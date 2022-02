Tentoi vrasjen në Tiranë/ Reperi Vin Selita pjesë e Hellbanianz në Angli

30-vjeçari Ervin Selita u arrestua nga policia pasi tentoi të vrasë me pistoletë një nga pronarët e hotelit, Zeni Xhindi, sepse ky i fundit i kërkoi kartën e identitetit. Selita është një reper i njohur me emrin e artit si Vinz, ai është me originë nga Bulqiza dhe jeton në Londër.





Ngjarja nisi e kur Ervin Selita fillimisht u konfliktua me recepsionistin e hotelit se nuk e la te hynte në hotel me të dashurën e tij, pa i dhënë kartën e identitetit, por konflikti agravoi edhe më tej ku u përfshi edhe pronari i hotelit.

Mësohet se Selita është pjesë e grupit Hellbanianz, që vepron në Britaninë e Madhe. Djem të rinj, që kanë pasion muzikën janë bashkuar në këtë grup që shtrihet në të gjithë Anglinë dhe është bërë i famshëm pas ekspozimit të armëve dhe drogës në rrjetet sociale. Një pjesë e tyre janë edhe në burgjet angleze, ndërsa shpesh është e paqartë se ku nis pasioni për muzikën dhe ku mbaron jeta prej të fortësh në rrugë.