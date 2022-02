“Do të më kenë në politikë për një kohë të gjatë”- Paralajmërimi i Presidentit: Brenda një viti do marr pjesë në garë. Në 6 mars më intereson…

Sapo të përfundojë mandatin e Presidentit, Ilir Meta do të angazhohet në mënyrë aktive, duke paralajmëruar aktorët e tjerë se do të qëndrojë gjatë në politikë.





Meta u shpreh se brenda një viti do të marrë pjesë në garë, kur edhe do të zhvillohen zgjedhjet lokale.

Ndërsa për zgjedhjet e pjesshme të 6 marsit, Kreu i Shtetit u shpreh se nuk i intereson se kush fiton, por për të me rëndësi është që qytetarët të votojnë masivisht dhe të zgjedhin kandidatin me integritet.

“Ilir Meta brenda një viti do te marre pjese ne gara, ndoshta edhe me herët, por pasi te mbaroj mandatin e Presidentit

Ilir Metën do ta kenë në politikë dhe për një kohë të gjatë.

Deri në 25 prill opozita ka qenë e telekomanduar nga Basha. LSI është bërë peng i pengut, donte ti ruante besën. Kjo është çështja e saj dhe kjo është e vërteta.

Tani kemi një rigjallërim të opozitës.

Mua nuk më intereson farë për kë votohet në 6 mars. Mua më intereson që qytetarët të marrin pjesë dhe të votojnë më të mirin, për njeriun më me integritet.

Basha është i pozicionuar qartë në shërbim të regjimit. Pse duhet të përfshijë ai Ilir Metën në Trekëndëshin e Bermudës?! Për të më barazuar mua me Edi Ramën, për të bashkuar Sali Berishën me Edi Ramën? Edhe shqiptari që nuk e do Berishën e neverit Bashën”, tha Presidenti në emisionin “Frontline” në News24.