Sporti si politika/ Ndërkombëtarët, “anije shpëtimi” për zgjidhjen e konflikteve

Sikurse është kthyer në traditë, sa herë mes shqiptarëve konflikti përshkallëzohet deri në ngërç, janë ndërkombëtarët që vijnë të na zgjidhin problemet mes palëve politike. Të njëjtin shembull, si politika po e ndjek edhe sporti.





Prej ditësh, mediat vlojnë nga lajmet e përplasjeve me deklarata mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, të cilët kanë lëshuar akuza të rënda në drejtim të njëri – tjetrit.

E ndërsa palët e kanë transferuar luftën e tyre tanimë në dyert e Prokurorisë dhe Gjykatës, zgjidhja në sport ka kopjuar atë të politikës: NDËRKOMBËTARËT!

Të paktën këtë të lë të kuptosh vizita e sotme në vendin tonë e Presidentit të UEFA-s, Aleksandër Ceferin, i cili në orën 15:00 pritet të zhvillojë një takim në orën 15:00 me kryeministrin Edi Rama dhe më pas do të pritet në takim nga presidenti i FSHF-së, Armand Duka.

Sipas axhendës së kreut të UEFA-s, në këto takime do të diskutohet për problematikat e incidenteve të fundit lidhur me procesin zgjedhor të FSHF-së, kontestimet e shumta në lidhje me këtë proces, problematikat me shoqatat, bojkotimet e shumë anëtarëve si dhe për kallëzimet penale nga shoqatat anëtare të futbollit në vend. Gjithashtu, në takim do të diskutohet edhe në lidhje me organizimin e finales historike të UEFA Europa Conference League në stadiumin “Air Albania” më 25 maj, pasi kërkohet një bashkëpunim i pushtetit qendror dhe vendor për të organizuar një event të tillë.

Mesa duket, Duka do t’i kërkojë dorën Ceferinit në zgjidhjen e këtij ngërçi, ndërsa me shumë gjasa, kreu i UEFA-s do të thotë fjalën e fundit.

Por, kjo nuk është hera e parë që krerët e lartë të futbollit ndërkombëtar vijnë në vendin tonë, në kulmin e ndonjë konflikti të sapo hapur mes qeverisë dhe krerëve të lartë të FSHF.

Ish-presidenti i UEFA-s, Mishel Platini do të vizitonte Tiranën në shkurt të vitit 2014, kur do takohej me Dukën, ndërsa një nga çështjet më të rëndësishme për diskutim ishte pikërisht ajo e stadiumit të ri. Asokohe, vizita e Platini do të përdorej mrekullisht nga presidenti i FSHF, Armand Duka për zgjedhjet në federatë që u mbajtën më 28 të atij viti dhe ku vetë Duka ishte kandidat i vetëm. Zgjedhja e tij nuk është vënë në diskutim në asnjë moment, por ardhja e Platinisë në këto momente, pavarësisht anës zyrtare, do të shihej si një sinjal i fortë që Duka ka mbështetjen strukturave më të fuqishme europiane e botërore të futbollit dhe ka marrë prej tyre “bekimin” e duhur.

Pas vizitës në 2014-n, Presidenti i UEFA-s, Mishel Platini do të rikthehej pas dy vitesh në Tiranë, konkretisht në vitin 2016, ku është takuar me presidentin e FSHF, Armando Duka dhe me Kryeministrin Rama. Tema kyçe e diskutimeve mes palëve ishte pikërisht ndërtimi i stadiumit të ri, projekt, i cili asokohe hasi në jo pak kundërshtime e përplasje. Do të mjaftonte kjo vizitë e Platinisë në Tiranë që do t’i vinte vulën projektit të stadiumit të ri, i cili vetëm pak kohë më pas do të niste nga ndërtimi i tij për të ardhur në atë stadium që kemi sot, e që ka marrë emërtimin ‘Air Albania Stadium’.