e karburantit në Shqipëri është blerë të paktën 2 javë më parë në tregjet ndërkombëtare.

Në tregjet ndërkombëtare çmimi i një fuçie naftë u rrit me 3 USD ose 300 lekë në 6 ditët e fundit. Një fuçi naftë ka 158 litër. Nëse do të përllogarsim rritjen për litër bazuar në rritjen e çmimit për fuçi, rezulton se rritja e një litri maftë në botë është vetëm 0,018 USD ose 2.1 lekë. Bazuar në këtë llogaritje rezulton se në Shqipëri nafta u rrit me 5 herë më shumë se në botë.

Rritja e çmimit e naftës do të thotë që qytetarët shqiptarë tashmë do të shpenzojnë më shumë para për të mbushur automjetin e tyre me karburant.

Rama e paralajmëronte rritjen që në tetor të vitit të kaluar, e lidhi me krizën energjitike:

Në muajin tetor të vitit të kaluar, Kryeministri Rama do të dilte përpara mediave, për të paralajmëruar një krizë të jashtëzakonshme energjitike në vendin tonë, si pasojë e së cilës pritej të kishte edhe një rritje të çmimit të karburanteve.

“Dukuria e rritjes marramendëse të çmimit të gazit e të karbonit në të gjitha tregjet ndërkombëtare, si edhe trendi i fortë i rritjes së çmimit të naftës, shoqëruar me një rritje të përgjithshme çmimesh të prodhimeve të konsumit të përditshëm, qëndrojnë sot para të gjitha vendeve, si siluetat e një ushtrie armike në horizontin e dimrit të vështirë që bota ka përpara. Ritmet e larta të rimëkëmbjes nga pandemia dhe nevoja e tej rritur për energji, e kanë rritur çmimin e gazit me rreth 250%, atë të karbonit me rreth 80%, ndërkohë që çmimi i naftës ka kërcyer lart, nga rreth 60$ për fuçi në Gusht të 2021, tek rreth 80$ në momentin që flasim dhe sipas projeksioneve të sotme, çmimi mund të arrijë në $100 për fuçi deri në fund të vitit.”, është shprehur asokohe Kryeministri Rama, i cili në fund të deklaratës së tij premtonte se do ta përballonte me sukses situatën, por mesa duket gjithçka ka dalë nga binarët.

Rritet çmimi i naftës në Shqipëri, ekspertët sugjerojnë rishikimin e taksave:

Një litër naftë tregtohet prej ditësh në pikat e karburanteve deri në 199 lekë, ndërsa një muaj më parë çmimi ishte 10 deri 15 lekë më lirë.

Në Shqipëri, konsumatorët prej vitesh ankohen sistematikisht për çmimin e karburanteve, që tejkalojnë rajonin madje edhe Europën. Kjo për faktin se për çdo litër karburant që tregtohet këtu, qytetarët paguajnë 100 lekë në 7 taksa direkte, 5 prej të cilave shkojnë në arkën e shtetit dhe dy për llogari të koncesionarëve.

Nga njëra anë rritja e çmimit të karburanteve influencohet nga rritja e naftës në tregjet ndërkombëtare, ndërsa në krahun tjetër ndikojnë taksat e shtetit që arrijnë deri në nivelin e 110 lekëve për 1 litër naftë.

Ekspertët thonë se Shqipëria është ndër që vendet që e takson shumë shtrenjtë naftën, ndërsa shtojnë se kjo është karakteristikë e vendeve me nivel të lartë korrupsioni dhe nivel të lartë informaliteti:

“Nga taksat që vihen mbi naftën si produkt final, shteti merr të ardhurat më të mëdha se nuk ka fuqi të kontrollojë fitimin e bizneseve dhe të ardhurave personale. Kjo taksë që vihet mbi një produkt konsumi kaq të rëndësishëm godet shtresat e mesme dhe të varfra. Është tipike për vendet në zhvillim dhe me nivel të lartë korrupsioni, sepse qeveria e ka më të lehtë të mbledhë taksa me katër doganierë se sa të ketë një administratë tatimore të specializuar, që këto taksa ti mbledhë diku tjetër. Shteti shqiptar ka një sistem taksimi të çuditshëm sepse vendos taksë mbi taksën. TVSH llogaritet mbi çmimin e naftës plus taksave të tjera dhe shteti i shton fitimet e tij.”, shprehen ekspertët.

Naftë e shtrenjtë dhe pa cilësi:

Drejtuesit e mjeteve, veçanërisht ato të shërbimit taksi apo të shërbimit publik shprehen se nafta këtu vjen e cilësisë së dobët, duke i detyruar ata që të shkojnë shpesh në servis, ku pjesa që e pëson si pasojë e cilësisë së keqe është pikërisht pompa e naftës ose benzinës. Ata shprehen sa paguajnë shifra marramendëse deri në 500 mijë lekë të vjetra për të pastruar sebratorin, për shkak të mbetjeve të grumbulluara aty.

Po çfarë ndodh në serviset e automjeteve në Tiranë?. Pjesa me e madhe e tyre trajtojnë problemet që shkakton puna e keqe e motorëve që djegin karburantet pak cilësorë. Të parat që dëmtohen janë filtrat e më pas edhe impianti i shkarkimit dhe katalizatori.