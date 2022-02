Vdekja e 72-vjeçarit mes flakëve në Shkodër/ Banorët: Gruan e nxorë, plaku ngeli brenda. Ishin të dy sakatë, pa këmbë e duar! Nuk kishin fëmijë dhe askënd në botë

Pas vdekjes mes flakëve të zjarrit të 72-vjeçarit Musa Pajati në Shkodër, të tjera detaje rrënqethëse kanë dalë në dritë në lidhje me ngjarjen e rëndë. Banorët e lagjes ku u shkrumbua banesa e të moshuarit, tregojnë se si e shpëtuan gruan, ndërkohë që nuk mundën të nxirrnin nga flakët të moshuarin.





“Ishin burrë e grua, pa fëmijë, pa askënd në botë. Janë djegur disa herë, askush nuk ka vënë dorë, as shteti, as bashkia. Të dy janë sakatë, unë e shpëtova atë grua, nuk munda më të duroja, ai plaku plasi i shkreti. Vdekja e tyre është me dashje, me qëllim, sepse nuk kanë dashur të vënë dorë. Këta ishin të sëmurë, pa këmbë e pa duar. Shkoni e shikoni edhe gruan, ajo ka qenë grua zonjë, e njoh, por s’i ka falur Zoti fëmijë dhe i kanë lënë këtu për të vdekur. Nuk kanë asgjë”, shprehet banori i lagjes.

Ndërkohë, shefi i teknikës i OSHEE, Paulin Qarri, shprehet se ngjarja nuk ka ndodhur nga energjia elektrike.

“Nuk ka asnjë defekt prej elektrikut, zjarri ka ardhur nga gazi. Absolutisht nuk ka qenë shkak energjia elektrike. Kemi kontrolluar automatët, i ka ulur elektricisti në momentin që janë lajmëruar. Prej elektrikut nuk ka asnjë lloj problem”, thekson ai.